华为Mate60系列销量超预期：强劲回归 总销量破1400万台

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:华为在2023年8月29日推出的Mate60系列手机，自上市以来市场反响热烈。据供应链最新消息，该系列手机从开售至11月中旬的总销量已突破1400万台，超出了业界预期。数码博主“定焦数码”透露，Mate60系列仅用4个月时间，其销量就已超过历代所有Mate系列，显示出华为手机在市场上的强劲回归。

市场调查机构Counterpoint Research指出，华为在第三季度实现了30%的同比增长，保持了强劲的反弹态势。这一增长主要得益于华为Pura70和Mate60系列的热销，这两个系列在中国高端市场展现了华为的强大影响力。Canalys机构也强调，Mate60Pro凭借自研麒麟芯片和卫星通话等创新功能，成为推动华为出货量复苏的领军机型。

华为Mate60系列的成功，不仅为公司带来了显著的销量增长，也标志着华为在高端市场的卓越表现。随着华为新一代旗舰Mate70系列即将于11月26日发布，市场对这款新机的期待日益高涨。Mate70系列预计将在设计、性能、影像、AI等方面进行全面升级，更重要的是，该系列将成为华为完全自主研发的代表，搭载原生鸿蒙系统和新一代麒麟芯片。

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