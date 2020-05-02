亚马逊员工在劳动节举行抗议活动，要求公司支付合理薪酬

站长之家(ChinaZ.com) 5月2日 消息:即使亚马逊在4月30日宣布将投入二季度全部40亿美元甚至更多的利润用于与疫情相关的费用，向用户送货并保障员工安全。但这一措施似乎没有获得员工们的积极响应，在5月1日劳动节当天，亚马逊以及另外两家超商塔吉特和Instacart的员工进行抗议，要求公司支付合理薪酬。

这次活动的组织者在社交平台上表示，纽约、宾夕法尼亚、俄勒冈等州有许多员工参与了本次活动，其中包括联合食品、商业工人联合会和工人联合会等。美国各地工人都有收到邀请，以请病假为由参加抗议活动。

对于有自家员工参与了本次劳动节的抗议，亚马逊公司在随后的一份声明中表示，公司尊重各位的表达权，但不认同“劳工组织针对亚马逊散播不实消息和莫须有指控的不负责任行为”。亚马逊称劳动节的这次抗议并未对公司运营带来实质性影响。

据悉，在更早之前亚马逊也有员工对于公司在疫情期间的薪酬及防护措施不满，进行过罢工抗议，最终亚马逊将两位组织者开除，并表示他们违反了“社交距离”的要求。

在亚马逊公司和员工矛盾不断激化之后，亚马逊开始服软，提高了仓库和物流配送员工的工资，还进行测温等其他必要的防疫措施，同时还宣布额外招聘10万名员工提升物流配送能力。

对于亚马逊来说，这样的措施十分有必要，因为自从美国实行居家隔离令之后，对于电商物流的需求激增，亚马逊的订单也暴涨。根据亚马逊发布的2020年第一季度财报显示，亚马逊净销售额为754. 52 亿美元，与去年同期的597. 00 亿美元相比增长26%。