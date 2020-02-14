“扫一扫”分享到微信

动态

支付宝联合多家服务商推多项计划，助餐饮商家恢复经营

2020-02-14 19:39 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:疫情期间，商家经营也陷入了困境。此前，清华、北大联合调研 995 家中小企业，发布报告称“85%的企业撑不过 3 个月”，其中，线下餐饮行业受到的冲击尤为严重。有研究认为，整个餐饮业因疫情损失近万亿。

微信截图_20200214193457.png

数据来源：《中欧商业评论》朱武祥、刘军、魏炜调查报告

不少互联网企业纷纷出手，帮餐饮行业度过难关。 2 月 14 日， 支付宝宣布为餐饮行业的商家和服务商提供一系列扶持计划，包括为餐饮等行业的生态服务商返佣提速40%，避免非常时期资金周转困难;通过支付宝大学支付商学院开设直播课程，教商家在疫情时调整经营策略、提升经营能力。

同时，支付宝联合美味不用等、企迈云商、米客互联、餐道等多家服务商，向餐饮商家免费提供支付宝小程序的搭建及外卖模块、各类营销玩法，帮助商家快速开展线上业务。

业内人士指出，此次疫情对餐饮行业而言，其实是“危”中有“机”。一方面，因防疫需要，人们足不出户，“宅经济”走俏，“线上数字生活”成为潮流。数据显示，在 1 月 27 日支付宝首页上线的疫情直通车，提供了“问查看吃买办” 6 大类“无接触生活”服务，目前使用人次已超 6 亿，帮助减少超过 9000 万人次出门。而通过直通车访问“餐饮服务”的用户已近 2500 万人次。

另一方面，多数餐饮商家也意识到了线上线下“两条腿走路”的重要性，支付宝内部人士表示，“疫情以来，选择通过支付宝开辟线上经营阵地的商家越来越多。长期来看，这次疫情可能会成为餐饮全面开启线上化经营的契机，未来线上线下双拳出击将成为行业标配。”目前，奈雪、瑞幸、蒸小皖、绝味鸭脖、大丰收等餐饮商家，也在支付宝上线了“无接触配送”等服务。

此外，据了解支付宝还拿出亿级流量和技术资源扶持及现金奖励发布“英雄帖”，号召各方共同提供“社会紧缺疫情服务”，包括口罩预约、社区管理、餐饮外卖等，不到一周已有超过 1200 位个人开发者和服务商报名参战。支付宝还为 19 个省份的近百家事业单位第一时间建立捐助支付通路，为其减免手续费达上千万元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

和平精英 腾讯

和平精英：使用“蜂刺”等连点器 最高封号10年

· 和平精英 腾讯
访地查询 三大运营商 疫情

为防控疫情 三大运营商开放用户14天内访地查询

· 访地查询 三大运营商 疫情
网商银行 中小企业贷款 贷款

25家银行联手网商银行发放「无接触贷款」：持续助力小店经济恢复

· 网商银行 中小企业贷款 贷款
钉钉 网课 在线教育

钉钉一图回应大规模一星差评：不爱请别伤害

· 钉钉 网课 在线教育
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
查看更多
﻿

编辑推荐

字节跳动要挑战腾讯：将推跟《王者荣耀》类似手游

[动态]· 02月14日

非法购买2000万个公民个人信息骗过支付宝人脸认证 已判刑

[动态]· 02月14日

iFixit 拆解摩托罗拉折叠屏 Razr：「迄今最复杂的手机」

[数码日爆]· 02月14日

未来Apple Watch或采用模块化设计 允许用户个性化定制

[见闻]· 02月14日

三星和LG可能都在为智能手机开放便携式显示屏

[见闻]· 02月14日

PP助手：因业务调整 将在2月末下线iOS版产品

[见闻]· 02月14日

小米冰封散热背夹正式开售：1 分钟迅速降温 15 摄氏度

[见闻]· 02月14日

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

[趣咖]· 02月14日