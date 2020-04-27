掌阅科技2020财报：一季度营收4.91亿元，净利5522万元

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：今天，掌阅科技发布了 2020 年第一季度财报。财报数据显示，第一季度，掌阅科技营收达4. 91 亿元，同比增长9.25%，归属于上市公司股东的净利润为 5522 万元，同比增长78.24%。
财报数据显示，目前，张凌云为掌阅科技最大股东，持股比例为30.42%。二股东为成湘均，持股比例达28.90%。
站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：今天，掌阅科技发布了 2020 年第一季度财报。财报数据显示，第一季度，掌阅科技营收达4. 91 亿元，同比增长9.25%，归属于上市公司股东的净利润为 5522 万元，同比增长78.24%。
财报数据显示，目前，张凌云为掌阅科技最大股东，持股比例为30.42%。二股东为成湘均，持股比例达28.90%。
上周，全球资本市场受疫情拐点预期及疫苗临床进展消息提振大涨，多国资本市场纷纷进入“技术性牛市”。其中美股在美国政府发布希望重启经济的指导方针以后，标普 500 指数在上周已是连续第二周上涨，这也是 2 月中旬以来持续时间最长的大盘上涨。 数据方面，在过去的一个月里，美国初请失业金数据猛增，有市场分析人士预计 4 月份失业率将升至14%，因此周四仍需留意数据是否超市场预期，此外，得克萨斯州原油监管机构继续讨论原?
掌阅智能全新品牌FaceNote的首款能打电话的电子书FaceNote F1今日在京东平台正式发售。本次首发产品FaceNote F1有宝石蓝和墨玉黑两种颜色，分为32G版本和64G版本，售价分别为1298元和1498元。此次新品发布正值4月23日世界读书日，同日掌阅智能和中国商业航天头部企业九天微星达成合作，FaceNote F1 通过瓢虫一号卫星亮相太空，传递阅读正能量。此举不仅让FaceNote成为首个登上太空的数字阅读品牌，更寄托了掌阅“让阅读无处不在”?
今日，新东方发布了 2020 年第三财季财报，财报显示数据显示，新东方第三财季净营收9. 232 亿美元，同比增长16%，归属于新东方股东的净利润为1. 377 亿美元，同比增长41.4%。
在连接被深交所发函施压之后，暴风集团终于撑不住了，4月21日晚，官方发表公告，表示公司尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担2020年第一季度报告的编制任务。
美股周三（ 3 月 25 日）盘后，半导体存储商美光公布 2020 财年Q2 财报：虽然受新冠疫情影响，但美光还是Q2 营收 48 亿美元，实现Q1 营收指引上限，同比跌18%，环比跌7%；毛利率29%，环比增加 2 个百分点。数据中心业务撑起一片天半导体是整个科技产业的上游，存储大厂美光在这个时间点公布财报对我们判断新冠疫情对经济的影响带来了一线产业的视角。美光营收主要有由四个部门贡献：美光CEO表示，受新冠疫情的影响，手机、消费电子
现如今，很多人都有租房的经历，或是经朋友亲戚介绍，或是交点中介费去找中介机构，今后，租房人的选择可能会更多。在不久的将来，住房租赁市场专业化已经是大势所趋。而蛋壳公寓作为专业化的机构，又将如何获得更好的发展进步呢？ 近日，蛋壳公寓发布了上市以来的首份财报。 2019 年全年，蛋壳公寓收入达71. 29 亿元，同比增长166.5%，其中，第四季度收入达21. 29 亿元，同比增长112.5%。在当前阶段，蛋壳公寓已经是为数不多能够
4月8日，苹果公司正式确定在 4 月 30 日公布 2020 财年第二财季财报和举行财报电话会议。此前，苹果在 2 月份宣布，由于冠状病毒以及相关的供应限制和经济不确定性，它无法达到 2020 财年第二财季的收益目标区间。
