百度大脑正式开放戴口罩人脸识别技术 戴上口罩也能精准识别人脸

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息：疫情期间，为了做好防护，人们外出不得不佩戴口罩。由于人脸部分被遮，导致手机人脸解锁以及市面上的一些人脸识别机器无法识别，带来一定的不便。
为此，今天，百度AI官微宣布百度大脑正式开放戴口罩人脸识别技术，以后大家即使带着口罩也能精准识别人脸。
疫情期间，百度将向服务于政府防控、公共交通、国家基础建设等非商业项目免费开放该技术，希望可以让在一线奋斗的工作人员更安全、更便利、更省心，也希望AI力量的加入，可以让他们多点休息的时间。
站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息：疫情期间，为了做好防护，人们外出不得不佩戴口罩。由于人脸部分被遮，导致手机人脸解锁以及市面上的一些人脸识别机器无法识别，带来一定的不便。
为此，今天，百度AI官微宣布百度大脑正式开放戴口罩人脸识别技术，以后大家即使带着口罩也能精准识别人脸。
疫情期间，百度将向服务于政府防控、公共交通、国家基础建设等非商业项目免费开放该技术，希望可以让在一线奋斗的工作人员更安全、更便利、更省心，也希望AI力量的加入，可以让他们多点休息的时间。
安全是企业生存之本，安全生产更是保障从业人员的人身安全与健康、设备设施免受损坏、生产经营活动得以顺利进行的必要条件。6 月 18 日，百度大脑开放日举办安全生产主题专场活动。会上详细介绍了百度EasyMonitor视频监控开发平台的产品特点、应用方案，全新发布便携式软硬一体方案EM-BOX边缘计算盒，并进行了具体的应用操作演示。特邀合作伙伴清玄科技分享了基于百度大脑平台开放能力打造的矿业场景智能化安全生产风险监控应用实?
DoNews 6月10日消息（记者 刘文轩）据CNBC报道，IBM不久前宣布，它将不再提供任何人脸识别和人脸分析软件。除此之外，IBM也将不再针对这项技术进行研发。IBM CEO Arind Krishna在提交给美国参议员和众议员的一封信中表示，坚决反对并且不会容忍将任何人脸识别技术用于大规模监视、种族歧视、侵犯基本人权和自由或任何与其价值观和信任与透明度原则不符的目的。Arind Krishna还表示，国家政策应鼓励和促进使用特定技术，来提高警务?
蓝色巨人IBM，在一封呈交美国国会的信件中表示，将停止交付通行的人脸识别和分析软件，并不再开发或者研究相关技术。信中，IBM CEO Arvind Krishna称，IBM坚决反对也不会容忍使用任何面部识别
熊孩子想要偷偷冒充家长身份玩游戏，今后可能难上加难了。自6月17日起，腾讯游戏正式升级未成年人保护措施：在对已实名的未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子
IBM公司CEO阿尔文德·克里什纳(Arvind Krishna)周一呼吁美国国会实施改革，以推进种族平等，抗击系统性种族主义。他同时宣布，IBM将退出人脸识别业务。IBM退出人脸识别业务正值该技术面临批评之际。人脸识别技术被多家公司部署，但被指责展示种族和性别歧视。“IBM坚决反对，也不会容忍使用任何技术来监视大众、种族定性、侵犯基本人权和自由、以及从事任何与我们的信任和透明度?
【TechWeb】6月17日消息，腾讯游戏对外宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。据悉，腾讯游戏会在游戏登录和支付环节两种场景中发起人脸识别验证：在游戏登录环节：对疑似由未成年人操作的成年人帐号，在其登录游戏时即要求进行人脸识别验证?
