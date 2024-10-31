500名亚马逊员工要求 AWS 首席执行官撤销复工政策

据路透社报道，超过500名亚马逊员工最近致信 AWS 首席执行官马特·加曼，要求他重新考虑公司的全面复工政策。今年9月，亚马逊要求员工从2025年开始每周五天回到办公室工作。
员工们在信中表示，他们不同意加曼此前提出的支持该政策的说法，称该统计数据与许多员工的经历不一致。他们要求加曼重新考虑政策，允许员工灵活选择工作地点。
然而，AWS 似乎坚持其 RTO 政策。本月，加曼曾表示，如果员工不喜欢来办公室，他们可以去其他地方工作。这表明公司可能不会改变其政策。
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曾负责Windows与Surface的PanosPanay为微软服务近二十年后于去年跳槽至亚马逊：如今催生Xbox与XboxLive的JAllard也步其后尘，上月加盟亚马逊出任设备与服务副总裁，其顶头上司正是Panay。除了Xbox，Allard曾领导Zune团队与苹果的iPod进行竞争：他还为微软构思了一款采用超前设计的平板电脑，但未得到比尔盖茨的青睐，在争夺公司内部话语权时败给了Windows部门，于是2010年离开了微软。据说新款Kindle也会在近日亮相，某家欧洲零售商提前展示了一款对比度有所提高的青春版Kindle机型。
尽管亚马逊尚未正式宣布，但公司已邀请该剧主要演员参加了伦敦招商活动除非节目有续订打算，否则制作单位不会大动干戈，把演员请来参加此类活动。亚马逊-米高梅大老板詹妮弗萨尔克（右一）向广告代理商表示，力戒第二季吸引了5500万观众，影评分高于第一季。公司为改编权支付了2.5亿美元版权费，计划制作50小时（五季）节目，版权费与制作预算合计7亿美元，断不会为几个宵小恶评放弃压榨企图。负责执导第二季最后两集的法国导演夏洛特布兰德斯托姆接受采访时透露，钙奶与索伦的对决并未使用CG镜头索伦在第二季最后一集中使用多个形象魅惑?
亚马逊已决定终止其唯一配备物理翻页按键的电子阅读器KindleOasis的生产线，并明确表示，一旦现有库存售罄，将不再进行补货。回溯至2016年，亚马逊推出的KindleOasis凭借其独树一帜的物理翻页按键设计，迅速吸引了市场的广泛关注，并成功跻身高端电子阅读器行列。亚马逊KindleOasis的官方页面现已标注为无货”，这一变动无疑彰显了亚马逊紧跟市场步伐，持续满足消费者日益丰富多样的阅读需求的决心与努力。
日本JCT限量0元送！如果申报资料被驳回，该公司记录会回到“待申报”页面，您将鼠标移到“发起申报”旁边的红色叹号，可以看到驳回原因，点击“发起申报”，进行修改后重新提交即可。
电商巨头亚马逊近日宣布，将逐步淘汰其AmazonToday当日送达服务，这一决策反映了公司在即时配送领域的战略调整。亚马逊已经停止了对该服务的进一步开发，并计划在2025年1月24日之前，有序地关闭所有通过AmazonToday完成的订单服务。亚马逊将继续探索新的方式来提高配送效率和服务质量，满足消费者的多样化需求。
一连串的利好政策和刺激信息下，除了狂欢的股民，坐不住的还有数不清的直播间“股神”们——随意一刷，就能看到股神老师正在孜孜不倦指点江山。随着法律监管政策的收紧，以及各个视频平台加紧推出财经类直播审核标准，期待着直播间“股神”会受到更好的管控。
电子商务巨头亚马逊正准备推出一个新低成本店面，模仿TEMU的商业模式。亚马逊给商家发来的信息显示，该公司的限价包括珠宝8美元、吉他13美元和沙发20美元。亚马逊历来不会对其平台上的卖家设置严格的限制。
