支付宝联合多家服务商推多项计划，助餐饮商家恢复经营

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:疫情期间，商家经营也陷入了困境。此前，清华、北大联合调研 995 家中小企业，发布报告称“85%的企业撑不过 3 个月”，其中，线下餐饮行业受到的冲击尤为严重。有研究认为，整个餐饮业因疫情损失近万亿。

数据来源：《中欧商业评论》朱武祥、刘军、魏炜调查报告

不少互联网企业纷纷出手，帮餐饮行业度过难关。 2 月 14 日， 支付宝宣布为餐饮行业的商家和服务商提供一系列扶持计划，包括为餐饮等行业的生态服务商返佣提速40%，避免非常时期资金周转困难;通过支付宝大学支付商学院开设直播课程，教商家在疫情时调整经营策略、提升经营能力。

同时，支付宝联合美味不用等、企迈云商、米客互联、餐道等多家服务商，向餐饮商家免费提供支付宝小程序的搭建及外卖模块、各类营销玩法，帮助商家快速开展线上业务。

业内人士指出，此次疫情对餐饮行业而言，其实是“危”中有“机”。一方面，因防疫需要，人们足不出户，“宅经济”走俏，“线上数字生活”成为潮流。数据显示，在 1 月 27 日支付宝首页上线的疫情直通车，提供了“问查看吃买办” 6 大类“无接触生活”服务，目前使用人次已超 6 亿，帮助减少超过 9000 万人次出门。而通过直通车访问“餐饮服务”的用户已近 2500 万人次。

另一方面，多数餐饮商家也意识到了线上线下“两条腿走路”的重要性，支付宝内部人士表示，“疫情以来，选择通过支付宝开辟线上经营阵地的商家越来越多。长期来看，这次疫情可能会成为餐饮全面开启线上化经营的契机，未来线上线下双拳出击将成为行业标配。”目前，奈雪、瑞幸、蒸小皖、绝味鸭脖、大丰收等餐饮商家，也在支付宝上线了“无接触配送”等服务。

此外，据了解支付宝还拿出亿级流量和技术资源扶持及现金奖励发布“英雄帖”，号召各方共同提供“社会紧缺疫情服务”，包括口罩预约、社区管理、餐饮外卖等，不到一周已有超过 1200 位个人开发者和服务商报名参战。支付宝还为 19 个省份的近百家事业单位第一时间建立捐助支付通路，为其减免手续费达上千万元。