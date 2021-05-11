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腾讯云韩国云服务器3.5折优惠活动地址 新用户最低仅1.8折

作者站长之家
· 2021-05-11 17:31

腾讯云是国内用户排名前几的主机商，也深受很多国内用户的喜欢，最近腾讯云的云服务器开启了打折模式，韩国云服务器最低3.5折可入，不过仅仅支持年付的用户，下面就来为大家分享一下。

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腾讯云韩国云服务器3.5折优惠活动地址

https://cloud.tencent.com/act/pro/overseas

活动时间：

2021年5月7日-2021年12月31日

老用户云服务器套餐:

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1、海外标准型S51核2G云服务器，系统盘50G，流量不限，带宽1M/2M/3M可选;韩国首尔价格:552.3元/年

2、海外标准型S52核4G云服务器，系统盘50G，流量不限，带宽1M/3M/5M可选;韩国首尔价格:947.1元/年

3、海外标准型S54核8G云服务器，系统盘50G，流量不限，带宽1M/3M/5M/10M可选;韩国首尔价格:1539元/年

目前韩国首尔机房年付最低配置仅需552.3元，如果你是新用户的话，那么1年的价格更为的便宜，仅需2折就可以拿下年付，三年的最低1.8折，可以说是非常的实惠了。

新用户专享套餐：

image.png

1、海外标准型S51核2G云服务器，系统盘50G，流量不限，带宽1M/2M/3M可选;韩国首尔价格:315.6元/年

2、海外标准型S52核4G云服务器，系统盘50G，流量不限，带宽1M/3M/5M可选;韩国首尔价格:541.2元/年

3、海外标准型S54核8G云服务器，系统盘50G，流量不限，带宽1M/3M/5M/10M可选;韩国首尔价格:1338元/年

活动对象

腾讯云官网已注册且完成实名认证的国内站用户均可参与（协作者、子账号不支持参加活动）

支付说明

60分钟内未完成支付，订单将自动过期，请下单后尽快支付;达到购买数量和次数限制后若取消订单，5分钟内恢复对应次数的购买资格;

本活动购买的商品不能与其他优惠叠加，不支持使用代金券购买;

新用户专享:仅限腾讯云产品新用户（该产品订单总额为0元）购买，个人新用户在所有配置中限购1种配置中的1台设备，企业新用户(已完成企业认证)在所有配置中限购3台设备;

新老用户同享:新老用户均可参与购买，云服务器单用户限购1台，轻量应用服务器单用户限购1台; ; 

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