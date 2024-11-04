何小鹏周鸿祎智驾征服北京最堵路口：体验非常接近人类驾驶

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:小鹏汽车董事长何小鹏今日发布视频，宣布与360集团董事长周鸿祎共同完成了一次智能驾驶挑战，成功驾驶小鹏P7+穿越北京交通拥堵的大山子路。

在静态体验环节，周鸿祎对小鹏P7+的车内空间和配置给予了高度评价，特别提到全车座椅的通风、加热和按摩功能在同价位车型中较为罕见，并认为这款车在20万价位的车型中竞争力非常强。

动态体验环节中，周鸿祎试听了小鹏P7+的音响系统，并对其播放的《山丘》一曲表示认可。随后，他们重点体验了小鹏P7+的高阶辅助驾驶功能。此次试驾选择在北京晚高峰时段，小鹏P7+采用了纯视觉智能驾驶方案，运用端到端架构和大模型训练，使得驾驶体验非常接近人类驾驶。

试驾路线特意选择了北京交通最为拥堵的大山子路，在一个复杂的路口，他们需要右转，但周围的机动车、电摩和行人都在前行且互不相让，加之路中有警察查电摩，使得道路情况更加复杂。

何小鹏表示，这种高难度的路口平时很难通过，但小鹏P7+成功应对了挑战，表现出既激进又安全的驾驶风格。在体验过程中，何小鹏也亲自驾驶了一段路程，周鸿祎开玩笑说他的驾驶技术不如车辆自动驾驶来得流畅。

何小鹏解释说，这是因为他在北京不算是经验丰富的司机。这次体验不仅展示了小鹏汽车的智能驾驶技术，也体现了小鹏P7+在复杂交通环境下的性能和安全性。

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