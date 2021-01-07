微星发布新款GF65 Thin系列笔记本：搭载RTX 3060 Max-Q显卡

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:尽管英伟达还未正式发布RTX30系列移动版的显卡，但是微星在自己的笔记本电脑中正式更新了NVIDIA GeForce RTX30系显卡，本次发布的是微星GF65Thin。

（图片来源：MSI官网）

根据外媒videocardz提供的数据显示，新一代 GF65Thin系列笔记本电脑将搭载6GB GDDR6显存的GeForce RTX3060Max-Q 显卡与 Intel Core i7-10750H 处理器，屏幕参数为15.6英寸45% NTSC 色域144Hz 刷新率。

微星这次推出的有两种型号GF6510UE-002CA Thin和GF6510UE-018CA Thin，他们都是使用Intel Core i7-10750H，6核、12线程以2.6GHz基本频率和最高5.0GHz超频频率。双通道16GB DDR4-3200，6GB GDDR6内存的GeForce RTX3060Max-Q。这两款笔记本电脑的区别仅在于PCIe SSD，后者的容量为512GB或1TB，并使用NVMe协议。

在其他的参数方面，显示屏为15.6英寸IPS屏幕。分辨率为1920x1080像素，刷新率为144Hz。在接口方面，提供了两个USB3.2 Gen1Type-C、一个USB3.2Gen1Type-A和2×2 MIMO的Intel Wi-Fi6AX210的Wi-Fi6

这款笔记本的颜色为核心黑（Core Black），重量为1.86千克，配备了3节5瓦时的锂电池，使用180瓦的电源适配器充电。

至于价格，微星GF65系列笔记本的价格约为900-1300美元（约5807元-8389元）。