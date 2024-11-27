AI日报：惊艳！Sora遭恶意泄露；昆仑万维Skywork o1启动邀测；阿里开源图像生成模型Qwen2vl-Flux

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1、来自艺术家的复仇!OpenAI视频模型Sora惨遭短暂泄露

OpenAI的文本转视频模型Sora在测试阶段遭到艺术家的抗议和泄露，这些艺术家对公司利用他们的创造力表示不满。通过Hugging Face平台，艺术家们泄露了Sora的早期访问权限，允许用户生成视频。这一事件引发了对OpenAI早期测试计划的批评，艺术家们认为自己被当作无偿的工具。生成视频效果案例：

【AiBase提要:】 🌟 艺术家们通过泄露Sora模型，抗议OpenAI对他们的无偿利用。 🤖 他们批评OpenAI的早期测试计划，认为公司在利用他们的创造力进行宣传。 🔍 OpenAI回应称参与测试是自愿的，并承诺继续支持艺术家。

2、昆仑万维「天工大模型4.0」o1版Skywork o1正式启动邀请测试

昆仑万维宣布其「天工大模型4.0」o1版（Skywork o1）正式启动邀请测试。Skywork o1是国内首款具备中文逻辑推理能力的o1模型，具备慢思考推理能力，提升了推理能力并在标准评测集上表现出色。该模型系列包括Skywork o1Open、Skywork o1Lite和Skywork o1Preview。

【AiBase提要:】 🧠 Skywork o1是国内首款具备中文逻辑推理能力的o1模型，具备慢思考推理能力。 📈 Skywork o1Open在数学和代码指标上有显著提升，解决了复杂数学任务。 🔍 昆仑万维自研的训练方案使Skywork o1在逻辑推理、常识推理等方面表现优异。

3、阿里图像生成模型Qwen2vl-Flux开源，支持图像融合和风格转移等

阿里开源了其最新研发的图像生成模型Qwen2vl-Flux，具备强大的图像生成和编辑能力。该模型不仅能够根据用户输入的图像生成多幅相似图像，还支持文本引导的图像混合和图像引导的图像融合。用户可以通过简单的操作实现角色合体、场景转换以及细致的风格迁移。

【AiBase提要:】 🌟 Qwen2vl-Flux开源，具备强大的图像生成和编辑能力。 🖼️ 支持图像变化和文本引导图像混合，创造出全新视觉效果。 🔍 提供图像引导图像混合和网格风格迁移，允许用户进行精细控制。 详情链接:https://huggingface.co/Djrango/Qwen2vl-Flux

4、AI 编码工具 Cursor 发布新版本，实现自主编码智能体功能

Cursor 最近推出了重要更新，新增了 AI 智能体功能，能够独立处理编码和错误解决。这一功能显著提升了编程效率，用户可以通过简单的命令快速生成完整的网页应用。Cursor 的开发公司 Anysphere 也获得了6000万美元融资，用户数量已超过40，000人。

【AiBase提要:】 🔧 Cursor 新增 AI 智能体功能，能独立处理编码和错误解决。 🌐 用户可以通过简单命令快速生成完整的网页应用。 💰 Anysphere 获得6000万美元融资，Cursor 现有超过40，000名客户。

5、腾讯应用宝电脑版再升级，携手腾讯混元推出小宝AI助手智能服务

日前，腾讯应用宝展示了其电脑版的小宝AI助手，强调了AI创新在用户体验中的重要性。小宝AI助手集成了腾讯的混元大模型，能够通过对话了解用户需求，并在多场景下提供智能服务。此外，该助手还具备深度阅读和文件解析能力，极大提升了信息检索的效率。

【AiBase提要:】 🤖 小宝AI助手通过对话挖掘用户需求，支持多场景智能服务。 📄 能解析多种文件格式，并对链接内容进行总结与分析。 🎮 在学习和职业办公场景中，提供专业解答和高效的信息检索。

6、Anthropic的Claude AI新增个性化功能

Anthropic公司最近推出了Claude AI助手的新功能，旨在提升用户与AI的互动体验。用户现在可以根据自己的写作风格定制Claude的回复，使得交流更加自然。新功能提供三种预设风格，用户还可以上传样本文本以帮助AI更好地模拟其风格。

【AiBase提要:】 📝 Claude AI推出个性化功能，用户可根据自身风格定制回复。 📚 提供三种预设风格:正式、简洁和解释，满足不同需求。 🤖 用户可上传样本内容，让Claude AI更精准地模拟其写作风格。

