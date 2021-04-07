小米集团：今日回购1887.3万股 耗资4.99亿港元

在昨天晚间的抖音直播中，小米董事长雷军透露，小米首款汽车不是轿车就是 SUV，售价区间在10-30万元。雷军在微博上曾发起针对小米汽车的投票，问题包括车的型号，可接受的价格区间等。根据微博投票，大部分人希望小米的首台汽车是 SUV 或者轿车，价格方面，有三分之二的用户选择10-30万元。