极越CEO夏一平发长文道歉：没预见资金问题严重性 愿承担责任

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:极越公司CEO夏一平今日发表声明，针对近期围绕公司及其个人的传言进行回应。夏一平在声明中明确表示，他并未离开公司，而是在公司面临困难时选择与团队并肩作战，共同度过难关。他强调，极越是他毕生热爱的事业，他不会放弃。

夏一平在声明中展现了自己的坦荡和勇气，他表示自己始终愿意与员工和用户面对面沟通，解决任何问题。他坚信时间会证明一切，澄清所有的误解和流言。

夏一平还透露，他将自己在前一份工作和创业中积累的资金投入到极越，即使在公司最困难的时刻，他也自掏腰包保障员工权益。他强调，自己不仅仅是职业经理人，而是真正的创业者，对造车事业充满热情。

夏一平承认，在造车过程中，资金需求巨大，他感谢中国顶尖的人工智能公司和领先的汽车制造公司的支持，这些支持使极越在短时间内推出了两款备受行业关注的新车型。他特别感谢包括百度、吉利在内的所有投资者，以及Robin和书福总，他们引导他走上了造车之路。

夏一平将01和07车型比作自己的子女，对这两款车型的成功上市感到无比幸福。他感谢所有极越同事和供应商的努力，认为这两款车型的成功是大家智慧和汗水的结晶。

夏一平也坦诚地承认了自己的错误，包括在战略上的失误，如对资金问题的严重性缺乏预见，以及在集度品牌阶段对造车难度的低估。他还反思了用人问题，承认在某些关键岗位上忽视了人才与岗位的匹配度，导致团队难以胜任关键任务。此外，他也承认自己在管理风格上过于关注细节，抑制了团队的主动性和创造性。

夏一平表示，尽管当前面临挑战，但他将积极履行企业社会责任，处理好相关问题，并承担起所有责任，尽全力弥补过去的失误，带领公司重回正轨。他承诺将尽一切努力让极越活下去，不辜负每一个为极越奋斗过的人，以及每一个热爱极越的车主。

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