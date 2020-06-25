小米计划在深投资77.6亿元建设小米国际总部

据统计机构报告显示，2019年，中国联网电视总规模达到4.45亿台，覆盖使用人数达到10亿人。互联网电视市场从2013年前的广阔蓝海，到如今多个品牌的红海缠斗，乐视、微鲸、看尚、暴风、风行等企业逐渐退出竞争的主擂台，依旧坚挺的酷开、小米、荣耀进入了新一轮的比拼，“1699价格之战”正酣，各家在618大促来临之际纷纷使出降价杀手锏。值得关注的是，小米凭借全生态布局，电视销量持续攀升，而酷开持续进行技术创新，稳步发展，始?