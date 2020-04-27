掌阅科技2020财报：一季度营收4.91亿元，净利5522万元

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掌阅科技2020财报：一季度营收4.91亿元，净利5522万元

2020-04-27 21:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：今天，掌阅科技发布了 2020 年第一季度财报。财报数据显示，第一季度，掌阅科技营收达4. 91 亿元，同比增长9.25%，归属于上市公司股东的净利润为 5522 万元，同比增长78.24%。

财报数据显示，目前，张凌云为掌阅科技最大股东，持股比例为30.42%。二股东为成湘均，持股比例达28.90%。

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