滴滴顺风车将在6月23日起恢复跨城服务

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滴滴顺风车将在6月23日起恢复跨城服务

2020-06-19 15:45 · 稿源：站长之家

今日，滴滴称顺风车业务已陆续在全国 300 个城市重新上线试运营，并将在 6 月 23 日起恢复跨城服务，北京等城市暂不开放。

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  • 滴滴总裁柳青：希望大家能够更加理性看待滴滴司机

    昨日晚间，滴滴出行总裁柳青发微博长文，对“网约车司机性侵直播”事件发表看法，她称庆幸这是一对夫妇的自导自演，并感谢郑州警方的神速破案。柳青表示，一直以来，滴滴都在穷尽各种方式想要杜绝犯罪，推出了一键报警、录音录像、审核证件等各种安全措施。同时，柳青还在微博中祈祷大家能够更加理性地看待滴滴司机这个群体。

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  • 网传“滴滴司机性侵直播” 滴滴官方已报警并核实

    滴滴出行通其官方微博发布一则公告：我们已关注到网传“滴滴司机性侵直播”的信息，我们已报警并正在紧急核实，一旦有进展会向社会公众及时公开。

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  • 滴滴再次回应司机性侵直播：滴滴司机不是犯罪的代名词

    针对此前“司机通过直播平台对外直播性侵女乘客”的报道，今日，滴滴网约车公司总裁陈熙Kevin发文表示，一段来路不明的视频以“滴滴司机性侵直播”为标题，从境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播。警方正在调查，我们全力配合。看到大量声音质疑甚至攻击滴滴司机，我的心在流血。

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  • 法医学者质疑滴滴司机性侵直播 滴滴回应全文

    据 @央视新闻 消息， 6 月 11 日河南郑州。爆料网友就「滴滴司机直播性侵」发布声明，称其非当事人，起先以为嫌疑人是滴滴司机，所以借用了「滴滴」这个标签，并刷话题引起网友关注。其为在无意中引导了对滴滴不利的舆论导向感到抱歉。

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  • 滴滴起诉涉黄直播表演者及平台 滴滴官方公告原文

    6月15日下午，滴滴出行发布公告称，正式起诉性侵视频表演者及涉黄直播平台星恋直播。该平台正是前段时间“滴滴司机性侵直播”事件的直播平台涉事方。

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  • 滴滴总裁柳青：祈祷大家能更理性的看待滴滴司机这个群体

    【TechWeb】6月14日消息，昨日晚间，滴滴出行总裁柳青发布微博长文，对“滴滴司机性侵直播”发表看法，柳青称，调查结果大快人心，为被冤枉的滴滴司机师傅们难过。柳青在微博上表示，“过去两天内心一直波澜起伏，庆幸没有女孩真的受害，感谢郑州警方破案神速，同时一阵阵后怕。这次如果不是一对夫妇的自导自演，如果其中的演员真的曾经注册过滴滴的司机，如果警方没有及时破案，那么多的如果让人后背发凉。”最后柳青还表示，希?

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  • 滴滴网约车总裁陈熙：滴滴司机不是犯罪的代名词

    【TechWeb】6月12日消息，滴滴网约车公司总裁陈熙发布声明称，滴滴司机不是犯罪的代名词。陈熙表示，昨天一段来路不明的视频，以“滴滴司机性侵直播”为标题，在境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播，警方正在调查，我们全力配合。陈熙还表示，如果万一警方查实，这个视频真的是“滴滴司机直播性侵”，自己愿意接受一切处分，但自己坚信从2018年顺风车事件发生至今的两年，为了改正错误尽一切努力建起的严格的司机准入审查、录?

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    【TechWeb】6月11日消息，关于美团收购滴滴的传闻，滴滴官微回应称，“有人真敢编，有人真敢信”，并配了一张“虾扯蛋（瞎扯淡）”的图片。滴滴与美团的业务重合越来越多，双方正逐渐互探对方的业务腹地。今年3月，滴滴上线跑腿业务，这也是美团的基础业务之一。近日，滴滴又被曝出注册了一家旅行社公司，将目光瞄准了美团最赚钱的酒旅业务。随后，就有消息传美团将收购滴滴。而在此前，双方在网约车、外卖业务上大打价格战，甚至

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    昨日晚间，爆料滴滴司机直播性侵网友在其微博发布道歉声明，称自己并非当事人，只是看到了一个网友的github文章，起先以为嫌疑人是滴滴司机，所以借用了“滴滴”这个标签。

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  • 网传滴滴司机直播性侵女乘客 滴滴回应：已报警 正紧急核实

    6月11日消息，滴滴官方微博今日晚间发消息称，已关注到网传“滴滴司机性侵直播”信息，已报警并正在紧急核实。据微博消息，一名滴滴司机通过直播平台，对外直播性侵女乘客的过程。该司机通过与女乘客聊天，降低其戒备，随后以买水为由停车。期间提出车内有味道，在车内喷洒香水状不明液体。等司机再次回到车内时，女乘客看似已昏迷，随后该司机直播了对女乘客的性侵行为。事件曝出后，滴滴官方微博就此事回应称，已关?

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  • 滴滴自驾融资5亿

    今日，滴滴出行宣布旗下自动驾驶公司完成首轮超 5 亿美元融资，该轮投资由软银愿景基金 2 期领投。滴滴称，将加大自动驾驶、车路协同及相关AI技术投入，探索区域落地。

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  • 滴滴派发15亿消费券，签约王一博成为滴滴网约产品代言人

    滴滴出行宣布向全国用户派发价值 15 亿元的出行消费券，助力城市出行和消费升温，同时签约青年演员、歌手王一博成为首位滴滴出行网约产品代言人。

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  • 美团收购滴滴？官方调皮回应：虾扯蛋！

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  • 滴滴发文回应美团收购传闻：“虾扯蛋”

    近日，有传闻称美团即将并购滴滴。报道称滴滴与美团看似两家主营业务路径不同，但双方业务正逐渐互探对方腹地。如滴滴跑腿、滴滴注册旅行社等将触角伸进了美团的主营业务领域。而此前，美团也布局了出行行业，与滴滴曾在上海掀起过打车补贴大战。

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  • 滴滴App新增“货运”业务 入局货运市场

    今日，滴滴出行App在顶部新增了“货运”一栏，同时，滴滴还上线了“开城打call进行时”活动，目前，杭州、成都、南京、上海、郑州、北京、广州、重庆、天津、深圳等十城的用户可参与，用户为其中一个城市投票，即可获得一张货运立减券。

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  • 滴滴云AI大师码：4321，购买滴滴云GPU云服务器享9折优惠

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