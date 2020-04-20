有转机了？压力之下，ICANN再度延迟出售.org 域名

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有转机了？压力之下，ICANN再度延迟出售.org 域名

2020-04-20 10:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:据arstechnica报道，负责监管互联网域名系统的非营利组织ICANN再度决定多用两周的时间重新考虑是否将.org域名的控制权出售给私募股权机构 Ethos Capital。

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在这之前，ICANN收到了大量反对这一交易的人士的来信，其中包括加州司法部长Xavier Becerra。 2019 年 11 月份， Ethos Capital就打算收购维护 .org 顶级域名的公益注册机构(PIR)。

Becerra发出的指责信件起了重要的作用，因为ICANN注册地址就在加州。这意味着Becerra有责任确保ICANN履行其公司章程中的承诺，其中一点包括ICANN将“为整个互联网社区的利益”而运营。

Becerra质疑ICANN是否履行了承诺，他写道：越来越多的人担心，ICANN不再对其利益相关者的需求作出回应。此外，如果交易成功，PIR的商业模式未能达到预期，它可能不得不大幅削减业务，这无疑会影响org注册表的稳定性。

内人士此前分析，Ethos Capital作为私募股权机构肯定会想办法最大限度地提高PIR的价值，这也意味着 .org 顶级域名价格可能会上涨。

扩展阅读：

ICANN创始主席成立新非盈利组织 试图获得.org管理权

ICANN推迟将.org出售给营利性机构，要求提供更多信息

PIR出售给营利性机构，.org 顶级域名注册费用或上涨

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