国内公会出海的浪潮越发汹涌。新播场持续关注到众多国内公会选择出海，并将TikTok视为下一个掘金地。印尼市场品牌线上推广仍有巨大发展前景，出海公司和本地红人商业化市场潜力巨大。
在重庆市江津区，一位大学生小潘通过外卖平台在一家烧烤店点了一份15元的鱼香肉丝。当他收到餐食时，发现实际菜品与商家在平台上展示的图片严重不符。这起案件不仅展示了消费者在面对商品或服务不符时的维权途径，也提醒了商家必须遵守诚信经营的原则，确保提供的商品或服务与宣传相符，以维护消费者权益和市场秩序。
亚马逊已决定停产其唯一一款配备物理翻页键的电子阅读器KindleOasis，并声明一旦存货售完，将不再补充。这款自2016年推出的高端电子阅读器，凭借其创新的物理按键设计，曾一度受到市场的热烈响应，为阅读爱好者提供了全新的阅读体验。这些新型号均未采用物理翻页键是采用了现代化的触摸屏设计。
URL Parser Online是一个在线工具，它能够将复杂的URL转换为适合大型语言模型（LLMs）使用的输入格式。这项技术的重要性在于它能够帮助开发者和研究人员更有效地处理和解析URL数据，尤其是在进行网页内容分析和数据抽取时。产品背景信息显示，随着互联网数据量的爆炸式增长，对URL的解析和处理需求日益增加。URL Parser Online以其简洁的用户界面和高效的解析能力，为用户提供了一个便捷的解决方案。该产品目前提供免费服务，定位于开发者和数据分析师。
AI Summarizer是一个强大的AI摘要生成器，支持文本、PDF、视频等多种格式的摘要生成。它通过先进的算法提取关键信息，帮助用户快速理解内容要点，提升工作和学习效率。产品支持超过50种语言，保障用户隐私，不存储任何上传文件，并提供免费的Chrome扩展插件，方便用户随时随地使用。
Transcribro是一款运行在Android平台上的私有、设备端语音识别键盘和文字服务应用，它使用whisper.cpp来运行OpenAI Whisper系列模型，并结合Silero VAD进行语音活动检测。该应用提供了语音输入键盘，允许用户通过语音进行文字输入，并且可以被其他应用显式使用，或者设置为用户选择的语音转文字应用，部分应用可能会使用它来进行语音转文字。Transcribro的背景是为用户提供一种更安全、更私密的语音转文字解决方案，避免了云端处理可能带来的隐私泄露问题。该应用是开源的，用户可以自由地查看、修改和分发代码。
Oasis是由Decart AI开发的首个可玩、实时、开放世界的AI模型，它是一个互动视频游戏，由Transformer端到端生成，基于逐帧生成。Oasis能够接收用户键盘和鼠标输入，实时生成游戏玩法，内部模拟物理、游戏规则和图形。该模型通过直接观察游戏玩法学习，允许用户移动、跳跃、拾取物品、破坏方块等。Oasis被视为研究更复杂交互世界的基础模型的第一步，未来可能取代传统的游戏引擎。Oasis的实现需要模型架构的改进和模型推理技术的突破，以实现用户与模型的实时交互。Decart AI采用了最新的扩散训练和Transformer模型方法，并结合了大型语言模型（LLMs）来训练一个自回归模型，该模型可以根据用户即时动作生成视频。此外，Decart AI还开发了专有的推理框架，以提供NVIDIA H100 Tensor Core GPU的峰值利用率，并支持Etched即将推出的Sohu芯片。
三顿智能助手是一个集成了多种AI功能的在线平台，它通过提供问答、写作、绘图等多种服务，帮助用户提高工作效率和创造力。该产品以其强大的AI技术背景和用户友好的界面，为用户提供了一个便捷的智能服务入口。价格方面，三顿智能助手提供免费试用，同时也提供付费服务以解锁更多功能。
