瑞幸咖啡停牌声明，官方声明原文一览

据路透社报道，知情人士称，瑞幸咖啡已经选择美国投行华利安(Houlihan Lokey)担任顾问。此前，瑞幸咖啡的会计丑闻已经导致该公司股价暴跌，债权人要求清算公司董事长陆正耀家族的资产。知情人士称，华利安的职权范围是提供财务和战略建议，该投行拥有为其他陷入财务困境的公司提供建议的经验。上周，华利安被陷入困境的德国科技公司Wirecard指定来评估公司的选项，目前还在为阿联酋医院