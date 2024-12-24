AI日报：AI假冒名人直播带货违法；OpenAI o3 模型能耗惊人；AI技术将助推iPhone销量

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1、AI假冒名人直播带货属违法行为 可要求退一赔三

近年来，AI技术的迅速发展带来了深度伪造技术的应用，这种技术通过算法生成逼真的虚假内容，导致了名人形象被冒用的现象。近期，张文宏医生的形象被冒用进行直播带货，引发了社会的广泛关注和愤慨。法律专家指出，未经授权使用他人形象或声音的行为已涉嫌违法，消费者在此情况下有权要求赔偿。

【AiBase提要:】 🔍 深度伪造技术利用算法生成虚假内容，可能导致名人形象被冒用。 ⚖️ 未经授权使用他人形象或声音的行为涉嫌违法，可能面临法律责任。 💰 消费者可依据法律要求赔偿，短视频平台需加强内容审核。

2、OpenAI o3模型:每个任务消耗相当于五箱油的能源

随着人工智能技术的快速发展，OpenAI推出的o3模型在能耗和环境影响方面引发了广泛关注。每个o3任务的电能消耗相当于一个美国家庭两个月的用电量，且其二氧化碳排放量与五箱满油的汽油相当。这一现象突显了在追求技术进步的同时，必须关注其对环境的影响，尤其是在水资源和能源消耗方面的潜在悖论。

【AiBase提要:】 🌍 每个 o3任务的电能消耗相当于一个家庭两个月的用电量。 ⛽ 每个任务排放的二氧化碳相当于五箱满油汽油的排放量。 💧 ChatGPT 的对话中消耗的水量达到平均人类日常饮水的10%。

3、DisPose:输入动作视频和参考人物即可实现让人物跳同款舞蹈

DisPose是一项创新的人物动画技术，利用解耦姿态指导，实现了从静态图像生成动态视频的可能性。该技术通过重构稀疏姿态信息，提供更精确的运动生成，提升了动画的表现力和控制性。研究者还提出了混合ControlNet架构，进一步提高了生成视频的质量和一致性，预示着动画制作领域的未来发展方向。

【AiBase提要:】 📍 DisPose 是一种新的人像动画技术，通过解耦姿态指导实现更精确的动态生成。 🎨 该技术将稀疏姿态信息转化为运动场指导和关键点对应，提供细致的运动信号。 🔧 研究者提出的混合 ControlNet 架构能有效提高生成视频的质量和一致性。 详情链接:https://lihxxx.github.io/DisPose/

4、AI图片高清修复工具InvSR:一键实现照片从模糊到高分辨率

研究团队推出了一项基于扩散反演的新技术，旨在提升图像的分辨率和清晰度。通过“部分噪声预测”策略，该技术在灵活性和效率上超越了现有的超分辨率方法。研究者们提供了详细的使用指南和在线演示平台，帮助用户更好地体验这一创新技术，并期望为实际应用提供更高效的解决方案。

【AiBase提要:】 🌟 这项新技术基于扩散反演，能够有效提升图像分辨率。 🔍 采用 “部分噪声预测” 策略，灵活支持不同的采样步骤。 💻 提供详尽的使用指南及在线演示，便于用户操作与体验。 详情链接:https://github.com/zsyOAOA/InvSR?tab=readme-ov-file

5、Hume AI发布全能语音引擎OCTAVE:文本秒变真人声，克隆人格特征

Hume AI最近推出的OCTAVE语音引擎，标志着人工智能语音领域的一次重大突破。它能够通过简单的文本或短语音录音生成逼真的语音和个性特征，极大地提升了虚拟角色和人机交互的真实感。OCTAVE结合了多种先进技术，支持实时对话和动态调整，为内容创作者提供了丰富的音频创作可能性。

【AiBase提要:】 🎤 OCTAVE能够仅凭文本描述或短语音录音生成高度真实的语音和个性特征。 ⚡ 该引擎实现了毫秒级别的语音生成，支持实时对话和动态调整说话风格。 🎭 支持多个虚拟角色的语音生成，能够表现丰富的情绪和不同的说话风格。 详情链接:https://www.hume.ai/blog/introducing-octave

