蔚来副总裁朱江被传离职 回应：好好上班呢，大家勿念

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:近日，有消息称蔚来汽车用户发展副总裁朱江将正式卸任副总裁一职，转任顾问。对此，朱江本人在朋友圈回应，今天来问候的人太多了，我好好儿的上班儿呢！大家勿念！
资料显示，加入蔚来汽车之前，朱江曾担任雷克萨斯中国副总经理，负责品牌营销。此外，他曾担任过MINI中国品牌管理副总裁、亚马逊Kindle品牌营销副总裁、宝马中国副总裁等职位，在品牌建设与营销方面经验丰富。
据了解，此前蔚来联合创始人郑显聪、软件副总裁庄莉、CFO谢冬萤等高管已经相继离职。
站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:近日，有消息称蔚来汽车用户发展副总裁朱江将正式卸任副总裁一职，转任顾问。对此，朱江本人在朋友圈回应，今天来问候的人太多了，我好好儿的上班儿呢！大家勿念！
资料显示，加入蔚来汽车之前，朱江曾担任雷克萨斯中国副总经理，负责品牌营销。此外，他曾担任过MINI中国品牌管理副总裁、亚马逊Kindle品牌营销副总裁、宝马中国副总裁等职位，在品牌建设与营销方面经验丰富。
据了解，此前蔚来联合创始人郑显聪、软件副总裁庄莉、CFO谢冬萤等高管已经相继离职。
3月17日据腾讯一线消息，此前有媒体报道称蔚来汽车用户发展副总裁朱江将正式卸任副总裁一职，转任顾问，并且蔚来后续将继续进行组织架构调整，其职位将由内部人士接替。对此，蔚来方面回应称，朱江仍在蔚来，对于部分媒体的报道，我们不予置评。今日晚间，朱江本人通过微信朋友圈回应称，今天来问候的人太多了，我在好好的上班呢，大家勿念。
小米手表于 2019 年 11 月发布，采用矩形表盘设计，内置高通骁龙 Wear 3100 芯片，并具有独立 GPS、独立 NFC、独立 Wi-Fi/蓝牙模块、独立线性马达、独立扬声器、大容量电池、eSIM 虚拟卡等功能。此外，小米手表采用 MIUI For Watch 系统，可以独立上网、下载 App，并拥有专属应用商店。
3月23日据中国网的消息，对于近日网友发现保时捷汽车合作公司里出现“蔚来”LOGO，保时捷官方回应称，并非“保时捷与蔚来汽车合作”，而是保时捷旗下风险投资公司(Porsche Ventures)向“蔚来资本”(NIO Capital)进行了投资。保时捷表示，保时捷这次便是购入了“蔚来资本”的基金，旨在加强与中国未来出行市场之间的联系。
3 月 16 日据未来汽车日报消息，针对“朱江将正式卸任蔚来汽车用户发展副总裁一职”一事，朱江表示，暂时没有下一步规划，先休息一下，希望媒体继续支持蔚来。蔚来汽车方面则表示，“朱江现在还在蔚来，对于外面的传闻，我们现在不予置评”，但并未明确回复朱江目前在蔚来的工作职务。
据国外媒体报道，今日，蔚来汽车(NIO)公布了其 2020 年 2 月的交付结果。今年 2 月，蔚来汽车交付了 707 辆汽车，其中包括 671 辆 5 座高性能高端电动SUV ES6 和 36 辆 7 座高性能高端电动SUV ES8。该公司计划从今年 4 月份开始交付全新ES8。
3月18日蔚来汽车发布了2019年第四季度以及全年财报业绩，蔚来2019年第四季度营收 28 亿元，净亏损 28 亿元，2019全年净亏损 114 亿元，在公布2019年财报数据之后，当天蔚来汽车股价大跌16.21%，报2. 43 美元，总市值25. 58 亿美元。
针对“被戴维斯物业起诉”一事，蔚来汽车回应称，完全尊重法院的依法判决，蔚来法务团队一直在跟进处理后续事宜，事件后续进展请以法院公告为准。
3月16日消息，小米公司今天与蔚来汽车达成合作，将在小米手表上推出可随时随地进行车控功能的蔚来App。介绍称，此应用可以充当蔚来汽车腕上的智能遥控器，蔚来App用户可以在小米手表上显示车辆昵称，快速查看当前行车状态、当前电量、剩余续航等车辆信息。蔚来所有在售车型均可实现与小米手表的匹配。未来，还将支持NFC等更多智能功能。
