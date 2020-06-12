花呗投入10亿元助力商户分期免息 专家：可助力恢复经营生产

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花呗投入10亿元助力商户分期免息 专家：可助力恢复经营生产

2020-06-12 14:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息：近日，花呗针对疫情后首个天猫“618”的免息计划出炉。据了解，花呗在此次“618”中将为 1000 万种以上的商品开通分期免息，通过分期利息减免、“超级分期”等举措，为消费者提供优惠及便利，拉动商家恢复生产和经营，促进消费市场复苏。

蚂蚁集团消费金融事业群负责人邵文澜表示，为使更多商家参与分期免息，花呗不但提供 0 利息消费额度补贴，更通过一系列运营活动，鼓励商家以分期免息的方式让利消费者：“今年‘618’期间，约有 50 万家商户参与分期免息。

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据介绍，“618”期间开通分期免息的产品将达到 1000 万种以上，最高免息期 24 个月。对这些产品的分期免息将为消费者省去 10 亿元以上的利息。

据了解，花呗因其适用范围广泛、免息期最长达 40 天的优势，已经成为年轻人的一种生活方式。是否能够“分期免息”已成为消费者在选购高价值商品时的重要指标。

为了让人们更加合理和可规划地消费，花呗还推出了“超级分期”。即除享受购物的分期免息外，符合条件的消费者当月整体账单也可获得 12 期的分期免息。 

在天猫等电商场景以外，线下使用花呗及花呗分期也已经成为消费者的主流选择。邵文澜告诉记者，为了帮商家提供更好的消费体验，线下商家使用花呗分期无需另外申请，只要商家接入支付宝，系统会自动判断商家是否符合花呗分期准入条件，符合条件的商家，消费者都能够使用花呗分期进行付款。

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中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，对于疫情之后经济状况逐步复苏的消费者而言，便利、优惠的消费与支付模式无疑对其生活改善、重回正轨具有积极意义。“对于消费行为的推动和促进，从长远来看，也更有助于工商企业恢复经营与生产，加速疫情后的实体经济复苏。”

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