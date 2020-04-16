苹果红色产品部分收益将捐赠至新冠救灾基金

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苹果红色产品部分收益将捐赠至新冠救灾基金

2020-04-16 13:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：据外媒报道，即日起至9月30日，苹果将把红色系列产品部分收益捐赠给新冠救灾基金，包括了表带、iphone手机壳以及iphone。

苹果商店

据悉，苹果新冠救灾基金将用于个人防护设备，包括口罩、诊断治疗、实验室设备、公共安全通信、供应链支持等。

此前，苹果红色产品的收益通常用于艾滋病的治疗与预防项目。

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