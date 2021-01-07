中国联通回应纽交所重新推进三大运营商摘牌：感到失望

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今日，针对“纽交所重新推进三大运营商摘牌”一事，中国联通发布公告称，自2000年上市以来，公司一直严格遵守各项法律法规、市场规则以及上市地的监管要求，公司对纽约证交所多次推翻其自身决定的情况感到失望，这损害了公司及其股东的利益。

中国联通称，公司于2021年1月6日收到纽约证交所的进一步通知，纽约证交所再次推翻其先前的决定，亦即纽约证交所监管部门已经决定重新启动美国存托证券之下市程序，以遵守该行政命令。纽约证交所将于1月11日上午4:00（美国东部标准时间）暂停美国存托证券的买卖。纽约证交所将向美国证券交易委员会提出申请，于完成包括对纽约证交所监管部门职员的决定提出之任何上诉(如有)在内的所有适用程序后，将美国存托证券下市。

12月31日，因应美国特朗普政府的行政令，美国纽约证券交易所发布声明称，将对中国联通（香港）、中国移动和中国电信等三家中国公司进行退市处理。

1月5日，纽交所发布公告称，不再计划将中国三家电信运营商中国电信股份有限公司、中国移动有限公司、中国联通（香港）有限公司摘牌。受此消息影响，三大运营商股价纷纷上涨。

然而就在昨日晚间，纽约证券交易所又再次宣布将推进对三家中国电信企业摘牌。