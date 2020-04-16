苹果红色产品部分收益将捐赠至新冠救灾基金

3月23日据9to5mac报道，由于疫情的影响，苹果已经关闭了除中国以外的所有全球零售店，对于那些已经将设备放在苹果零售店维修的用户，暂时无法将设备取回，苹果已经在近日确认了这一消息。其实在苹果宣布关闭零售店之后，依然开放了两天时间，让用户取回他们的设备，但还是有部分用户错过了这一时间。