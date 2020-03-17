百度大脑正式开放戴口罩人脸识别技术 戴上口罩也能精准识别人脸

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百度大脑正式开放戴口罩人脸识别技术 戴上口罩也能精准识别人脸

2020-03-17 17:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息：疫情期间，为了做好防护，人们外出不得不佩戴口罩。由于人脸部分被遮，导致手机人脸解锁以及市面上的一些人脸识别机器无法识别，带来一定的不便。

为此，今天，百度AI官微宣布百度大脑正式开放戴口罩人脸识别技术，以后大家即使带着口罩也能精准识别人脸。

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疫情期间，百度将向服务于政府防控、公共交通、国家基础建设等非商业项目免费开放该技术，希望可以让在一线奋斗的工作人员更安全、更便利、更省心，也希望AI力量的加入，可以让他们多点休息的时间。

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