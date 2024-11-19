AI日报：阿里云逆天大模型Qwen2.5-Turbo；ElevenLabs支持打造对话AI智能体；Mistral推开源多模态模型Pixtral Large

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1、阿里云发布逆天大模型Qwen2.5-Turbo 一口气读完十本小说，推理速度提升4.3倍!

阿里云推出的Qwen2.5-Turbo大语言模型在上下文处理能力和推理速度上都取得了革命性的突破，令人期待其在各领域的应用潜力。

【AiBase提要:】 📚 上下文长度达到100万Token，相当于10部《三体》的容量，极大提升了文本处理能力。 ⚡ 推理速度提升4.3倍，处理100万Token的时间缩短至68秒，成本仅为0.3元人民币。 🔍 在长文本理解和短文本处理上表现出色，准确率和性能均超越同类模型。 详情链接:https://qwenlm.github.io/blog/qwen2.5-turbo/ 模型页面:https://huggingface.co/mistralai/Pixtral-Large-Instruct-2411 Le Chat入口:https://auth.mistral.ai/ui/login?flow=b3e9d399-afc8-497b-8f8d-99900b447c08

2、北大团队发布多模态模型 LLaVA-o1，推理能力堪比 GPT-o1!

LLaVA-o1模型的发布标志着多模态AI领域的一次重要进展。作为首个具备自发、系统推理能力的视觉语言模型，它在多个基准测试中表现出色，超越了许多现有模型。其独特的“慢思考”推理机制和分阶段的推理过程，确保了更高的准确性和效率。期待这一创新能为未来的研究带来更多启示。

【AiBase提要:】 🌟 LLaVA-o1是北京大学等团队发布的全新多模态推理模型，具备“慢思考”推理能力。 📈 该模型在多模态推理基准测试中性能超越基础模型8.9%。 🔍 LLaVA-o1通过结构化的多步骤推理，确保准确性，并将于近期开源。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2411.10440

3、Mistral推最强开源多模态模型 Pixtral Large，升级Le Chat可直接调用Flux Pro

作为一名对人工智能充满热情的用户，我对Mistral AI的新功能感到兴奋。Le Chat助手的升级让我们能够实时获取网页内容，同时通过新的画布界面，文档编写和代码编辑变得更加高效。Pixtral Large模型的推出也令人印象深刻，其在视觉任务中的卓越表现为我们带来了更多可能性。

【AiBase提要:】 🌐 Mistral AI 为 Le Chat 助手增加网络搜索和图像生成功能，用户可实时获取网页内容。 🖌️ 新的画布界面使得文档编写、演示制作和代码编辑变得更加便捷。 📈 Pixtral Large 模型在多个视觉任务中表现优异，超越了主要竞争对手的性能。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2410.07073

4、ElevenLabs全新功能上线，支持打造个性化对话式AI智能体了

ElevenLabs最近推出了一个令人兴奋的新功能，允许用户根据自己的需求构建个性化的对话式AI智能体。这个平台的灵活性和定制化能力无疑会吸引更多开发者和企业的关注，尤其是在与OpenAI等竞争对手的竞争中，ElevenLabs凭借其独特的优势，可能会在市场中占据一席之地。

【AiBase提要:】 💬 ElevenLabs推出新功能，用户可定制对话式AI智能体的多种变量。 📚 用户可以添加知识库，增强智能体能力，并集成自定义大型语言模型。 🚀 ElevenLabs计划以超过30亿美元的估值筹集资金，与OpenAI等竞争对手展开竞争。

5、AnyChat:一键切换多种 AI 模型，ChatGPT、Claude、Gemini随便挑

AnyChat 是一个创新的平台，能够让开发者灵活地在多种大型语言模型之间切换，极大地提升了工作效率。通过友好的界面和多样的模型选择，开发者可以轻松应对不同的任务需求，同时避免了高昂的 API 费用。这个平台的推出正值 AI 行业快速发展的关键时期，未来有望吸引更多开发者的参与与贡献。

