小米集团：今日回购1887.3万股 耗资4.99亿港元

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 小米集团最新资讯 > 正文

小米集团：今日回购1887.3万股 耗资4.99亿港元

2021-04-07 20:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:晚间小米集团发布公告，今日回购1887.3万股，耗资4.99亿港元。同时因根据首次公开发售前雇员股份奖励计划行使购股回购8.6万股B类股。

image.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM