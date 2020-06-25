小米计划在深投资77.6亿元建设小米国际总部

据中国新闻网报道，小米集团计划在深投资77. 6 亿元建设小米国际总部，建设智能手机与人工智能中心、商务拓展中心、互联网服务中心。
据中国新闻网报道，小米集团计划在深投资77. 6 亿元建设小米国际总部，建设智能手机与人工智能中心、商务拓展中心、互联网服务中心。
根据此前的消息，小米手环 5 屏幕将从 0.95 英寸增大到 1.2 英寸，屏幕下方用于交互的符号从圆形/拱形（NFC 版）改为了小横杠，而且有点类似于电池图标形状。
小米日前推出了全新的 MIUI 12 系统，小米宣布小米 AI 电话助理经过半年测试，已为内测发烧友们接听了 400 万个电话，广受好评。AI 电话助理将正式升级为 AI 通话!用户可以自定义开场语、自由切换自动应答或手动回复，还可以定向自动接听，再也不用在意骚扰电话以下是 MIUI12 AI通话功能使用教程，感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
日前有消息称，小米电视棒（TV Stick）可能很快发布。现在前几周出现在国外电商平台平台的小米电视棒得到了小米德国方面的证实，并给出了第一张官图。
DoNews 6月5日消息（记者 丁凡）据小米印度推特的消息，小米Mi Notebook预计将在6月11日在印度首发，官方称其为印度首发、印度专享、专为印度打造。爆料者公布了 Mi Notebook 的包装，并称Mi Notebook还有Horizon版本，搭载了14英寸窄边框屏，支持DTS音效、拥有10小时续航，搭载SSD。
【TechWeb】6月16日-18日，小米618全民5G智能狂欢迎来高潮。和往年不同的是，今年的小米除了做到线上线下新零售全覆盖+明星直播带货以外，还特别打出“补贴5亿换5G”的口号，为助力全民5G普及火力全开。刚刚过去的6月16日，作为小米618终极狂欢的第一天，小米5G+AIoT就迎来全面开花的好战绩。补贴5亿换5G，小米618终极狂欢火力全开，买5G手机、买智能家电、买智能好物，迎来年中最佳入手时机，千万不要错过。高端手机最高省700元，
现在，小米云盘1.0已经在小米社区开启内测招募，并透露预计6月29日对外发布。据悉，小米云盘主要面向小米手机用户，提供快捷、安全的文件云存储服务，主打安全备份、免费极速下载。
小米于 6 月 11 日正式发布全新的「小米手环5」，其主要功能包括全天睡眠监测，并新增了多项运动模式。小米手环 5 采用 1.1 英寸动态彩显屏幕，屏幕表面由 2.5D 耐刮花玻璃面板保护，屏幕背光亮度最高可达 450nit。小米手环价格不贵，而且配置也很不错，以下是关于小米手环 5 的颜色和续航的详细介绍。
6月11日下午14点，小米手环5正式发布，本次发布的小米手环5拥有1.1英寸彩色显示屏，超过100+款主题表盘，支持14天超长续航，以及磁吸充电，更有NFC版本可以选择。
据小米官方发布的消息，小米将在今天下午 14 点举行线上新品发布会，正式推出小米手环 5。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。
近日，小米联合创始人、副董事长、手机部总裁林斌，连续卸任小米子公司职务，被外界解读为是林斌要退休的信号，不过小米方面对此回应称，林斌卸任属于正常的工商变动，退休一事纯属无端猜测。
据统计机构报告显示，2019年，中国联网电视总规模达到4.45亿台，覆盖使用人数达到10亿人。互联网电视市场从2013年前的广阔蓝海，到如今多个品牌的红海缠斗，乐视、微鲸、看尚、暴风、风行等企业逐渐退出竞争的主擂台，依旧坚挺的酷开、小米、荣耀进入了新一轮的比拼，“1699价格之战”正酣，各家在618大促来临之际纷纷使出降价杀手锏。值得关注的是，小米凭借全生态布局，电视销量持续攀升，而酷开持续进行技术创新，稳步发展，始?
小米突然宣布了一则重磅消息。官方宣布，杨柘将以小米集团副总裁，中国区首席营销官(CMO)的身份加入小米，成为常程之后又一名“空降”高管。在官方声明中小米明确表示，杨柘将来会负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作，也算是填补了小米在这些方面的空缺。
小米手环 5 新品发布会将于 6 月 11 日14: 00 召开。届时，小米手环 5 将正式亮相。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。根据此前信息，小米手环 5 将在磁吸式充电、11 种专业运动模式、NFC 银联闪付、专业传感器升级、全新的女性健康模式和远程遥控拍照等方面进行升级。
6月8日，拥有保险经纪牌照的小米金融宣布将于 6 月 15 日上线“小米互助”。据其介绍，“小米互助” 0 元可加入，最高 50 万互助金保障，覆盖 90 多种重疾，具体细节需等待上线后才能明晰。就最高互助金来说，相比蚂蚁金服相互宝最高 30 万互助金，高出 20 万;此外，为获取用户，小米金融开启现金补贴，加入用户即可领取现金红包。
DoNews 6月23日消息（记者 刘文轩）小米集团发布公告称，股东大会投票同意通过普通决议案，向董事授出一般授权，以购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行股份总数10%之本公司股份。小米不久前公布了2020年一季度业绩，第一季度小米总收入为497.02亿元，同比增长13.6%；经调整净利润23亿元，同比增长10.6%。第一季度小米智能手机出货量为2920万部，收入达303亿元；小米IoT与生活消费品业务收入130亿元；小米互联网业务收入59亿?
6 月 6 日消息，一位网友在Redmi产品总监王腾微博下留言：小米 10 相比近几年的好几款小米旗舰产品表现力都要给力些，不仅仅是销量，利润和均价也有提高。
小米方面今日在微博上发布《米家改名公告》，原@米家MIJIA 官微更名为@小米智能生活 。
小米于 6 月 11 日正式发布全新的「小米手环5」，其主要功能包括全天睡眠监测，并新增了多项运动模式。小米手环 5 采用 1.1 英寸动态彩显屏幕，屏幕表面由 2.5D 耐刮花玻璃面板保护，屏幕背光亮度最高可达 450nit。小米手环5有两个版本，分别是标准版和NFC版，那么小米手环 5 标准版和NFC版其他方面有什么区别呢？以下是关于小米手环5两处版本区别的详细介绍。
6月2日，小米公司官方宣布，任命杨柘为小米集团副总裁、中国区首席营销官(CMO)，负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作。说起杨柘，职业生涯的得意之作当属在华为担任消费者业务中国区C
2020年将是小米成立10周年的日子，做手机也有9年了，提到小米手机，大家第一个想到的是高性价比，然而小米之前也因为缺货、抢购的问题被人诟病。雷军日前在接受采访时表示他们终于搞明白了缺货的关键。
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）日前，国务院办公厅出台关于支持出口产品转内销的实施意见。意见指出，鼓励外贸企业对接电商平台，依托各类网上购..
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）6月23日，灯塔专业版与抖音开放平台达成合作，在灯塔上线抖音电影榜（包括院线电影和网络电影），成为灯塔专业版..
那个痴迷《精灵宝可梦Go》的最牛玩家，现在的装备又升级了。作为一名资深的《精灵宝可梦 Go》游戏玩家，陈三元先生已经将自行车再次升级，现已能够..
Intel NUC早已是迷你机的代名词，不过随着AMD锐龙越来越精进，相关迷你机产品也是越来越多，AMD还专门发起了相关计划，推动锐龙迷你机在各行业的普..
公司原计划于7月17号在本土重开迪斯尼乐园，但防疫形势陡然吃紧，州政府未能及时批复开园许可，据说要到7月4号之后才有结论。考虑到重开乐园需预留..
6月25日消息，据XDA报道，谷歌在Android版Chrome上加入了图片编辑功能。XDA指出，Chrome内置了截图编辑器，用户截屏后可以在Chrome内完成编辑、分..
如果从根本上来说，苹果放弃Intel，远离x86架构改用自研的ARM桌面处理器是必然的选择，因为他们需要对生态的大一统，当然这件事出现也是有导火索的..
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长..
6月25日消息，黑鲨科技宣布，黑鲨3全版本降价300元。具体来说，8GB+128GB售价3199元，12GB+128GB售价3499元，12GB+256GB售价3699元，提供璀璨粉、..
曾经全球电动平衡车鼻祖的Segway，恐怕自己也没有想到，会落到现在的这个田地。在经历了20年的风雨之后，赛格威（Segway）电动平衡车已正式停产。..
6月25日消息，vivo X50 Pro引力配色首销，起售价4298元（8GB+128GB）。作为X系列新成员，vivo X50 Pro突破性将微云台防抖纳入手机之中。官方介绍，..
据日本媒体报道称，日本首富、软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。他表示：“作为董事，我从阿里..
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。..
今日，针对赴美上市传闻，贝壳找房回应称，消息不实，目前尚无具体时间表。此前，有媒体报道称，贝壳找房已申请在纽约上市，计划最早三季度赴美IP..
【TechWeb】6月25日消息，日前，深圳市人民政府与小米通讯技术有限公司在深圳举行总部经济发展合作协议签约仪式，而这也标志着小米国际总部正式落..
【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，去年部分建成并开始生产国产Model 3的特斯拉上海超级工厂，今年开始进行大规模的施工，外媒最近几个月也..
如祺出行表示，今年预计投入600万元，用于司机荣誉及福利体系建设；并于6月29日起，将如祺顺风车对广汽集团体系员工开放内测，适时向公众正式开放..
昨日晚间，阿里影业发布公告称，自 2020 年 6 月 24 日起，常扬因内部调职已辞任非执行董事。同日起，李捷委任执行董事及公司执行委员会成员。..
据中国新闻网报道，小米集团计划在深投资77. 6 亿元建设小米国际总部，建设智能手机与人工智能中心、商务拓展中心、互联网服务中心。..
今日，中国有赞发布公告称，该公司于 2020 年 6 月 24 日根据认购 4896 万港元认购权证股份发行新股份 6800 万股，每股发行价0. 72 港元，较 6 月..