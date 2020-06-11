滴滴详解网约车路径规划：绝对不会故意绕路

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滴滴详解网约车路径规划：绝对不会故意绕路

2020-06-11 19:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息：今日，滴滴上线了第六期有问必答，滴滴地图与公交事业部负责人柴华解答了网约车绕路问题。

滴滴出行 (2)

滴滴称，考虑用户的偏好，让用户在安全、快速到达目的地的同时，让行驶距离尽量短，总花费尽量少，是我们路径规划的核心原则。但很多时候“快”和“近”很难同时满足。距离更短的路往往是次干路或者支路，红绿灯多，堵车可能性更大;而绕远的高速路或者环路，通行能力更强，只要不极端拥堵，车速通常更快，反倒用时更短。从去年 3 月起，滴滴率先在网约车上线了“选择路线”功能，充分考虑乘客的出行偏好，提供最多三条路线供乘客选择。

此外，滴滴称，司机师傅在路上接单的时间是有限的，故意绕路不仅会让乘客放弃使用滴滴，还会耽误司机的时间，让司机接单数变少。不仅直接影响平台收入，平台还需要拿出大量的人力来处理投诉，并不划算。这也决定了我们绝对不会故意绕路，而是希望规划更好的路线，让司机少堵在路上，多接些单。

滴滴表示，滴滴也持续携手网约车加强对司机故意绕路的教育、识别、判责和处罚。并在此前“费用异议”的基础上，新上线了“行程回顾”功能，方便乘客查看司机是否出现绕路或偏航，便捷处理费用问题。

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