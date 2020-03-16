蔚来副总裁朱江被传离职 回应：好好上班呢，大家勿念

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蔚来副总裁朱江被传离职 回应：好好上班呢，大家勿念

2020-03-16 21:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:近日，有消息称蔚来汽车用户发展副总裁朱江将正式卸任副总裁一职，转任顾问。对此，朱江本人在朋友圈回应，今天来问候的人太多了，我好好儿的上班儿呢！大家勿念！

蔚来汽车

资料显示，加入蔚来汽车之前，朱江曾担任雷克萨斯中国副总经理，负责品牌营销。此外，他曾担任过MINI中国品牌管理副总裁、亚马逊Kindle品牌营销副总裁、宝马中国副总裁等职位，在品牌建设与营销方面经验丰富。

据了解，此前蔚来联合创始人郑显聪、软件副总裁庄莉、CFO谢冬萤等高管已经相继离职。

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