高通公司宣布将于 4 月 29 日发布 2020 财年第二财季的财报。今年 2 月份，高通预计 2020 财年第二财季营收将达 49 亿美元到 57 亿美元，每股收益将达0. 50 美元到0. 65 美元。
分析师预计三星将在下周宣布其 2020 年的首个季度收益。据预计该公司到 2020 年第一季度的收入将达到 449 亿美元，比去年同期增长 5.5%。然而，营业利润却下降了 0.09%，为 50 亿美元。预测还称，到 2020 年第一季度，三星将售出约 6220 万部智能手机，较去年的 7150 万部有所下降。
近日，金融科技上市平台 51 信用卡(2051.HK)发布 2019 年度业绩报告，在行业持续整合的阵痛期，实现全年营收20. 45 亿元。2019 年，网贷行业加速出清，受此影响， 51 信用卡针对信贷撮合业务中P2P部分进行调整，目前已在监管政策指导下停止新增，存量业务正在接入央行征信系统，相信将有效提高存量资产回收效率。同时， 51 信用卡不断加大与金融机构的合作，截至 2019 年底， 51 信用卡的信贷撮合业务中来自机构的资金占比达到39.2
2019 是美团的高光之年，不仅利润由亏转盈，股价亦大涨132%，不过进入到2020，在新冠疫情面前，股价下跌13.6%。 2020 美团何去何从，备受市场关注。 3 月 30 日，美团发布 2019 年Q4 财报： 2019 年第四季度营收281. 58 亿元，市场预期267. 24 亿元，去年同期 198 亿元； 2019 年第四季度净利润14. 6 亿元，市场预期亏损5. 8 亿元，去年同期亏损 34 亿元； 2019 年第四季度调整后净利润22. 7 亿元人民币； 从数据上看，又是一份美
映客正式发布 2019 年年度业绩公告，财报数据显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司全年总营收32. 69 亿元，经调整后净利润 7146 万元。2019 年下半年公司营收17. 83 亿，同比及环比分别增长13%及20%，实现全年盈利。
完美世界发布 2019 年年报，期内公司游戏业务实现营业收入68. 61 亿元，同比增长26.56%，实现净利润18. 98 亿元，同比增长38.70%。同时，经营性现金流净额同比大增1656.63%至20. 23 亿元。
3月30日，美团点评发布 2019 年第四季度及全年财报，财报显示：美团点评第四季度营收 282 亿元，市场预期265. 11 亿元， 2018 年同期营收为198. 03 亿元。2019年全年美团点评收入为975.3亿元，对比2018年度全年652.3亿元，增长了49.5%。
3月27日中兴通讯发布2019年年度报告，2019 年1- 12 月，中兴通讯实现营业收入907. 4 亿元人民币，同比增长6.1%，其中运营商网络营业收入665. 8 亿元人民币，同比增长16.7%；归属于上市公司普通股股东的净利润51. 5 亿元人民币，同比增长173.7%；基本每股收益为1. 22 元人民币。
除了疫情这只黑天鹅外，今年的财报季比较特殊。2018 年，毋庸置疑是科技股IPO的元年。美团、小米、爱奇艺、B站、趣头条、拼多多等科技互联网前赴后继排队上市。上市潮中，甚至港交所的 8 面锣一度都不够用了。
4 月 1 日晚，三七互娱发布 2019 年财报，数据显示， 2019 年三七互娱营收132. 27 亿元，同比增长73.30%;净利润21. 15 亿元，同比增长109.69%。这是三七互娱历史上首次年营收突破 100 亿元，净利润首次突破 20 亿元，营收和净利润在 2019 年双双迎来大涨。
今天小米集团公布了 2019 年第四季度及全年业绩。财报显示，小米 2019 全年总收入首次突破 2000 亿元，达到 2058 亿元，同比增长 17.7％。经调整后全年净利润为 115 亿元，同比增长 34.8％。
3月30日，TCL电子公布了2019年全年财报。财报显示，2019全年营业额同比增长至 469.9 亿港元，再创历史新高;归母净利润增 1.2 倍达 22.8 亿港元;全球电视机销售量达到 3200 万台，稳居全球第二。
4 月 15 日消息，据国外媒体报道，为苹果、华为等公司制造芯片的代工商台积电，将在明日发布今年一季度的财报，并在下午召开业绩说明会。