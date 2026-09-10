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iPhone 18 Pro系列发布：首发A20 Pro处理器 主摄支持可变光圈

2026-09-10 09:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:苹果今日正式推出iPhone18Pro与iPhone18Pro Max两款高端直板旗舰，围绕外观、性能、影像与续航进行全面升级。新机带来四款配色，除经典黑色与银色外，新增冰川蓝色和勃艮第酒红色。

屏幕方面，iPhone18Pro配备6.3英寸屏幕，Pro Max则为6.9英寸，整体延续上一代设计语言，但灵动岛面积进一步缩小，在保留现有交互方式的同时降低前置开孔对显示区域的影响。

iPhone 18 Pro/Pro Max正式发布：首发2nm A20 Pro 主摄首次支持可变光圈

性能是此次升级的核心。iPhone18Pro系列首发采用2nm工艺打造的A20Pro芯片，配备6核CPU（2颗性能核心与4颗能效核心），性能核心较上代最高提升20%;GPU升级为7核设计，性能最高提升40%。AI算力方面，A20Pro配备两组神经网络引擎共32核，加入新一代神经加速器后，8位浮点运算速度提升至2倍，内存带宽同步提升50%。为充分释放性能，新机还配备全新VC均热板，持续性能较上一代提升40%，相比iPhone16Pro系列实现翻倍。

iPhone 18 Pro/Pro Max正式发布：首发2nm A20 Pro 主摄首次支持可变光圈

影像系统迎来重点升级。新机搭载4800万像素融合主摄，首次加入可变光圈，采用六片叶片设计，支持调整四档光圈，可根据不同拍摄环境调整进光量，进一步提升暗光、逆光及人像场景的拍摄表现。续航方面同样大幅提升，iPhone18Pro续航达到24小时，Pro Max则达到30小时，并支持15分钟充至50%电量。

iPhone 18 Pro/Pro Max正式发布：首发2nm A20 Pro 主摄首次支持可变光圈

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