支付宝年账单公益彩蛋曝光 盘一盘谷歌等全球科技公司的公益创新

今年元旦后，支付宝2020年账单正式上线。与以往不同，今年的年账单页面新增了7首简单可爱的小诗，被网友称为是年账单中最大的“彩蛋”。

据了解，这些诗歌由公益项目“是光诗歌”授权提供，诗歌的创作者是大山里一些热爱诗歌的孩子们。作为现象级的国民产品，支付宝年账单的此次尝试也将让更多大山孩子的诗歌和他们的处境被社会关注。

事实上，梳理蚂蚁、谷歌、苹果等在内的全球互联网公司近年来的公益举措，可以发现，越来越多的互联网公司正在结合自身产品和技术的优势，让信息传播效率最大化，让公益活动更有成效，从而帮助到更多的人。

以支付宝为例，这几年支付宝陆续推出了蚂蚁森林、区块链技术公益、顶梁柱保险项目、蚂蚁庄园、加油木兰等等公益类项目，无论是提倡低碳环保的“蚂蚁森林”，抑或为视障人士开发的“听支付宝”功能和区块链公益平台，均体现了技术背后人性的温度。

谷歌的公益内容同样有人情味，温度感强，注重谷歌产品和技术的人文角度的应用。谷歌的公益内容包括可持续性、危机反馈、包容与多样性、无障碍、透明度、数字福利、安全中心、供应商责任、人权等等。比如，谷歌艺术计划把超过1000家博物馆搬上网。迄今为止全球70多个国家和地区的1000多家博物馆，都已经“在线”， 用户可以在线欣赏到不同国家的博物馆建筑与藏品。

相比之下，苹果的社会责任的架构则非常传统，内容包括无障碍、教育、环境、包容和多样性、隐私、供应链责任。比如智慧计划整合苹果的教育资源，授人以渔，帮助落后地区的学生，学习新的技能方法来改变他们的命运;另外，苹果的产品设计了较好的可访问性，让视障者和普通人一样享受便利，无障碍使用其所有内置功能。

此外，微软承担社会责任部分的内容更是堪称“硬核”，基本上都是用自己过“硬”的技术运用在各种各样的场景中（教育、医疗、生态）。

比如，疫情期间，千万学生在 Teams 上云开学;盲童阅读援助计划基于 Azure 搭建的云端图书馆，并利用 AI 技术将文字合成电子有声读物，实现大批量、自动化地将电子书转变为有声书，打破有声内容生产的技术壁垒，让盲童无障碍实现知识获取……

所谓“科技是这个时代最大的公益”，科技的演进打破了因地域、收入、职业等造成的差异，让人们可以平等地享受科技带来的便利。