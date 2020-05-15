Imba传媒：禁止Newbee战队DOTA2分部参加旗下所有DOTA2赛事

5月15日下午，Imba传媒发布公告称，禁止Newbee战队DOTA2 分部参加Imba传媒举办的所有DOTA2 赛事，Imba传媒称坚决打击一切有违电子竞技精神的行为。

以下是Imba传媒公告原文

鉴于Newbee电子竞技俱乐部DOTA2 分部参与不正当竞赛并从中获利的行为，严重违背公平公正的电子竞技精神，Imba传媒经过多方查证后做出以下决议：

一、禁止Newbee战队DOTA2 分部参加Imba传媒举办的所有DOTA2 赛事，其在ImbaDOTA2 职业联赛S2 常规赛程的所有对阵按0： 2 判负;

二、Newbee电子竞技俱乐部DOTA2 分部队员 徐瀚 Moogy，终身禁止参加Imba传媒举办的所有DOTA2 赛事;

三、Newbee电子竞技俱乐部DOTA2 分部队员 温利鹏 Wizard，终身禁止参加Imba传媒举办的所有DOTA2 赛事;

四、Newbee电子竞技俱乐部DOTA2 分部队员 阎超 Waixi，终身禁止参加Imba传媒举办的所有DOTA2 赛事;

五、Newbee电子竞技俱乐部DOTA2 分部队员 殷瑞 Aq，终身禁止参加Imba传媒举办的所有DOTA2 赛事;

六、Newbee电子竞技俱乐部DOTA2 分部队员 曾宏达 Faith，终身禁止参加Imba传媒举办的所有DOTA2 赛事;

七、Newbee电子竞技俱乐部DOTA2 分部领队 封亦卿 ”feng”，终身禁止参加Imba传媒举办的所有DOTA2 赛事。

Imba传媒坚决打击一切有违电子竞技精神的行为，坚决维护公平公正的竞技环境。举办DOTA2 系列联赛的初衷是帮助中国DOTA2 战队及选手更好地历练自己，提升水平并提高CNDOTA2 整体实力，而非提供不正当竞赛的温床!希望各参赛俱乐部能够引以为戒，加强对选手和战队的管理，坚决抵制假赛等不正当竞争的现象!

Imba传媒DOTA2 赛事组

2020 年 5 月 15 日