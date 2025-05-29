小鹏MONA M03新版1小时大定破1.2万

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:昨晚，小鹏汽车全新打造的MONA M03车型正式上市，迅速在市场上掀起了一股热潮。据官方数据显示，新车上市仅1小时，大定量便突破了12566辆，这一数字不仅超过去年同期上市车型的表现，更彰显了消费者对小鹏MONA M03的强烈兴趣。

此次上市的小鹏MONA M03分为PLUS和Max两种版本，共计四款车型，分别面向年轻消费群体的不同需求。PLUS版车型售价区间为11.98-12.98万元，而Max版车型则定价在12.98-13.98万元。值得注意的是，在所有大定订单中，搭载了XNGP智能辅助驾驶系统的Max版车型占比高达88%，这充分反映了消费者对智能驾驶能力的旺盛需求。

小鹏MONA M03在配置上同样亮点纷呈。该车配备了同级唯一的电动掀背尾门，后备厢容积超过600L，甚至超越了主流SUV的装载能力。同时，新车还提供了18英寸和19英寸两种轮毂样式选择，Max版更是配备了AI智驾小蓝灯，增添了不少科技感。

在操控性能方面，小鹏MONA M03采用了前麦弗逊、后扭力梁式悬架，最小转弯半径仅为5.3米。针对减速带、井盖等颠簸路况，新车经过了30多轮次悬架硬点的反复优化和5轮悬架调校，确保了行驶的平稳性和舒适性。此外，该车的风阻系数低至0.194，百公里能耗仅为11.8kWh，与特斯拉Model3基本持平，使用家用充电桩充电，一公里花费仅几分钱，经济性显著。

作为此次上市车型的亮点之一，Max版配备了小鹏自研的视觉智能辅助驾驶方案。该方案集成了双英伟达Orin-X芯片，算力高达508TOPS，在同级别车型中遥遥领先。同时，该方案还配备了27个感知硬件，包括高清摄像头、毫米波雷达和超声波雷达，支持端到端大模型，可实现车位到车位的智能驾驶能力，并支持多场景智能泊车辅助，为驾驶者提供了更为便捷、安全的驾驶体验。

动力方面，小鹏MONA M03搭载了一台160千瓦的前驱电机，磷酸铁锂电池来自比亚迪，容量分为51.8kWh和62.2kWh两种，对应的CLTC续航里程分别为515km、502km、620km和600km。新车支持快充功能，充电15分钟即可行驶200公里，满足了消费者对长续航和快速充电的需求。此外，新车还新增了V2L对外放电功能，最大输出功率达到3.3kW，方便了露营等户外用电需求。

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