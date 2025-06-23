雷军回应YU7为何不做热门6座SUV ：试驾后就能知道

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:在当下SUV细分市场中，6座SUV因其高热度与用户欢迎度备受关注。然而，小米首款SUV YU7却并未选择这一热门设计。对此，小米创始人雷军在微博上给出了回应。

雷军表示，SUV中的“S”代表Sport，即运动型多功能车。小米首款SUV YU7正是秉持这一初心，致力于打造一款真正的运动SUV。他强调，YU7并非一款普通、平庸的“方盒子”SUV，而是一款兼具豪华高性能与日常使用舒适性的车型，拥有足够的大空间以满足用户需求。

雷军认为，在新能源时代，虽然“彩电冰箱大沙发”等配置确实重要，但驾驶者的驾驶体验同样不容忽视。小米YU7正是这样一款车型，它兼顾了豪华运动性能与豪华舒适性，为用户带来全新的驾驶体验。

雷军进一步透露，小米YU7的产品力非常强，许多强大配置均为全系标配。例如，在续航方面，全系标配超长续航，标准版CLTC续航高达835km，在中大型纯电SUV中名列前茅。在辅助驾驶方面，全系标配最新Thor芯片，拥有700TOPS算力，并标配激光雷达，为用户提供更加安全、便捷的驾驶辅助。

此外，雷军还提到，小米YU7共有9种颜色可供选择，涵盖跑车色系、时尚色系、豪华色系和经典色系。目前已发布4种颜色，而今天，第5种时尚色系——流金粉Dawn Pink也首次公布。

据悉，小米YU7将于6月26日晚7点正式发布。届时，消费者将有机会亲身体验这款与众不同的豪华高性能SUV。雷军表示，YU7的独特之处，只有试驾后才能真正感受得到。

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