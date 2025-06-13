它曾濒临倒闭，遭百家风投拒绝，如今以 145 亿美元IPO了！

2025 年 6 月 12 日，备受关注的新银行（neobank）Chime 正式 IPO，筹集资金 8.64 亿美元，发行价为每股 27 美元，高于此前 24 至 26 美元的定价区间。上市初期，公司市值约为 98 亿美元。

虽然远低于 PitchBook 所估算的上轮私募估值 250 亿美元，但 Chime 首日开盘价飙至 42 美元，中午时段一度冲至 145 亿美元市值。最终收盘于 37 美元，市值回落至约 120 亿美元——虽然仍未重返巅 峰，但投资人反应相当积极。

这种火热反应主要归功于亮眼的财务数据：Chime 在 2023 年营收达 13 亿美元，2024 年增长至 17 亿美元；亏损也从 2.03 亿美元收窄至 2500 万美元。2025 年第 一季度，Chime 首 次实现盈利，营收 5.19 亿美元，净利润达 1300 万美元。不过公司也提醒称，随着扩张投入加大，未来可能不会持续盈利。

但 Chime 的创业路远非一帆风顺。它经历过 2022 年裁员风波，2021 年还因监管问题被禁止自称为“银行”。而最艰难的一次，则出现在它甚至还没能完成 B 轮融资的时候。

联合创始人、原 CTO Ryan King 向 TechCrunch 回忆称：“我们 2012 年创立公司，头五六年都特别艰难。尤其是 2016 年初，我们想要为 A 轮融资做延展，见了超过 100 家投资机构，被 100 家拒绝。”

当时公司账上几乎没钱，King 和 CEO Chris Britt 仍然坚信他们的愿景——为工薪阶层提供免费的在线银行服务，通过交易手续费盈利，不收透支费，还提供信用建设工具。

但面对金融监管的高门槛，以及公司当时平平的增长曲线，风投们纷纷摇头。

King 回忆起他当时看到 Robinho od 创始人只被拒 50 多次就拿到 term sheet，还调侃说：“我一周就能被拒 50 次。”如今讲起来已能笑着面对。

拯救 Chime 的，是天使投资人 Lauren Kolodny（当时为 Aspect Ventures 合伙人，现为 Acrew Capital 联合创始人）。她主导了 Chime 900 万美元的 A 轮延展融资，这是公司当时唯 一的一张 term sheet。

King 表示：“她相信我们对行业的热情和态度。当时我们真的就只拿到这一张。”Chime 甚至请她在纳斯达克敲钟，表达感谢。

这笔融资将 Chime 的总融资额推至 2100 万美元，随后几年，公司共计私募融资约 26.5 亿美元，引来 Iconiq 等顶 级 VC 争相追捧。

Kolodny 当年以 每股 0.26 美元 的价格入股，尽管她尚未对媒体回应，但无论上市市值最终定在哪个数字，她显然是最 大赢家之一。

而 King 最感动的一幕，是 IPO 路演期间。他在一栋气派大楼准备进入时，保安看到 Britt 钱包里的 Chime 卡，笑着眨眼说：“哦，我看到你们 Chime 的卡啦。”当他们问对方是不是用户时，保安开心地回答：“支票账户和储蓄账户都有，兄弟！”然后与他们击掌。

从“100 个 No”到 Nasdaq 敲钟，Chime 的逆袭堪称创业神话。

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