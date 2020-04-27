掌阅科技2020财报：一季度营收4.91亿元，净利5522万元

现如今，很多人都有租房的经历，或是经朋友亲戚介绍，或是交点中介费去找中介机构，今后，租房人的选择可能会更多。在不久的将来，住房租赁市场专业化已经是大势所趋。而蛋壳公寓作为专业化的机构，又将如何获得更好的发展进步呢？ 近日，蛋壳公寓发布了上市以来的首份财报。 2019 年全年，蛋壳公寓收入达71. 29 亿元，同比增长166.5%，其中，第四季度收入达21. 29 亿元，同比增长112.5%。在当前阶段，蛋壳公寓已经是为数不多能够