据天眼查网站显示，3月18日，蔚来汽车的运营主体——上海蔚来汽车有限公司被上海市嘉定区人民法院 列为被执行人，执行标的为1100000。就在3 月 18 日，蔚来汽车发布了 2019 年第四季度以及全年财报业绩，蔚来 2019 年第四季度营收 28 亿元，净亏损 28 亿元， 2019 全年净亏损 114 亿元。
天眼查数据显示，3月13日，清研华科新能源研究院(南京)有限公司成立，注册资本 2000 万元，法定代表人、董事长兼总经理为王铭东，公司经营范围包含工程和技术研究和试验发展、工业设计服务、信息系统集成服务、会议及展览服务、规划设计管理、创业空间服务等。
10日，蔚来汽车公布2月份交付数据显示，其整体交付量为707台，同比下滑12.8%，其中智能电动全能SUV ES6交付671台。
针对突发疫情对消费市场的冲击，北京市正研究制定促进汽车消费政策措施。其中，针对本市无车且在轮候范围的新能源车需求家庭，上半年再释放不少于 10 万个购车指标，促进刚需家庭购车消费，预计在今年内可迅速转化为消费增量，将新增社零额 200 亿元左右。
天眼查数据显示， 3 月 13 日，小鹏汽车、拜腾等共同成立清研华科新能源研究院，注册资本 2000 万元，法定代表人为王铭东。该公司经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;软件开发;信息系统集成服务;会议及展览服务;项目策划与公关服务;信息技术咨询服务;规划设计管理;创业空间服务;计量服务等。
天眼查数据显示，3月18日，蔚来汽车的运营主体——上海蔚来汽车有限公司被上海市嘉定区人民法院列为被执行人，执行标的为1100000。蔚来汽车就以上被列为被执行人一事，回应称：正常商务纠纷，尊重法院判决。
3月11日消息，德国为了促进国内的电动车及新能源车型的市场占比份额，德国调整了新能源车型的补贴政策。从今年2 月 17 日起，德国新能源汽车新的补贴政策正式实行之后，补贴金额不仅提高了50%，而且部分购买二手电动车的车主也可以领取补贴。根据咨询公司麦肯锡(McKinsey)上周发布的一份报告认为，德国到 2021 年将成为全球电动汽车市场的领导者，生产超过 170 万辆电动汽车。
今日，针对“被列为被执行人”一事，蔚来方面回应称，这是蔚来和物业中介之间正常的商务纠纷。双方就工作成果与收费标准未能达成一致。蔚来完全尊重法院的判决并依法配合执行。
昨日，蔚来汽车发布了截至 12 月 31 日的 2019 年第四季度及全年财报。财报显示， 2019 年第四季度蔚来总营收为人民币28. 483 亿元(约合4. 091 亿美元)，环比增长55.1%，同比增长17.1%。
3月16日据创科版日报消息，比亚迪宣布新成立五家以“弗迪”命名的子公司，以进一步加快新能源汽车核心零部件的对外销售。这五家新公司为弗迪电池、弗迪视觉、弗迪科技、弗迪动力以及弗迪模具。弗迪公司在运营方面将更加独立，也将拥有更多的自主权。
工信部于3月13日发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十批)》，在这份目录中，特斯拉(上海)有限公司的Model3车型在列。国产Model 3车型在上海超级工厂生产制造，于2020年1月正式开始交付，上海工厂规划年产量最高达 50 万辆，目前已竣工的一期(第一阶段)规划产能为 15 万辆Model3，且产能已爬坡至每周 1000 辆左右的水平。
3月6日消息，蔚来汽车在其投资者关系网站发布公告，宣布再次完成2. 35 亿美元的可转债融资项目。本次投资方为数家亚洲投资基金，且均为“非关联方”，即单纯的财务投资人。截至目前，蔚来在 2020 年已公告累计完成4. 35 亿美元的可转债融资。此前，蔚来与合肥市签订超百亿的合作框架协议。