Explore Light Novels是一个AI驱动的轻小说阅读平台，旨在通过人工智能技术打破语言障碍，为全球读者提供沉浸式的轻小说阅读体验。平台拥有数千部流行轻小说，并提供AI驱动的个性化推荐，每日更新新章节和根据读者偏好定制的新鲜内容。此外，平台还提供AI生成的文化背景注释，帮助读者深入了解故事背景，并通过AI推荐系统学习用户的轻小说偏好，推荐新作者和故事。平台还设有AI主持的全球社区讨论，以及AI生成的每日内容，确保读者总有新鲜内容可读。
SDXL_EcomID_ComfyUI是一个为ComfyUI提供原生SDXL-EcomID支持的插件。它通过增强肖像表示，提供更真实、审美上更令人愉悦的外观，同时确保语义一致性和更大的内部ID相似性。这个插件完全集成于ComfyUI，并且不使用diffusers，而是本地实现EcomID。它的重要性在于能够提升图像生成的质量和一致性，特别是在处理人物肖像时，能够保持不同年龄、发型、眼镜等物理变化下的内部特征一致性。
Promega是一家在生命科学领域领先的公司，提供用于研究和应用技术的开创性生物试剂和集成系统。Promega通过自上而下地采用ChatGPT，帮助员工更高效地管理数千种产品和超过60,000个账户，从而加速产品交付到生物技术生态系统。ChatGPT的使用不仅提高了工作效率，还增强了客户关系，并在制造、销售和市场营销等多个领域发挥了重要作用。
Excerptor是一个专门设计来从实体书籍中提取划线或手写标记文本的工具。它通过图像处理和光学字符识别技术，将书籍中的标记文本转换为数字格式，方便用户编辑和保存。这项技术的重要性在于它能够帮助用户快速从大量书籍中提取关键信息，提高研究和学习的效率。Excerptor以其高效、准确的文本识别能力和用户友好的操作界面，满足了学术研究、教育和个人学习等不同领域的需求。目前，Excerptor是免费提供给用户的，它的开发和维护由开源社区负责。
Spafe Code是一个利用人工智能技术实现代码翻译的平台，它能够将代码从一种编程语言翻译成另一种编程语言。这项技术的重要性在于它能够帮助开发者跨越语言障碍，提高代码的可读性和可维护性，促进全球开发者之间的协作。Spafe Code以其高效的翻译能力、易用性和对多种编程语言的支持而受到开发者的欢迎。目前，Spafe Code提供免费试用，具体价格和定位信息需要进一步查询。
Browser AI Kit是一个集成了多种AI工具的平台，用户可以在浏览器中直接使用这些工具，无需安装或设置。它提供了音频转文本、去除背景、文本转语音等多种功能，并且完全免费。这个工具箱基于Transformers.js开发，强调数据安全和隐私保护，所有数据处理都在本地进行，不上传任何服务器。它的目标是为用户提供一个便捷、安全、多功能的AI工具平台。
Emotive AI Actors by CreatorKit是一个利用人工智能技术创建用户生成内容（UGC）视频和广告的平台。它通过与真实UGC演员和内容策略师合作训练AI，使得用户能够快速创建出具有真实情感反应的视频广告。这个产品的重要性在于它能够以更低的成本、更快的速度和更好的性能来替代传统的视频制作方式，同时提供可扩展的解决方案，允许用户在几分钟内创建出100个视频广告。AI Actors的主要优点包括成本效益、快速制作、性能优越和易于扩展。
SELA是一个创新系统，它通过将蒙特卡洛树搜索(MCTS)与基于大型语言模型(LLM)的代理结合起来，增强了自动化机器学习（AutoML）。传统的AutoML方法经常产生低多样性和次优的代码，限制了它们在模型选择和集成方面的有效性。SELA通过将管道配置表示为树，使代理能够智能地探索解决方案空间，并根据实验反馈迭代改进其策略。
Universal-2是AssemblyAI推出的最新语音识别模型，它在准确度和精确度上超越了前一代Universal-1，能够更好地捕捉人类语言的复杂性，为用户提供无需二次检查的音频数据。这一技术的重要性在于它能够为产品体验提供更敏锐的洞察力、更快的工作流程和一流的产品体验。Universal-2在专有名词识别、文本格式化和字母数字识别方面都有显著提升，减少了实际应用中的词错误率。
Laminar是一个开源的全栈平台，专注于从第一性原理出发进行AI工程。它帮助用户收集、理解和使用数据，以提高大型语言模型（LLM）应用的质量。Laminar支持对文本和图像模型的追踪，并且即将支持音频模型。产品的主要优点包括零开销的可观测性、在线评估、数据集构建和LLM链管理。Laminar完全开源，易于自托管，适合需要构建和管理LLM产品的开发者和团队。
HOVER是一个针对人形机器人的多功能神经全身控制器，它通过模仿全身运动来提供通用的运动技能，学习多种全身控制模式。HOVER通过多模式策略蒸馏框架将不同的控制模式整合到一个统一的策略中，实现了在不同控制模式之间的无缝切换，同时保留了每种模式的独特优势。这种控制器提高了人形机器人在多种模式下的控制效率和灵活性，为未来的机器人应用提供了一个健壮且可扩展的解决方案。
Hiring Assistant for Recruiter & Jobs是LinkedIn推出的一款AI助手，旨在帮助招聘人员自动化执行耗时的任务，从而让他们专注于更有影响力的、以人为中心的工作部分。这款产品代表了LinkedIn在利用人工智能技术优化招聘流程方面迈出的重要一步，它通过自动构建候选人管道、筛选顶级申请者、起草外展邮件甚至回答有关角色的基本问题来减轻招聘人员的工作负担。产品背景信息显示，LinkedIn一直致力于通过AI技术提升用户体验，而Hiring Assistant的推出进一步强化了这一点。产品定位于帮助招聘人员提高效率，同时保持对招聘过程的完全控制。
Fable是一款AI驱动的交互式产品演示软件，旨在帮助企业通过创建高转化率的产品演示来吸引潜在客户、完成交易并简化产品上线流程。Fable通过其AI技术，允许用户轻松创建个性化的演示，这些演示可以嵌入网站、通过电子邮件发送或添加到帮助中心。产品背景信息显示，Fable在G2上获得了4.9的高评分，并被全球各地的GTM团队所信赖。Fable的价格定位是免费试用和付费，适合需要提高销售转化率和客户满意度的商业团队。
Trieve是一个AI优先的基础设施API，结合了语言模型和工具，用于微调排名和相关性，提供一站式的搜索、推荐、RAG和分析解决方案。它能够自动持续改进，基于数十个反馈信号，确保相关性。Trieve支持语义向量搜索、BM25和SPlade全文搜索，以及混合搜索，结合全文搜索和语义向量搜索。此外，它还提供了商品推销和相关性调整功能，帮助用户通过API或无代码仪表板调整搜索结果以实现KPI。Trieve建立在最佳基础之上，使用开源嵌入模型和LLMs，运行在自己的服务器上，确保数据安全。
Open Source AI Definition（OSAID）是由Open Source Initiative（OSI）发布的行业首个开源人工智能定义。它提供了一个标准，通过社区领导的开放和公共评估来验证一个AI系统是否可以被认为是开源AI。OSAID v1.0的发布是多年研究和合作的结果，经过国际研讨会和为期一年的共同设计过程。这个定义要求开源模型提供足够的训练数据信息，以便熟练的人可以使用相同或类似的数据重建一个大致等效的系统。OSAID的发布对于推动AI领域的开放性、透明度和合作具有重要意义，它强调了开源原则在AI发展中的核心地位，并为独立机器学习研究人员和大型AI开发者之间的透明度提供了支持。