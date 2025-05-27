腾讯客服辟谣朋友圈可以查看访客记录：暂无此功能

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:近日，社交平台上关于“微信朋友圈有访客记录”的相关内容大量流传，还附有详细的使用教程，引发不少网友关注。
有店家宣称，这些软件不仅支持苹果和安卓系统，还声称可查看非好友的来访信息，甚至能精确到停留时长。然而，不少已购买的用户评论称“千万不要购买”“还是看不到”。
针对这一情况，媒体以用户身份联系了腾讯客服。腾讯客服工作人员明确回应称:“微信暂无查询访客功能”，并着重强调不建议用户轻信此类信息，以免造成资金损失。
（举报）
国内AI应用竞争激烈，DeepSeek凭借低成本高性能优势快速崛起，腾讯元宝、豆包、Kimi等纷纷布局社交圈争夺用户。AI应用从工具向社交延伸，试图通过黏性场景提升留存率。微信依托13亿用户基础，将AI助手"元宝"融入社交生态；抖音豆包则通过视频互动增强体验。商业化路径仍面临挑战，大厂需平衡技术迭代与用户需求。这场AI社交化竞赛本质是流量入口之争，最终胜出�
快科技5月1日消息，近日，电影《流浪地球3》剧组（下称剧组”）发现有第三方机构或个人冒用郭帆导演、剧组合作方等身份，通过社交平台自媒体账号对外发布临时演员招募通知”、投资方招募”等信息，诱导公众联络。剧组今日发布声明称，剧组从未授权任何机构或个人通过自媒体的方式对外发布演员招募信息”、投资方招募信息”。另外，该等第三方机构或个人的行为已构成对郭帆导演姓名权、名誉权的侵犯，亦对剧组的声誉造成了恶劣影响。剧组已联络相关侵权方尽快对该类虚假帖文进行删除处理，并呼吁各平台严格监管此类虚假贴文、信息，一经发?
微信朋友圈向安卓用户开放Live图发布功能，vivo旗下X200系列和iQOO13机型率先支持。该功能源自苹果2015年推出的Live Photos技术，可同步记录3秒动态画面。用户拍摄的Live图可在朋友圈直接发布，好友点击即可播放动态画面和音频。vivo表示将通过OriginOS系统升级逐步适配更多机型。行业观察认为，安卓厂商对Live图的适配标志着动态影像社交功能在移动端的加速普及，未来或将催生更多跨平台内容创作场景。
文章探讨了运动相机在社交时代的转型，指出其已从单纯拍摄工具演变为塑造个人社交形象的重要媒介。Insta360推出的Ace Pro2和Ace Pro两款产品分别针对不同需求：Ace Pro2主打高品质直出照片，搭载徕卡影调技术，适合追求朋友圈美学质感的用户；Ace Pro则侧重短视频创作，配备AI智能剪辑功能，满足流量猎人对快速出片的需求。文章分析了当前旅行社交领域的创作痛点，包括审美疲劳、实时互动需求等，强调运动相机品牌正通过技术创新解决"拍完无人问"的尴尬，让每段旅程都成为具有社交价值的"货币"。
快科技5月17日消息，在日常生活中，不少人养成了打电话录音的习惯。然而即便有录音，后期想要回顾其中的内容时，往往也会面临诸多不便。针对这一困扰，中国移动推出了极具实用性的AI速记功能。它能够自动将通话内容精准地转化为文字记录，还能贴心地为用户整理出摘要，极大地提高了信息获取的便利性。这项备受瞩目的功能，诞生于最近刚刚召开的移起AI2025年中国移
腾讯SSV技术公益团队推出"野朋友计划"AI物种识别功能，基于混元大模型实现"识别+交互"闭环。用户通过小程序上传动植物照片，不仅能获得物种信息，还能通过对话了解生态知识、参与保护行动。该功能连接公众与专业机构，构建"技术-机构-用户"生态保护链条，助力全民参与生物多样性保护。同时，项目将联合科研机构构建"公众可读的物种百科库&qu
快科技4月30日消息，今日晚间，极石汽车官方微博发布声明，称近期关注到网络上出现了一些针对极石汽车的不实谣言，包括极石汽车创始人跑路、极石汽车销量惨淡、极石汽车倒闭”等虚假信息。极石汽车法务部表示，创始人跑路”消息纯属捏造，极石汽车创始人昌敬正常履行极石汽车创始人和董事长的职务，此次创始人隐藏社交媒体账号内容，仅为个人对其社交平台账号的正常管理操作。声明称，极石汽车目前运营一切正常，有着明确的发展规划和充足的资金支持，针对不实谣言，公司已第一时间启动法律程序，收集和固定相关证据，对恶意造谣、传谣的?
小米将于5月22日晚发布自研玄戒O1芯片，首发搭载于小米15S Pro和小米平板7 Ultra。但据爆料，短期内Redmi产品线暂无搭载该芯片计划。分析指出，作为首代产品，玄戒O1主要承担技术验证功能，初期出货量控制在数十万级别，成本居高不下。值得注意的是，高通已确认与小米达成新合作协议，小米旗舰机将继续采用骁龙8系列平台，下半年发布的小米16系列将搭载骁龙8+ Elite 2。这意味着小米旗舰主力芯片仍是骁龙，玄戒芯片将主要用于S系列手机、Ultra平板等特定机型专属配置。（139字）
莫言在公众号发文澄清网络传言，否认多条网传言论出自他本人。针对"正月走亲戚"的说法，他承认30年前写过《过去的年》描述过年习俗，但未提及正月走亲访友。他表示其实很喜欢正月走亲戚，既能看风景又能品尝美食。对于"山高鸟飞过"等网传金句，莫言澄清并非自己所言，但承认说过类似的话。他还幽默回应"你若安好便是晴天"的出处问题，否认是自己所说，并调侃这句话风格像北师大学生说的"天才是一种诅咒"。莫言强调虽然有些网传内容很好，但不能掠人之美，包括那些关于婚姻关系的"鸡汤语录"也非他所写。
5月26日，"蟑螂咬人"话题登上微博热搜引发热议。有博主发布被蟑螂咬伤的图片，皮肤布满密集红点，引发网友恐慌。《博物杂志》官方辟谣称，蟑螂虽具备咬人能力，但不会主动攻击人类。被蟑螂咬需同时满足三个条件：家中卫生极差、身上残留食物碎屑吸引蟑螂、处于深度睡眠或醉酒等无意识状态。专家指出，这种现象非常罕见，若发生也说明家中卫生状况堪忧。