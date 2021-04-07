纽交所决定将蛋壳公寓ADS摘牌 已启动摘牌程序

日前，纽交所宣布暂停蛋壳公寓交易，其监管部门人员已决定启动摘牌程序。简单的说，蛋壳公寓将从纽交所摘牌，其美国存托股（ADS）也将立即暂停交易。

对此，蛋壳公寓有权要求纽交所董事会委员会对该决定进行复审。2020年1月17日，蛋壳公寓在纽交所正式挂牌上市，后来陷入资金链断裂风波，股价大跌。

今年3月15日，纽交所监管局暂停了蛋壳公寓ADS的交易。目前，蛋壳公寓市值只剩下4.33亿美元。