腾讯客服辟谣朋友圈可以查看访客记录：暂无此功能

莫言在公众号发文澄清网络传言，否认多条网传言论出自他本人。针对"正月走亲戚"的说法，他承认30年前写过《过去的年》描述过年习俗，但未提及正月走亲访友。他表示其实很喜欢正月走亲戚，既能看风景又能品尝美食。对于"山高鸟飞过"等网传金句，莫言澄清并非自己所言，但承认说过类似的话。他还幽默回应"你若安好便是晴天"的出处问题，否认是自己所说，并调侃这句话风格像北师大学生说的"天才是一种诅咒"。莫言强调虽然有些网传内容很好，但不能掠人之美，包括那些关于婚姻关系的"鸡汤语录"也非他所写。