6、IBM发布更新版Granite3.1开源语言模型，性能大幅提升

IBM最近推出了Granite语言模型的3.1版本，经过重新设计的新模型能够处理多达128，000个令牌，显著提升了处理复杂文本和任务的能力。该模型经过12种语言和116种编程语言的数据集训练，处理了12万亿个令牌，表现出色，特别是在回答使用外部数据的问题和从非结构化文本中提取信息方面。开发者可以通过Hugging Face平台访问这些模型，推动人工智能技术的发展与创新。

【AiBase提要:】 🌟 新版Granite3.1模型经过重新设计，能处理最多128，000个令牌。 🌍 模型训练数据涵盖12种语言和116种编程语言，总计处理12万亿个令牌。 💻 开发者可通过Hugging Face平台访问这些强大的开源语言模型。 详情链接:https://huggingface.co/collections/ibm-granite/granite-31-language-models-6751dbbf2f3389bec5c6f02d

7、xAI完成新一轮60亿美元融资 马斯克AI版图再扩张

埃隆·马斯克的人工智能公司xAI最近完成了60亿美元的新一轮融资，投资者包括多家知名资本公司。此次融资使xAI的总融资额达到了120亿美元，朝着500亿美元的估值目标迈出了重要一步。xAI计划利用这笔资金进一步开发其生成式AI模型Grok，并扩展到更多应用场景，尽管其设计和功能引发了广泛讨论。

【AiBase提要:】 💰 xAI完成60亿美元融资，总融资额达到120亿美元，向500亿美元估值目标迈进。 🤖 Grok模型将继续扩展功能，包括聊天机器人和图像生成，未来可能支持搜索优化和帖子分析。 ⚔️ xAI面临OpenAI和Anthropic等强劲竞争对手，计划扩展GPU服务器群以提升计算能力。

8、蔚来调整智驾组织架构，任少卿亲自带队强化大模型研发

今日，蔚来汽车宣布对智能驾驶研发部门进行重大组织架构调整，旨在提升研发效率和交付速度。新设的技术委员会将由任少卿直接领导大模型部门，强化部门协作与执行效率。这一调整不仅优化了组织架构，还为蔚来的各品牌提供了统一的中台能力支持，以更好地应对技术和产品的快速变化，增强在智能驾驶领域的竞争力。

【AiBase提要:】 🔧 蔚来汽车对智能驾驶研发部门进行了重大组织架构调整，设立技术委员会以提升研发效率。 👨‍💼 任少卿将直接领导大模型部门，强化关键领域的部门协作与执行效率。 🚀 调整旨在支持蔚来的主品牌及新品牌，满足多平台、多功能的业务需求。

9、苹果市值逼近4万亿美元，分析师预期AI技术助推iPhone销量

苹果公司市值即将突破4万亿美元，这主要得益于投资者对其人工智能技术的期待。自11月初以来，苹果股价上涨了约16%，市值增加5000亿美元，超越了英伟达和微软等竞争对手。尽管近期iPhone需求疲软，分析师依然预计到2025年，随着AI技术的整合和功能扩展，iPhone收入将实现反弹。

【AiBase提要:】 💹 苹果市值即将突破4万亿美元，股价上涨16%。 🤖 投资者期待AI技术推动iPhone升级周期。 📈 分析师预计2025年iPhone收入将反弹。

10、SpaceX、Palantir与OpenAI联手争夺美国国防合同，挑战传统防务霸主

SpaceX、Palantir和OpenAI等科技公司正在组建一个联盟，意图挑战传统防务承包商的垄断地位，争夺美国国防合同。虽然Palantir在国防部的AI应用中占据重要地位，但其技术的伦理争议引发广泛关注。同时，彼得·蒂尔的影响力在这些公司中无处不在，他推动的科技优先理念引发了对国家安全与伦理的深思。

【AiBase提要:】 ⚔️ 科技公司如SpaceX、Palantir和OpenAI组建联盟，挑战传统防务巨头的市场垄断。 🤖 Palantir和Anduril在国防领域的技术应用引发伦理争议，尤其涉及移民和战争问题。 💡 彼得·蒂尔的影响力贯穿这些公司，其推动的科技进步理念引发对国家安全与伦理的深思。

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