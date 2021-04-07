小米集团：今日回购1887.3万股 耗资4.99亿港元

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:晚间，小米集团发布公告，今日回购1887.3万股，耗资4.99亿港元。同时因根据首次公开发售前雇员股份奖励计划行使购股回购8.6万股B类股。
站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:晚间，小米集团发布公告，今日回购1887.3万股，耗资4.99亿港元。同时因根据首次公开发售前雇员股份奖励计划行使购股回购8.6万股B类股。
小米集团在港交所发布公告，小米称公司董事会于2021 年 3 月 11 日正式决议行使股份购回授权，以不定期按最高总额 100 亿港元于公开市场购回股份。集团会在符合上市规则的情况下进行购回股份。
今晚，雷军宣布一项重大决定:小米正式进军智能电动汽车行业。雷军表示，今年1月15日开始调研造车。此前两次造访马斯克，自己对电动汽车产业非常看好，过去也投了接近10家电动汽车产业公司。
4月2日，2021米粉节正式开启，当日，雷军宣布，无法到达现场的米粉，4月6日14:00-24:00可在抖音「小米直播间」参加线上小米生日派对，同时，自己还会在4月6日晚上开启自己的第三次抖音直播。
屡传造车，屡次否认的小米造车，终于伴随着一则港交所公告实锤，受此利好消息影响，3月31日，小米股价开盘拉升了2.54%。昨日，小米公告准备投入100亿美元造车，在当晚举行的小米春季新品发布会上，雷军用近半小时的时间，讲述他与小米造车的新故事。
对于造车，小米曾多次否认，但在3月30日，随着一纸公告尘埃落定，小米CEO雷军正式“上车”。在当晚的小米春季新品发布会上，雷军宣布，小米正式进军智能电动汽车行业。雷军称，小米汽车是他人生之中最后一次重大创业项目，这一次愿意压上自己所有声誉，为小米汽车而战。
小米春季发布会上，大家期待的“One More Thing”或者说压轴产品并未登场，雷军抱歉表示自己感冒了，和媒体、米粉等相约明晚19点30分。
昨日，小米举行第十一届米粉节，雷军和一众小米高管在小米科技园跑步，一位小米员工差点拿第一，在终点线来了个急刹车，最终雷军成功夺得第一。随后，雷军在社交平台表示，“凡是跑步超过我的，已经全部……”。
3月24日，小米公布了过去一年的成绩单。这份财报算是小米第一个十年的句点，小米创始人雷军在致投资人的公开信中指出，这是一封“自豪”的答卷。就在财报发布的第二天，雷军放出了一段与许知远的对谈视频，官宣小米手机要走高端，售价要上万。
小米昨晚在港交所发布公告，宣布公司将回购1930.8万股，耗资4.99亿港元。此前在3月12日，小米集团发布公告，在禁止买卖期结束之后（即3月24日），小米宣布将不定期地开始在公开市场回购股份，回购上限为100亿港元(约合人民币83.7亿元)。
昨天的发布会上，小米正式公布了新LOGO，不过在很多人看来只是方角变圆角，还有不少网友调侃雷军被骗了X百万。对此，小米官方今天就新LOGO背后的思考和含义，做了深度解读。
在昨日晚间的发布会上，小米创始人雷军公布了自己的最后一个创业项目——制造小米汽车。雷军声称，将押上人生全部的声誉为小米汽车而战。
据小米 CEO 雷军微博表示，小米春季发布会的内容已经做了大量的精简，部分产品将会直接在微博上发布。但今晚召开的小米春季新品发布会将至少需要4个小时。
在今晚，小米雷军进行了一场直播活动，在直播中雷军回应了近期受关注的几个话题，包括小米造车、小米新logo等。
现在，雷军在微博宣布新一代小米 MIX 全球首发液态镜头。雷军表示，液态镜头采用了仿生学原理，就像手机镜头里装入了「人眼晶状体」。可流动的液体通过薄膜包裹，替代传统光学镜片，实现了焦距和焦点的变化。
在昨日晚间的小米2021「生生不息」春季新品发布会上，除了澎湃C1芯片、小米MIX FOLD、小米笔记本Pro15等激动人心的产品之外，雷军更是宣布了一个重磅消息，小米将正式进军智能电动汽车市场。按照计划，雷军将亲自带队负责该项目，未来10年将投入100亿美元，初期投入100亿元人民币。
“用高品质的智能电动汽车，让全球用户享受无所不在的智能生活”，这就是小米造车的初心。
小米笔记本Pro是小米公司2017年9月11日在北京召开秋季新品发布会发布的新品笔记本，采用金属机身极简设计，其定位为更专业的笔记本电脑。去年6月，小米上线了全新笔记本Pro152020款，这款沿袭了上一代小米笔记本Pro加强版的模具，配备15.6英寸屏幕，拥有1080p分辨率、100% sRGB色域与300nit亮度，搭载英特尔十代酷睿处理器和MX350显卡，发售价5799元起。
在昨天晚间的抖音直播中，小米董事长雷军透露，小米首款汽车不是轿车就是 SUV，售价区间在10-30万元。雷军在微博上曾发起针对小米汽车的投票，问题包括车的型号，可接受的价格区间等。根据微博投票，大部分人希望小米的首台汽车是 SUV 或者轿车，价格方面，有三分之二的用户选择10-30万元。
今日，一张雷军与蔚来汽车CEO李斌、小鹏汽车CEO何小鹏、比亚迪董事长王传福、理想汽车CEO李想的合照在网上流传。
小米集团公告称，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元，预计未来10年投资额100亿美元。公司首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。
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