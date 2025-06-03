华为官宣6月11日召开新品发布会 WATCH 5系列将亮相

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:今日上午，华为正式对外宣布，将于6月11日14:30举办华为Pura80系列及全场景新品发布会。此次发布会不仅会带来备受关注的Pura80系列手机，还将推出WATCH5系列新品手表。

华为终端官微着重强调，华为WATCH5系列是首款鸿蒙AI智能手表，将预装鸿蒙操作系统5，在安全、流畅度以及智能化程度方面都将有出色表现。

事实上，华为WATCH5系列此前已在海外市场率先发布。该系列手表提供42mm、46mm两种尺寸选择，涵盖基础款与高端款，同时有多种表壳和表带可供消费者挑选。目前，华为商城已上架该系列手表，页面显示其售价区间为2699-3999元，消费者还可享受国家补贴，最高补贴金额达500元。

作为全球首款星闪手表，华为WATCH5系列支持星闪技术，可与尊界S800实现星闪车钥匙功能。其星闪车钥匙定位精度远超传统主流方案，达到传统方案的5倍以上，解闭锁精准度更是提升了6倍，为车主带来更便捷、精准的用车体验。

此外，华为WATCH5系列还首发搭载了X - TAP传感器。该传感器集成PPG、ECG以及10级触摸传感器，能够实现实时指尖血氧测试功能，为用户健康监测提供更多便利。此次华为新品发布会，多款新品的亮相无疑将为消费者带来更多选择与惊喜。

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