【AiBase提要:】 ✨ AnyChat 平台将多个 AI 模型整合在一起，开发者可以轻松切换使用。 💡 AnyChat 支持开源模型，减少企业使用中的 API 费用。 🚀 未来 AnyChat 将持续扩展功能，成为 AI 开发的重要工具。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/akhaliq/anychat

6、Fireworks AI推出复合式AI模型f1:超越GPT-4的新一代推理系统

作为一名AI技术的爱好者，我对Fireworks AI推出的复合式AI模型f1感到非常兴奋。f1模型通过整合多个开源模型的优势，展现了强大的推理能力，尤其在复杂编程和数学推理方面的表现超越了现有的顶尖模型。这不仅提升了开发者的使用体验，也为AI技术的发展开辟了新的方向。【AiBase提要:】

🧩 f1模型采用复合推理架构，整合多个开源模型的优势，动态调用最适合的模型处理不同任务。 ⚙️ 通过模块化设计，f1在复杂编程任务中分别调用不同模型，确保每个环节的最佳性能。 🌟 Fireworks AI关注易用性，开发者可通过候补名单获得f1API早期访问权限，并在Fireworks AI Playground免费体验f1和f1-mini。 详情链接:https://fireworks.ai/blog/fireworks-compound-ai-system-f1

7、AI 搜索引擎 Perplexity 新增一键购物功能

Perplexity 最近推出了其购物功能，用户可以通过该平台直接购物，享受一键结账和AI产品推荐的便捷服务。这一新功能旨在优化在线购物体验，帮助用户轻松找到所需商品。

【AiBase提要:】 🌟 Perplexity 推出一键购物功能，用户可通过该平台直接购买商品，享受免费配送服务。 🛍️ “Snap to Shop” 功能允许用户通过上传照片寻找产品，提升购物体验。 ⚠️ 用户需注意平台可能存在的 AI 回答错误，建议在完成购买前核实商品信息。

8、英伟达开源AI制药框架引爆生物医药领域，200+机构竞相采用

英伟达的BioNeMo框架为制药行业带来了革命性的变革，推动了AI辅助药物研发的进程。

【AiBase提要:】 🚀 BioNeMo框架为制药行业提供了强大的AI工具，显著提升了药物研发效率。 🔗 新推出的BioNeMo平台整合了AI药物研发的全流程，简化了工作流程。 🏥 超过200家机构已将BioNeMo整合进其研发工作中，展现了其广泛的应用潜力。

9、物理学家发明猫咪运动方程:用数学解密喵星人行为模式

这项研究以猫咪为对象，运用物理学原理分析猫的行为，展现了物理学在日常生活中的应用。

【AiBase提要:】 🔍 研究者Anxo Biasi通过与猫咪Eme的互动，总结出七种典型行为模式，并提出猫咪行为受人类存在影响的假设。 📏 论文中的运动方程考虑了猫的质量、位置及疲劳程度，成功解释了猫咪不听招呼和喜欢待在特定人类腿上的行为特征。 🎉 这项研究不仅有趣，还具有教育价值，适用于经典力学入门课程，帮助学生理解复杂的物理概念。 详情链接:https://phys.org/news/2024-10-physicist-cat-reveal-equation-motion.html

10、Cooraft:AI相机黑科技，手机秒变专业工作室

在移动互联网时代，Cooraft应用通过强大的AI技术，让手机摄影变得简单而专业。无论是静态照片还是视频创作，用户都能轻松实现艺术创作，打破了传统摄影的界限。

【AiBase提要:】 🎨 Cooraft的AI图像转换技术，让普通自拍瞬间变为专业级照片，支持多种艺术风格。 📹 视频创作也不在话下，用户可将自拍视频转化为高质量的工作室级视频，创作门槛大幅降低。 💡 灵活的订阅制度，用户可根据需求选择适合的订阅方式，轻松管理账户。 详情链接:https://apps.apple.com/us/app/cooraft-ultimate-ai-camera/id6502563838?platform=iphone

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