小米YU7的部分车模卖断货 二手平台加价100至200元

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:上周，小米汽车正式发布了小米YU7，不过目前该车型既未公布价格，也未开放订车服务。为让车主能提前体验到小米YU7的魅力，小米汽车在发布当日便开售了YU7车模。

和此前小米SU7车模发售情况类似，YU7车模一经推出便成为热销周边。从小米汽车商城的销售情况来看，部分YU7车模已迅速售罄。具体而言，官网显示售价为599元的标准版钛金属色YU7车模已经缺货，而599元标准版、799元礼盒版、999元至尊版宝石绿色YU7车模目前仍有现货供应。

与此同时，在二手交易平台上，大量网友发布了出售YU7车模的帖子。在这些帖子中，原价599元的标准版以及799元的礼盒版YU7车模普遍出现了加价情况，加价幅度从几十元到两百元不等。

据了解，小米YU7的合金车模按照1:18的比例精心打造，高度还原了YU7真车的设计语言。从立体前脸、立体式设计的尾灯，到镂空水滴大灯，每一个细节都力求与真车保持一致。车模采用了三层漆面工艺，面漆中混合了珠光粉和金属粉，使得车模的漆面质感与真车相差无几。

此外，小米YU7合金车模的四车门均可开启，前后备箱能够最高悬停，高度还原了真车的姿态。车模座舱的漆面采用了软胶材质，不仅还原了实车的豪华与舒适感，还新增了四轮避震功能。更值得一提的是，车模的方向盘与车辆可实现联动转向，为收藏者带来了更加真实的体验。

小米YU7车模的热销以及二手平台上的加价售卖现象，不仅反映了消费者对小米YU7车型的关注与期待，也体现了小米汽车在周边产品开发上的成功。

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