今日，腾讯游戏宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。
微软正式加入了限制人脸识别系统使用的技术巨头的行列，宣布在联邦法律对这项有争议的技术进行规范之前，不会向警察部门出售这项有争议的技术。
DoNews 6月11日消息（记者 刘文轩）美国科技巨头亚马逊除了电商业务外，也在探索云服务、人工智能等技术。不过如今这家科技巨头宣布，未来一年将不向执法机构提供人脸识别技术支持。亚马逊发布了一篇声明，详细介绍了暂停提供这项技术的原因，不过它也希望美国国会可以在这一年间制定有关人脸识别技术的使用规定。亚马逊的人脸识别产品Rekognition被美国多家执法机构使用，贝索斯曾表示会将该程序销售给任何政府部门。然而执法机构
口罩已经成为目前人们日常生活中出门必戴的一个物品，而如何让口罩的样子更加有个性化，同时又保持口罩的防护功能呢，印度一位摄影师就想出了一个奇妙的招数，将人脸打印到口罩上。
6月17日，腾讯游戏宣布自 6 月 17 日起腾讯游戏正式升级未成年人保护措施，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。这也意味着腾讯游戏对未成年人保护工作升级到了全新的3. 0 阶段。
因不愿意使用人脸识别，浙江某大学副教授郭兵作为消费者，将杭州野生动物世界告上法庭。据悉，该案成为国内消费者起诉商家的“人脸识别第一案”。
苹果遭遇了最硬核的碰瓷，接口是iPhone的人脸识别并不安全。哥伦比亚的知名人物Roberto Escobar向苹果提起了 26 亿美元的诉讼，指责该公司iPhone的FaceTime安全性不佳，其称自己的iPhone X被黑客入侵并导致物理地址泄露。通过自行调查，其认为罪魁祸首是FaceTime中存在的一个漏洞。
关于苹果新一代iPhone（iPhone 12系列）的最新进展，业内有了最新披露。消息称，全球领先的砷化镓微波积体电路（GaAs MMIC）晶圆代工公司稳懋半导体（Win Semiconductors）从6月开始就在密集生
还记得曾经轰动一时的“中国人脸识别第一案”吗？因不愿意使用人脸识别，浙江某大学副教授郭兵作为消费者，将杭州野生动物世界告上法庭。时隔大半年，该案即将开庭。6月11日，据媒体
亚马逊公司周三宣布，将暂停警方使用其人脸识别技术一年，因为许多美国民众抗议执法部门对有色人种暴力执法的行为。
凤凰网科技讯 北京时间6月11日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注陆正耀的动态：神州优车：董事长陆正耀所持公司股份已全部被司法冻结6月10日晚间，神州优车股份有限公司发布公告称，公司董事长陆正耀所持2.7亿股股份被北京市第一中级人民法院司法冻结，占公司总股本10.05%。公告显示，陆正耀持有神州优车股份158544880股被司法冻结，占公司总股本5.90%。前述被冻结股份均为有限售条件股份，冻结期限
随着北京疫情防控变化，新冠疫情是否会“卷土重来”成为民众当下的关注焦点。百度搜索大数据显示，最近 24 小时内，咽拭子检测阳性说明什么问题”“新冠肺炎会通过食物传播吗?”、“下架的三文鱼还能吃吗” “无症状感染者的传染性如何”等迅速成为热门搜索词。
在抖音小店与快手小店之后，百度的度小店也来了。据了解，度小店平台成立于 2019 年 ，服务内容针对全面的电商解决方案，并提供建店、交易、结算、订单等全链路能力，充分满足客户所需，实现多维度营销及订单转化。那么度小店怎么样？以下是关于百度度小店的详细介绍。
6月16日消息，外媒援引知情人士透露的消息称，腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买爱奇艺股份进行接洽，计划成为爱奇艺的最大股东。对此消息，百度方面回应不予置评。最新财报显示，爱奇艺2020年第一季总营收达76亿元人民币(约合11亿美元)，同比增长9%，但运营亏损仍然达到22亿元人民币（约合3.166亿美元）。根据易观千帆的数据显示，2019年9月国内综合视频app排行，日均使用时长上，爱奇艺和腾讯视频分居第一?