500名亚马逊员工要求 AWS 首席执行官撤销复工政策

据路透社报道，超过500名亚马逊员工最近致信 AWS 首席执行官马特·加曼，要求他重新考虑公司的全面复工政策。今年9月，亚马逊要求员工从2025年开始每周五天回到办公室工作。

员工们在信中表示，他们不同意加曼此前提出的支持该政策的说法，称该统计数据与许多员工的经历不一致。他们要求加曼重新考虑政策，允许员工灵活选择工作地点。

然而，AWS 似乎坚持其 RTO 政策。本月，加曼曾表示，如果员工不喜欢来办公室，他们可以去其他地方工作。这表明公司可能不会改变其政策。

（举报）