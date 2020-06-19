吉利控股否认将收购力帆股份：没有此事

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吉利控股否认将收购力帆股份：没有此事

2020-06-19 15:13 · 稿源：站长之家

据财联社消息，针对吉利控股将收购力帆股份的传闻，吉利控股集团新闻发言人杨学良果断否认传言，称“没有此事”。

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