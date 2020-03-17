百度大脑正式开放戴口罩人脸识别技术 戴上口罩也能精准识别人脸

苹果遭遇了最硬核的碰瓷，接口是iPhone的人脸识别并不安全。哥伦比亚的知名人物Roberto Escobar向苹果提起了 26 亿美元的诉讼，指责该公司iPhone的FaceTime安全性不佳，其称自己的iPhone X被黑客入侵并导致物理地址泄露。通过自行调查，其认为罪魁祸首是FaceTime中存在的一个漏洞。