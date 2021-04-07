纽交所决定将蛋壳公寓ADS摘牌 已启动摘牌程序

日前，纽交所宣布暂停蛋壳公寓交易，其监管部门人员已决定启动摘牌程序。简单的说，蛋壳公寓将从纽交所摘牌，其美国存托股（ADS）也将立即暂停交易。
对此，蛋壳公寓有权要求纽交所董事会委员会对该决定进行复审。2020年1月17日，蛋壳公寓在纽交所正式挂牌上市，后来陷入资金链断裂风波，股价大跌。
今年3月15日，纽交所监管局暂停了蛋壳公寓ADS的交易。目前，蛋壳公寓市值只剩下4.33亿美元。
日前，纽交所宣布暂停蛋壳公寓交易，其监管部门人员已决定启动摘牌程序。简单的说，蛋壳公寓将从纽交所摘牌，其美国存托股（ADS）也将立即暂停交易。
对此，蛋壳公寓有权要求纽交所董事会委员会对该决定进行复审。2020年1月17日，蛋壳公寓在纽交所正式挂牌上市，后来陷入资金链断裂风波，股价大跌。
今年3月15日，纽交所监管局暂停了蛋壳公寓ADS的交易。目前，蛋壳公寓市值只剩下4.33亿美元。
昨日晚间，纽约证券交易所宣布将蛋壳公寓摘牌，立即暂停交易。据悉，3月15日，纽约证券交易所就曾表示，蛋壳公寓已不再适合继续挂牌交易。
为给各类人才提供优良的就业和创业环境，海南省不断落实人才保障政策。其中，琼海市对引进的人才精心定制了一系列“留人套餐”，符合条件的人才最高可获50 万元安家补助费。三亚市也于近日完成2021 年度第3 批三亚市人才住房租赁和购房补贴的受理工作，住房补贴预发放总额为195.2 万元。在海南省响应人才驱动战略的同时，58 同城、安居客也不断优化智能化产品矩阵满足用户安居需求，助力人才在海南省置业，实现美好安居梦想。海南?
正在召开的全国两会上，长租房成为代表、委员们热议的焦点以及政府文件的重要内容之一。谈及目前的长租房市场，姚劲波表示，国内长租房市场仍处于起步阶段，行业快速发展的同时，也存在一些突出问题。首先，市场秩序亟待规范，“高进低出”“长收短付”“租金贷”等高风险经营模式导致的资金链断裂现象时有发生;其次，由于人口流入导致的一线城市租赁房源存在结构性失衡;最后，“租购不同权”阻碍公共服务均衡化。 为了促进长租房
2月19日,建设银行总行田国立董事长一行莅临建融家园北京真武饭店项目,参观了项目整体的智能化效果,并通过住房服务中心的5G屏中屏大屏幕,体验了线上远程直播看项目以及VR看房功能,了解了各项目未来的日常运营服务方向,对此提出了个人期许。建融家园北京真武饭店项目毗邻长安街,近金融街商务中心,共248间住房,前身是财政部招待所,于2020年6月进行改造,从前期的协助工程监管、设计落地,到后期的日常运营,均全面委托乐乎公寓集团管理,?
2月19日消息蘑菇租房创始人CEO马晓军发布公开信称蘑菇租房正式被寓小二接手未来双系统将共同服务公寓市场此前在2月4日马晓军曾发布公开信称由于2019年初融资未到位加上战略失误人力成本激增公司陷入经营危机望大家可以给蘑菇租房一些时间为与潜在资方并购重组方的谈判提供一个平稳的环境度过难关对于此次选择寓小二马晓军表示寓小二是业内极少数解决二请问题的SaaS服务商
去年10月以来，蛋壳公寓风波不断，在被曝出资金链断裂、欠薪、被租客维权、下架所有房源之后，近日，蛋壳公寓关联再次被列入经营异常名录。
天眼查信息显示，近日，蛋壳公寓关联公司紫梧桐（北京）资产管理有限公司被列入经营异常名录，原因为公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假。长租公寓暴雷事件后，蛋壳公寓下架了所有房源，同时，蛋壳公寓的客服电话也已无人接听。
今日，针对“纽交所重新推进三大运营商摘牌”一事，中国联通发布公告称，自2000年上市以来，公司一直严格遵守各项法律法规、市场规则以及上市地的监管要求，公司对纽约证交所多次推翻其自身决定的情况感到失望，这损害了公司及其股东的利益。
截至昨日收盘，特斯拉股价上涨7.94%，报816.04美元，总市值7735.25亿美元。随着特斯拉股价的上涨，其CEO马斯克超越亚马逊创始人贝索斯荣登世界首富宝座。
