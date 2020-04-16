苹果红色产品部分收益将捐赠至新冠救灾基金

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：据外媒报道，即日起至9月30日，苹果将把红色系列产品部分收益捐赠给新冠救灾基金，包括了表带、iphone手机壳以及iphone。
据悉，苹果新冠救灾基金将用于个人防护设备，包括口罩、诊断治疗、实验室设备、公共安全通信、供应链支持等。
此前，苹果红色产品的收益通常用于艾滋病的治疗与预防项目。
站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：据外媒报道，即日起至9月30日，苹果将把红色系列产品部分收益捐赠给新冠救灾基金，包括了表带、iphone手机壳以及iphone。
据悉，苹果新冠救灾基金将用于个人防护设备，包括口罩、诊断治疗、实验室设备、公共安全通信、供应链支持等。
此前，苹果红色产品的收益通常用于艾滋病的治疗与预防项目。
苹果公司CEO库克发布微博，称新冠病毒疫情期间，苹果公司向中国扶贫基金会捐赠2000万元人民币，支持包括雷神山在内的湖北地区的六家医院。
4月1日上午，苹果公司首席执行官蒂姆·库克在社交平台上表示，新冠病毒疫情期间，中国展示了令人钦佩的精神和应变力。非常感谢我们的团队、合作伙伴和客户在这些充满挑战的时刻给予的支持。 我们捐赠给了中国扶贫基金会 2，000 万元人民币，支持包括雷神山在内的湖北地区的六家医院。
苹果上一次对手机产品的限购，还是在十三年前：iPhone问世后大受市场欢迎，为了防止黄牛的倒卖行为，苹果对普通用户购买iPhone的数量进行了限制。十三年后的 3 月 20 日，苹果官网再次宣布对iPhone产品的限购决定。令人疑惑的是，对于这次限购官方并没有给出明晰的解释。
随着疫情影响扩大到世界范围，过去一段时间以来全球市场剧烈动荡，再加上OPEC会议未达成减产协议，国际油价出现恐慌性下跌，双重打击之下市场恐慌情绪蔓延，各类资产跌跌不休。首当其冲的自然是全球股市，周一美股开盘即遭遇大跌，标普 500 指数迅速下跌7%，触发史上第二次熔断，美股暂停交易 15 分钟，最终三大指数收盘暴跌超7%，欧洲股市各大指数跌幅也都接近10%。考虑到疫情已对世界经济增长有所冲击，而原油价格的走低会给全球
4月16日，比尔及梅琳达·盖茨基金会今天宣布再次追加捐赠金额，以支持全球对新冠肺炎疫情的响应行动。此次盖茨基金会额外赠款1. 5 亿美元，并承诺将动用基金会“战略投资基金”的资源，用于加快关键医疗物资的采购，帮助生命科学公司获得生产新冠肺炎相关产品所需的资金。
苹果公司与白宫合作发布一款新冠疫情的应用程序，引导用户从美国疾病控制中心(CDC)获得关于冠状病毒引起的疾病的指导。
苹果已经在上周五拥有了该域名。虽然该域名目前并没有指向一个活动的网站，但同一天苹果和谷歌宣布将帮助创建 COVID-19 接触追踪技术，两家公司将合作提供工具，以帮助追踪新冠病毒的传播。
援引外媒MacRumors报道，通过查询WHOIS记录信息显示苹果近期注册了域名AppleCoronavirus.com。苹果已经在上周五拿到了该域名。虽然该域名目前并没有指向一个活跃的网站，但同一天苹果和谷歌宣布帮助创建COVID- 19 接触追踪技术，帮助政府和卫生机构减少病毒在全球范围内的传播。
一份供应链报告显示，尽管在新冠状病毒爆发期间，大多数商店关门，许多消费者面临财务问题，但对iPhone、MacBook和iPad的需求仍然是积极的。也就是说，在家办公，反倒刺激了这些电子产品的售卖。
4月14日，对于苹果公司开发的新冠疫情过滤工具引发相关的隐私问题，苹果公司回应美国卫生与公众服务部，这些工具以应用和网站的形式提供，遵守HIPAA法案的指导原则，不会收集任何个人数据。苹果曾开发了用于新冠疫情的工具，同时还宣布与谷歌合作共同开发“美国版健康码”系统。
Wedbush Securities在报告中称，我们认为，苹果今秋不会发布5G iPhone手机。受疫情的影响，亚洲供应链尚未恢复正常。“很明显，任何事情都可能发生。疫情导致的中断，其持续时间和范围无法预测。为此，我们将苹果股票目标价从 400 美元调低至 335 美元。”
3月23日据9to5mac报道，由于疫情的影响，苹果已经关闭了除中国以外的所有全球零售店，对于那些已经将设备放在苹果零售店维修的用户，暂时无法将设备取回，苹果已经在近日确认了这一消息。其实在苹果宣布关闭零售店之后，依然开放了两天时间，让用户取回他们的设备，但还是有部分用户错过了这一时间。
近日，苹果与好莱坞影星莱昂纳多、苹果创始人乔布斯遗孀劳伦·鲍威尔·乔布斯等成立了美国食品基金会，帮助全美弱势群体获得食物。目前，苹果等已经向美国食品基金捐赠了 1200 万美元资金。
据国外媒体报道，尽管目前新型冠状病毒疫情严重，但苹果公司还是有可能在 4 月份推出iPhone 9(或称iPhone SE 2)。有消息称，苹果公司正考虑在 4 月份推出新款iPhone 9。此前，人们认为，iPhone9 将于 3 月底上市，但很明显，由于新型冠状病毒的爆发，这一期限将无法实现。
苹果公司与好莱坞影星莱昂纳多·迪卡普里奥、苹果创始人史蒂夫·乔布斯遗孀劳伦·鲍威尔·乔布斯以及福特基金会等合作伙伴，在美国众筹平台 GoFundMe 上推出了援助基金。
近日，苹果向美国医疗护理人员捐赠了900万个N95口罩，并向福特汽车、3M和麦当劳等其他公司表示了感谢。3月22日，苹果CEO蒂姆·库克发文称，将为美国和欧洲的卫生专业人员捐赠数百万个口罩。
由于新冠病毒在全球多个国家大爆发，苹果已经关闭了中国地区以外的零售店，而这也导致一些用户无法取回他们在零售店维修的产品。
苹果Apple Music于本周一发布两个新的播放列表，分别为 "Get Up! Mix" 和Home Office DJ，旨在为那些被隔离或在家办公的人播放欢快的音乐。
三星宣布，为了最大程度地减少病毒的传播，将从 3 月 17 日（星期二）起暂时关闭所有三星美国实体商店。三星指出，其在线商城将保持开放，并表示会尽快处理在线订单。「在度过不确定时期时，我们最优先考虑的是员工和客户的健康和福祉，」三星电子美国公司首席执行官 YH Eom 在致客户的信中写道。
美国投行 Wedbush Securities 发布报告称，苹果今年 9 月不会发布 5G iPhone 手机。报告预计，苹果 5G 手机「iPhone 12」不会在 9 月（2020 财年的最后一个月）上市，由于持续的供应链挑战，该产品的发布可能会推迟到 10 月或 11 月。