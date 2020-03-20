PlayStation 国行上市五周年，官方宣布举办五周年庆活动

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PlayStation 国行上市五周年，官方宣布举办五周年庆活动

2020-03-20 15:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 20 日消息：PlayStation 4 是索尼电脑娱乐公司推出的家用游戏机，是 PlayStation 游戏机系列的第四代游戏主机，采用 AMD Jaguar 8core 处理器。PlayStation 4 于 2015 年 03 月 20 日正式在中国大陆发售。

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图片来自 Sony

今天 PlayStation 副董事长添田武人在个人微博上发文说道：「今天 3/20，我们和大家一起迎来了 PlayStation 国行上市五周年的纪念日！一路上既有阳关明媚也有波折坎坷。和 PlayStation 玩家们，我们的合作伙伴还有支持国行的朋友们，我们一起，在探索中走出了一条路！衷心感谢所有支持我们事业的朋友们！让我们携手同行，一起开拓更好的未来！」

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为庆祝 PlayStation 国行上市五周年，PlayStation 中国宣布于 3 月 19 日至 20 日举办五周年庆活动，PlayStation 中国在几大商城的旗舰店都开启了限时优惠活动。

另外，昨日索尼举办了名为「The Road to PS5」的线上直播发布会，正式公布了 PlayStation 5 的详细硬件参数。PlayStation 5 将支持向后兼容 PS4 游戏，其上市初期能兼容 100 款最热门的 PS4 作品。

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