7、OpenAI推出SearchGPT集成iOS:提升搜索体验

OpenAI最近更新了iOS ChatGPT应用，使得SearchGPT的使用更加便捷。此次更新增加了Apple Shortcuts集成功能，用户可以通过Siri直接启用SearchGPT，提升了搜索效率。此外，iOS18.2更新中将ChatGPT集成到Siri，允许用户直接与OpenAI聊天机器人互动，付费用户还能享受更多高级功能。

【AiBase提要:】 🆕 SearchGPT集成了Apple Shortcuts，用户可创建快捷方式直接启用。 ⚡ ChatGPT的搜索能力得到了优化，提供更精确的网络搜索结果。 📱 Siri将在iOS18.2中集成ChatGPT，用户可直接通过Siri进行互动。

8、效果贼好!图片去水印AI工具kaze.ai:每天免费3次

kaze.ai是一款创新的在线水印去除工具，利用先进的人工智能技术，帮助用户轻松去除图片上的水印和LOGO。该平台操作简便，用户只需上传图片或链接，即可快速开始去除水印的过程。kaze.ai承诺保护用户个人数据，确保处理过程安全可靠。

【AiBase提要:】 🌟 kaze.ai是免费的在线工具，利用AI技术快速去除图片水印和LOGO。 🔧 用户操作简单，只需上传图片或链接，无需专业技能。 🛡️ kaze.ai承诺保护用户个人数据，确保处理过程安全可靠。 详情链接:https://kaze.ai/toolkit/watermark-removal

9、科研狗福音!AI2最新神器OpenScholar来了，科研效率提升10倍!

OpenScholar是AI2团队推出的一款科研效率工具，旨在帮助科研人员轻松进行文献综述。它通过强大的OpenScholar-Datastore和自我反馈推理机制，能够快速检索相关文献并生成高质量答案，显著提高科研效率。实验表明，OpenScholar在各项任务中表现优异，甚至超越了人类专家。

【AiBase提要:】 🔍 OpenScholar利用4.5亿篇开放获取论文和2.37亿段落嵌入，快速检索相关文献。 ⚙️ 自我反馈推理机制使得OpenScholar不断改进答案，提供更全面的信息。 🏆 在SCHOLARQABENCH测试中，OpenScholar的表现超越其他模型，甚至超过人类专家。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2411.14199

10、AI重构综艺真相!网友用Vidu复刻《再见爱人4》名场面

在《再见爱人4》中，网友阿K利用AI技术重构了节目中的戏剧冲突，创造出荒诞的场景，引发了广泛关注。通过Vidu AI，阿K重新演绎了观察室嘉宾的反应，展现了观众从被动接受转向主动创造的趋势。尽管AI生成的人物画面略显怪异，观众们更关注创意和幽默效果。

【AiBase提要:】 🤖 AI技术为内容创作带来了新可能，网友通过重构剧情表达想象力。 🎉 观众从被动接受内容转变为主动创造和改编，形成新的娱乐方式。 📈 社交媒体时代，AI正在改变内容生产生态，观众成为共同创造者。

11、OpenAI 获得软银15亿美元投资，员工可出售股票

OpenAI 最近宣布了一项价值15亿美元的股票回购计划，这也为员工提供套现机会。此次交易的推动者是软银创始人孙正义，他希望在人工智能领域加大投资。尽管OpenAI面临激烈竞争，但其估值已飙升至1570亿美元，且预计未来十年生成性人工智能市场将超过1万亿美元。

【AiBase提要:】 🤑 OpenAI 推出15亿美元的股票回购计划，员工可参与套现。 📈 软银增持 OpenAI 股份，显示出对人工智能领域的强烈投资兴趣。 🚀 生成性人工智能市场预计在未来十年内将超过1万亿美元。

12、特朗普考虑任命 “人工智能专员” 推动白宫政策

特朗普计划在白宫设立一位“人工智能专员”，以更好地协调联邦政府在人工智能领域的监管与应用。这一新角色将有助于加速政策的实施，因为不需要经过参议院确认。此外，这位专员可能与“加密货币专员”职位合并，形成新的监管框架，特斯拉CEO马斯克等人将对人选产生重要影响。

【AiBase提要:】 🤖 特朗普计划设立“人工智能专员”以协调相关政策。 ⚖️ 该角色无需参议院确认，有望加速政策实施。 👥 特斯拉CEO马斯克及其他人将在专员人选中发挥重要作用。

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