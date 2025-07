站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:今日,小米正式推出了一款颇具创意的Are you OK手型变色钥匙扣。这款钥匙扣不仅设计独特,还具备多种功能,售价仅为19.9元,内含2个气门芯帽和1套配件。

据了解,该钥匙扣采用三段式结构,部分组件可拆卸,实现了功能的多样化。除了作为常规钥匙扣使用外,用户还可以将其拆开,作为轮胎气门芯帽使用,或者通过配件将其转变为小米汽车IP台专属摆件。

值得一提的是,小米在这款气门芯帽中特别添加了感光粉,使得钥匙扣在阳光照射下能够迅速变黑,而失去光照后,颜色又能快速复原,增添了使用的趣味性。气门芯帽采用PVC材质,内置黄铜内芯,规格为美嘴AV,确保了产品的耐用性和实用性。

据悉,Are you OK这句话源于雷军的成名作。在2015年印度小米4i发布会上,雷军临时上台用这句“Are you OK”跟观众打招呼,随后被B站鬼畜区UP主Mr.Lemon重新剪辑成一首MAD神曲,魔性的旋律在网上迅速走红。此次小米推出的Are you OK手型变色钥匙扣,无疑是对这一经典元素的巧妙运用和致敬。

(举报)