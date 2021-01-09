​饿了么回应骑手意外猝死：将为猝死骑手提供60万抚恤金

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:昨日晚间，饿了么发文表示，对北京蓝骑士意外身故深感痛心。即刻起，将在“蓝骑士关爱金”中继续追加类似情形下的专项抚恤金，让全体蓝骑士家庭享有保险和关爱金的双重保障。饿了么已与各方紧急商谈，推动改进保障提升和结构优化事宜，将保额将提至60万元。在新的保险规则实施前，平台将提供抚恤金。本次事件中的60万元抚恤金将在本周内交付骑士家属。

同时，饿了么还称，对于生态伙伴在与家属沟通中的不当措辞，深感惭愧。再次向逝去的蓝骑士表示哀悼，饿了么会尽最大的诚意和努力解决问题，做好工作。

此前，有媒体报道称，43岁饿了么骑手韩某伟于2020年12月21日送单途中猝死。当时饿了么表示，韩某是众包骑手，与平台并无任何关系，出于人道主义，愿给家属提供2000元，其他则由保险公司理赔。而骑手每日自费购买的1.06元意外险仅能赔偿3万元。

以下为饿了么回应全文:

北京蓝骑士意外身故，饿了么平台深感痛心。我们向逝者致以沉痛哀悼，向家属表示慰问，同时也在反思，如何更好用制度化方式呵护骑士，进一步提升完善，防范类似小概率事件发生。

首先，我们对骑士的意外身故保障工作做得还不够，还要做更多。即刻起，我们将在“蓝骑士关爱金”中继续追加类似情形下的专项抚恤金，让全体蓝骑士家庭享有保险和关爱金的双重保障。骑士的安全，就是平台的安全。

其次，当下众包骑士的保险结构不尽合理，承保金额也依然有所不足，我们已与各方紧急商谈，推动改进保障提升和结构优化事宜，将保额将提至60万元。在新的保险规则实施前，平台将提供抚恤金。本次事件中的60万元抚恤金将在本周内交付骑士家属。

在目前的众包服务合约中，众包骑士每天跑单前会缴纳3元服务费，由饿了么平台代为收取，饿了么平台会再支付一部分费用，共同交给骑手所服务的人力资源商，委托其为众包骑士提供劳务管理和安全保障等服务，其中约定由人力资源商为骑士投保意外保险。

对于生态伙伴在与家属沟通中的不当措辞，我们深感惭愧。即便是生态合作伙伴，也同样是我们管理和沟通中的失职失误，没有借口，非常抱歉。

再次向逝去的蓝骑士表示哀悼，请家人节哀，更为我们的不足致歉。我们会尽最大的诚意和努力解决问题，做好工作。