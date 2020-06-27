瑞幸咖啡停牌声明，官方声明原文一览

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瑞幸咖啡停牌声明，官方声明原文一览

2020-06-27 10:45 · 稿源：站长之家

6月27日上午，瑞幸咖啡发布了停牌声明，并进行退市备案，瑞幸表示全国4000多家门店将正常运营。而在昨日，瑞幸美股股价大跌54%，一天内多次触发熔断。

瑞幸咖啡 (1)

【声明】

瑞幸咖啡公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。

在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。

公司衷心感谢广大消费者的支持厚爱，并再次为事件造成的恶劣影响向社会各界诚挚道歉。

瑞幸咖啡

2020 年 6 月 27 日

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