支付宝数据显示全国公交地铁活力迅速回升 成都全国第一

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支付宝数据显示全国公交地铁活力迅速回升 成都全国第一

2020-04-03 16:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:随着复工复产加速，作为经济社会大动脉，全国交通出行呈现出显著的复苏。 4 月3日，支付宝出行活力指数显示：最近一周，全国主要城市公共交通出行活力恢复至春节前一周的近 5 成，自驾车出行恢复至近 9 成。与此同时，部分城市还推出公交地铁换乘单车“新换乘”，可享受立减优惠。

3 月 31 日，中国采购经理指数(PMI)显示，制造业PMI为52.0%，比上月回升16. 3 个百分点;非制造业商务活动指数为52.3%，比上月回升22. 7 个百分点。这说明 3 月以来中国企业复工复产明显加快，而交通出行的回升也从侧面印证了这一点。

支付宝数据显示，本周地铁活力指数最高的前十城市为成都、重庆、上海、合肥、南京、西安、广州、杭州、天津、北京，前三甲都恢复了一半以上，成都更以72%的数字位居全国第一。

地铁.png

而在公交数据中，崇尚“巴适”的成都活力指数又位居全国第一，高达69%，显示出复工复产的热情。紧随其后的分别的是上海、广州、重庆、合肥、南京、杭州、苏州、北京、西安。

公交.png

由于各地仍然没有完全解除疫情警戒，作为人群聚集的交通工具，公交和地铁及出租车、网约车的乘坐情况仍然没有完全恢复。为助力公共交通体系尽快复苏，支付宝推出了公交地铁-单车的“新换乘”服务，只要上支付宝搜索“新换乘”报名，使用乘车码坐公交地铁，再换乘哈啰单车时，可立减 1 元。目前率先在杭州、西安试点，未来有望全国推广。

相比之下，私密性较高的打车及单车出行恢复情况更好，活力指数均恢复到了春节前的一半以上。

打车.png

单车.png

驾车活力指数最高。 3 月，宁波、西安、成都、杭州、无锡、南京、东莞、苏州、重庆、长沙排名全国前十，平均恢复到了2019年12月的84.5%。

驾车.png

从整体来看，城市交通复苏最高的集中在了长三角经济带、珠三角经济带及西部的泛成渝经济圈，这些中国核心经济带复工复产的加速，将带动整个中国经济加快复苏。

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