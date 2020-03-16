一加手机将于3月18日发布全新品牌视觉系统

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一加手机将于3月18日发布全新品牌视觉系统

2020-03-16 15:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:今日午间，一加手机在官方微博卖了一个关子，暗示 3 月 18 日将有新的变化。这让不少人误以为是要推出新手机。

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而根据一加刘作虎在官方论坛发布《 品牌焕新的两三句话》有关说明，则可以看出这家手机厂商将会有全新的视觉系统，至于长啥样就不得而知了。

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刘作虎在文中表示，准备在近期刷新一加的品牌视觉系统。启动这个焕新项目的初心，就是为了一个朴素的心愿 —— “不将就”， 给用户提供更好的体验。本周三，全新的视觉系统将和大家见面，希望新设计能呈现一加的新面貌。

以下为刘作虎发布文章内容：

Hi 加油们，

       今天，我想和大家分享一个消息 —— 我们准备在近期刷新一加的品牌视觉系统 (Brand Visual Identity)。

       在对外公开宣布这项变化之前，我希望社区用户是第一个知道的。从 2013 年创立开始，我们就坚持和全球用户共同雕琢产品，分享变得更棒的点子。可以这么说，有了社区，才有了一加，你们对品牌来说很重要。

        因此，我想和大家简单解释一下，为什么我们要变：

        去年，经过一系列的前期调查，我们发现全球线上线下多个渠道上，我们的品牌形象并没有达到我们心目中的高标准，偶尔会有“没那么讲究“的情况出现。

       于是，我们启动这个焕新项目的初心，就是为了一个朴素的心愿 —— “不将就”， 给用户提供更好的体验，应该从品牌的方方面面都落实。我们需要研究、迭代、打磨整个视觉系统，让它能够呈现出应有的样子。

       3 月18 日，本周三，全新的视觉系统将和大家见面，希望新设计能呈现一加的新面貌，也让你们的眼睛更舒服。

Never Settle.

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