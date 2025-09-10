苹果推出史上最薄手机iPhone Air 确认支持中国联通eSIM

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日，苹果公司正式发布了备受瞩目的iPhone Air，起售价定为7999元。这款新机在追求极致轻薄的同时，做出了一个大胆的创新——取消了实体SIM卡槽，转而全球统一采用eSIM技术。苹果官网信息显示，iPhone Air仅支持通过eSIM进行激活使用。

值得注意的是，在中国大陆地区，目前仅有中国联通为iPhone Air提供了eSIM服务支持，而中国移动和中国电信的用户则暂时无法享受这一便利。对于想要激活eSIM的中国联通用户，需前往线下营业厅完成身份证件核验等必要流程。

苹果方面解释称，内置eSIM技术不仅能让网络连接更加丝滑顺畅，使用起来也更为灵活便利，同时还提升了安全性。由于无需实体SIM卡，这一设计尤其适合经常旅行或需要频繁更换网络环境的用户。

除了eSIM这一亮点外，iPhone Air在硬件配置上也毫不逊色。它搭载了强大的A19Pro芯片，配备了苹果全新自研的C1X调制解调器，并采用了自研N1芯片，集成了Wi-Fi7和蓝牙功能。在拍照方面，新机后置4800万像素单摄，等效焦距为26mm。此外，iPhone Air还配备了一块6.5英寸的屏幕，支持高达3000nit的亮度和120Hz的刷新率，为用户带来更加出色的视觉体验。