【蛋壳公寓CEO被限制消费】据天眼查显示，上海市闵行区人民法院向蛋壳公寓所属公司紫梧桐公司发布了一则限制消费令。该限制消费令显示，因紫梧桐公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院对紫梧桐公司采取限制消费措施，限制紫梧桐公司及其法定代表人高靖不得实施法律规定的高消费及非生活和工作必需的消费行为。
近日，有网友在社交媒体反映称，蛋壳公寓APP已经无法搜索到北上广深等多地的房源，首页仅显示业主自助解约、租客自主解约、自助解约说明等功能。此外，还有部分网友称，蛋壳公寓App已无法正常登陆。
12月8日，蛋壳公寓关联公司紫梧桐（北京）资产管理有限公司被上海市闵行区人民法院列为失信被执行人，履行情况为全部未履行。此外，该公司还新增一条限制消费令，申请人为上海欣晴办公家具制造有限公司。具体原因为未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务。
12月7日，南京第一批免费过渡房源出炉，受蛋壳事件影响的租客可免费租住1-2个月房源。南京市住房租赁行业协会秘书长单位东南公寓公司、副会长单位银城佳遇、银城千万间已梳理出第一批免费过渡房源，这些房源主要分布于鼓楼、建邺、栖霞、浦口等区，共计30套房源。
CCB建融家园·乐乎（起程悦康店）于近日正式开业，位于北京大兴区思邈路，总房量229间。该项目为北京建信住房公司首个蓝领项目，是解决北京南城商业集群企业职工租住问题的新尝试。得天独厚的区位环境该项目为生物医药基地的配建员工宿舍用地，园区的在营企业多为制造类企业，拥有大量的蓝领工人的租住需求，且周边无匹配的蓝领公寓。在悦康产业集群园区中，CCB建融家园·乐乎（起程悦康店）一经落成便俘获大量的企业关注。产品市?
目前，微众银行已开放蛋壳租客贷款结清入口，蛋壳租金贷客户退租后之后，可在“微众银行租住消费贷款”公众号回复“贷款补偿”结清贷款。12月2日，微众银行公布蛋壳公寓租金贷偿还方案称，所有受蛋壳公寓事件影响的客户，经客户提出及我行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期
被长租公寓困住的年轻人们，在经历了社会的毒打之后，终于迎来了转机。今日凌晨，一位蛋壳租客称微众银行已经开放了蛋壳租客贷款结清入口，与蛋壳办理解约之后，已可通过线上方式办理微众银行租金贷的结清。
12月4日下午，微众银行官方微博发布最新解决方案：可以实现即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款。具体方案：蛋壳租金贷客户退租并搬离后，与微众银行签署协议，将退租后蛋壳公寓所欠客户的预付租金，用于抵偿客户在银行的贷款。微众银行将结清该笔贷款。
这家链家内部孵化的长租公寓品牌，在全国拥有至少 100万间房源，服务 50万名业主、150万名租客。过去几年，它成功在一线城市树立起一个高端白领品牌形象，房屋入住率高达 95%、用户口碑净推荐值达 60.55%。甚至在疫情肆虐严重的2月份，自如还成功拿到软银愿景基金高达 10亿美元的投资。
【蛋壳公寓股价大涨】11月18日消息，近期负面信息不断的蛋壳公寓股价大涨，还登上了微博热搜。据悉，蛋壳公寓股价早盘大幅上涨近60%，此后又迅速扩大至70%，涨幅一度超过80%。随后蛋壳公寓股价陷入高位震荡并有所回落，最终收盘涨71%，报2.35美元。当然成交放天量，达到1.43亿美元。
就在刚刚，针对“蛋壳公寓或将宣布破产”一事，蛋壳公寓在微博回应称:“感谢大家的关心和支持，我们没有破产，也不会跑路!请不要信谣传谣!”此前，浙样红TV报道称，近日，蛋壳公寓杭州分公司的门头招牌已经撤下，但内部的工作人员依旧在岗，同时，有杭州的租客在社交媒体上反映称，出现了被断网以及无法提现的问题。
3月25日，中国化学制药工业协会(CPIA)正式发布了《医药行业合规管理规范》标准，对医药行业内的企业进行全面规范，对企业合规管理提出了更加严格的..
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4 月 8 日，华为云全球技术峰会在深圳举行，会议以“创新·普惠”为主题，来自全球不同行业的IT精英、技术大咖围绕前沿技术发展和行业应用实践进行..
【2021年4月9日，美国加州洛杉矶讯】近日，全球边缘云服务提供商Zenlayer正式推出旗下云连接产品的一系列新功能，包括骨干网流量控制、边界网关协..
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