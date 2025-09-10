首页 > 原创 > 关键词  > iPhone最新资讯  > 正文

苹果推出史上最薄手机iPhone Air 确认支持中国联通eSIM

2025-09-10 08:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日，苹果公司正式发布了备受瞩目的iPhone Air，起售价定为7999元。这款新机在追求极致轻薄的同时，做出了一个大胆的创新——取消了实体SIM卡槽，转而全球统一采用eSIM技术。苹果官网信息显示，iPhone Air仅支持通过eSIM进行激活使用。

值得注意的是，在中国大陆地区，目前仅有中国联通为iPhone Air提供了eSIM服务支持，而中国移动和中国电信的用户则暂时无法享受这一便利。对于想要激活eSIM的中国联通用户，需前往线下营业厅完成身份证件核验等必要流程。

iPhone Air国行仅支持中国联通eSIM：移动、电信无缘

苹果方面解释称，内置eSIM技术不仅能让网络连接更加丝滑顺畅，使用起来也更为灵活便利，同时还提升了安全性。由于无需实体SIM卡，这一设计尤其适合经常旅行或需要频繁更换网络环境的用户。

除了eSIM这一亮点外，iPhone Air在硬件配置上也毫不逊色。它搭载了强大的A19Pro芯片，配备了苹果全新自研的C1X调制解调器，并采用了自研N1芯片，集成了Wi-Fi7和蓝牙功能。在拍照方面，新机后置4800万像素单摄，等效焦距为26mm。此外，iPhone Air还配备了一块6.5英寸的屏幕，支持高达3000nit的亮度和120Hz的刷新率，为用户带来更加出色的视觉体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 国内首款eSIM手机！iPhone Air国行eSIM激活教程来了

    今日，iPhone Air发布，新机没有实体SIM卡槽，全球统一采用eSIM，这也是国内首款eSIM手机。 目前，仅有中国联通为iPhone Air国行版提供eSIM支持，对应型号A3518。 据了解，苹果已在官网发布iPhone Air国行eSIM激活教程，具体如下： 要在iPhone Air上激活eSIM，请前往中国联通门店，门店工作人员将协助用户进行必要的身份验证并激活eSIM。

    ​iPhone ​Air ​eSIM

  • 苹果发布会前瞻：最大看点iPhone Air iPhone17或成国内首款无卡槽手机

    苹果公司即将于北京时间2025年9月10日发布的iPhone17系列，或将创造中国手机市场新纪录——成为首款取消物理SIM卡槽的智能手机。 据产业链消息，该系列中的iPhone17Air机型将采用极致轻薄设计，机身厚度仅约5.5毫米，较前代缩减25%，为此彻底取消传统卡槽，全面转向eSIM技术。

    ​iPhone17 ​eSIM技术 ​手机市场

  • 彻底抛弃实体SIM卡槽！iPhone Air全球统一搭载eSIM

    苹果在今天的发布会上推出了超薄的iPhone Air机型，虽然机身非常惊艳，但也放弃了一些规格。 这是苹果第一次全球统一搭载eSIM，从设计上就取消了实体卡槽。 苹果介绍，相比具备数十年历史”的塑料实体卡，eSIM用起来更方便，安全性更高。 多年前，我们率先推出了eSIM，现在它已成为行业标准。与使用了几十年的塑料SIM卡相比，eSIM更易于使用

    ​iPhone ​Air ​eSIM

  • 苹果发布4款芯片为新机赋能 iPhone Air的牙膏“挤爆了”

    今日凌晨，苹果2025年秋季新品发布会如期举行，全新机型iPhone Air以颠覆性设计成为全场焦点。这款被称作"苹果史上最薄iPhone"的新品，机身厚度仅5.6毫米，采用5级钛金属框架与前后双面超瓷晶面板，在保持轻盈质感的同时实现结构强化。

  • iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro一图配置对比 哪个是你的菜

    今天凌晨，苹果发布了众所期待的iPhone 17系列产品，包含iPhone 17、iPhone Air和iPhone 17 Pro/Max，各款在配置上各有特色，满足不同用户需求。 屏幕方面，iPhone 17 Pro/Max提供6.9英寸或6.3英寸超视网膜XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术、全天候显示与灵动岛功能。 iPhone Air配备6.5英寸屏幕；iPhone 17则是6.3英寸屏幕，全部看齐了iPhone 17 Pro。 机身材质上，iPhone 17 Pro采用铝金属一体

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • iPhone 17系列今晚发布：苹果发布会新品揭晓

    iPhone17Pro/Max采用全新三摄布局，三颗镜头均升级至4800万像素，新增8K视频录制及前后摄像头同录功能。Apple Watch产品线同步迭代，Ultra3支持5G与卫星通信，屏幕亮度显著提升;Series11搭载S11芯片，或新增睡眠评分功能;SE3则通过增大屏幕尺寸补足功能短板。 配件生态方面，AirPods Pro3将引入心率监测

  • iPhone Air首发A19 Pro：史上最快手机CPU

    今天凌晨，超薄机型iPhone Air正式亮相，该机首发搭载A19 Pro芯片，iPhone 17标准版首发A19芯片。 首先是A19 Pro，iPhone Air搭载的这颗A19 Pro芯片拥有6核CPU和5核GPU，苹果称其为智能手机史上最快的CPU。 不止于此，A19 Pro GPU加入了AI加速单元，同时更新了第二代动态缓存、提升了数学运算速率， 每个GPU核心都内置有神经网络加速器，官方称其运算能力足以比肩MacBook Pro。

    ​iPhone ​Air ​A19

  • iPhone 17系列发布后 苹果官网下架iPhone 16 Pro

    今天凌晨，iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max正式发布。 随着新品的亮相，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max从苹果官网下架，目前苹果官网已经无法下单iPhone 16 Pro，产品列表中仅有iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17、iPhone 16和iPhone 16e等机型。

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • 曝iPhone 17系列仅Air版砍掉SIM卡槽：支持eSIM

    此前有报道称欧盟地区的苹果授权经销商员工正在接受eSIM培训，这个时间点跟iPhone17系列发布会非常接近，由此猜测欧盟地区的iPhone17系列支持eSIM。 这一消息引发广泛关注，认为苹果在欧盟发售的iPhone17系列都将取消实体SIM卡槽。

    ​eSIM ​iPhone17 ​苹果

  • 最贵iPhone诞生 网友：iPhone17 Pro长得像充电宝

    今日凌晨，苹果正式发布iPhone17Pro与iPhone17Pro Max，以颠覆性设计语言与技术创新引发行业震动。这款被称作"苹果近五年最大外观革新"的旗舰机型，首次采用航空级铝合金一体成型机身，通过多道锻造工艺与精密阳极氧化处理，在实现轻量化的同时确保结构强度，彻底告别前代钛金属方案。 机身设计呈现显著功能导向特征:背部配备横向矩阵式金属凸台，集成VC均热板散�

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM