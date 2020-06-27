瑞幸咖啡停牌声明，官方声明原文一览

6月27日上午，瑞幸咖啡发布了停牌声明，并进行退市备案，瑞幸表示全国4000多家门店将正常运营。而在昨日，瑞幸美股股价大跌54%，一天内多次触发熔断。
【声明】
瑞幸咖啡公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。
在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。
公司衷心感谢广大消费者的支持厚爱，并再次为事件造成的恶劣影响向社会各界诚挚道歉。
瑞幸咖啡
2020 年 6 月 27 日
6月27日上午，瑞幸咖啡发布了停牌声明，并进行退市备案，瑞幸表示全国4000多家门店将正常运营。而在昨日，瑞幸美股股价大跌54%，一天内多次触发熔断。
【声明】
瑞幸咖啡公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。
在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。
公司衷心感谢广大消费者的支持厚爱，并再次为事件造成的恶劣影响向社会各界诚挚道歉。
瑞幸咖啡
2020 年 6 月 27 日
6月22日，瑞幸咖啡美股盘前跌幅扩大至10%，此前瑞士信贷胜诉将追回瑞幸咖啡 3 亿美元债务。根据开曼群岛法院的文件，瑞士信贷集团牵头的银行赢得一项法院命令，解散瑞幸咖啡董事长陆正耀家族控制的实体，以追回3. 241 亿美元的未偿债务。
今日，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌。
据天眼查数据显示，近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司发生工商变更，钱治亚卸任法定代表人、总经理、执行董事，由代理CEO郭谨一接任法定代表人、执行董事、经理。
瑞幸咖啡发布公告称，因未递交年报，瑞幸再次收到纳斯达克摘牌通知。消息公布后，瑞幸咖啡盘前由涨转跌，目前直线跳水跌幅扩大超16%。截至发稿，瑞幸咖啡股价报3. 18 美元，目前总市值为8. 05 亿美元，换手率达97.83%。
美股时间6月5日周五，瑞幸咖啡延续上一日的走势，收盘再次暴涨36.05%，报5. 51 美元。该股周五开盘不久即触发熔断机制，恢复交易后涨幅一度超过60%。
5月27日，继昨日瑞幸咖啡股票大涨之后，今天瑞幸咖啡盘前涨幅扩大至50%，截至发稿，涨53.24%。昨日（5月26日）瑞幸咖啡收涨逾53%
DoNews 6月27日消息（记者 刘文轩）瑞幸咖啡今早发布声明称，公司将于6月29日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。瑞幸表示，董事会决定要求陆正耀辞去董事和董事长职务。在中国消费市场方面，瑞幸全国4000多家门店将正常运营，近3万名员工仍将一如既往的为用户提供产品和服务。昨晚有消息称，瑞幸咖啡撤销听证会，瑞幸股价暴跌逾50%，六度熔断，收盘价格为1.38美元，市值仅3.5亿美元。瑞幸公告称，6月24日，公司通知上市资格工作人员
6 月 23 日美股盘前，咖啡发布公告称，由于未能在规定截止日期前提交 2019 年年度报告，公司收到了的书面退市通知，瑞幸咖啡股价盘前跌超15%。 2020 年 4 月 2 日，瑞幸咖啡承认在 2019 年第二季度至第四季度内存在伪造交易行为，涉及销售额达 22 亿元人民币的一则公告。 4 月 7 日，公司股票宣布停牌。
继昨日股价涨逾53%后，瑞幸咖啡涨幅继续扩大，盘前一度大涨30%，现涨24.41%，报2. 65 美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日，累计跌幅超68%。
在昨日股价大涨超50%之后，瑞幸咖啡今天美股盘前一度涨逾30%。
据彭博消息，今日，瑞幸咖啡发文称，Tianruo Pu辞去独立董事职位。
今日，有大量网友在社交媒体上反映称，瑞幸咖啡APP及小程序出现了宕机的情况，页面显示“线路拥堵，请稍后重试”，此外，部分用户出现了菜单无法显示的情况。
6月15日消息，有网友反映，瑞幸咖啡APP和小程序崩了。官方对此表示，因上周系统升级出现问题，App/小程序崩了。我们正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家。据报道，在4月出瑞幸咖啡小
今日，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌。受此影响，瑞幸咖啡开盘跌29.3%，开盘后触发熔断。
6月8日，美股今天三大指数集体高开，纳斯达克指数再度刷新历史新高，今年以来累涨10%。瑞幸咖啡盘初跌幅迅速扩大，跌超18%，向下触发熔断。上周五收涨36%。瑞幸咖啡恢复交易后，跌幅超30%。
在美股 5 月 26 日的交易中，瑞幸咖啡盘中股价涨幅一度超过70%。截至收盘，瑞幸咖啡报收于2. 13 美元，涨幅为53.24%，目前总市值约5. 36 亿美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日。
据路透社报道，知情人士称，瑞幸咖啡已经选择美国投行华利安(Houlihan Lokey)担任顾问。此前，瑞幸咖啡的会计丑闻已经导致该公司股价暴跌，债权人要求清算公司董事长陆正耀家族的资产。知情人士称，华利安的职权范围是提供财务和战略建议，该投行拥有为其他陷入财务困境的公司提供建议的经验。上周，华利安被陷入困境的德国科技公司Wirecard指定来评估公司的选项，目前还在为阿联酋医院
针对网友反馈的“瑞幸咖啡App和小程序又崩了”一事，瑞幸咖啡官微回复称：因上周系统升级出现问题，App/小程序崩了。正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家。4月初时，瑞幸咖啡曾出现爆单现象，也导致了App和小程序崩溃。
6 月 20 日凌晨，瑞幸咖啡发布通知，将在 7 月 5 日召开股东特别大会。讨论事项包括解除董事长陆正耀的董事任命，解除黎辉、刘二海的董事任命，以及解除独立董事 Sean Shao 的任命。
就在刚刚，针对“APP/小程序出现宕机”的情况，瑞幸咖啡回应称：“因上周系统升级出现问题，APP/小程序崩了我们正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家!”
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