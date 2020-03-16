一加手机将于3月18日发布全新品牌视觉系统

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:今日午间，一加手机在官方微博卖了一个关子，暗示 3 月 18 日将有新的变化。这让不少人误以为是要推出新手机。

而根据一加刘作虎在官方论坛发布《 品牌焕新的两三句话》有关说明，则可以看出这家手机厂商将会有全新的视觉系统，至于长啥样就不得而知了。

刘作虎在文中表示，准备在近期刷新一加的品牌视觉系统。启动这个焕新项目的初心，就是为了一个朴素的心愿 —— “不将就”， 给用户提供更好的体验。本周三，全新的视觉系统将和大家见面，希望新设计能呈现一加的新面貌。

以下为刘作虎发布文章内容：