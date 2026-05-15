首页 > 原创 > 关键词  > 微信小程序最新资讯  > 正文

AI日报：微信小程序正式接入Hy3 preview；QQ浏览器上线高考AI Skill；月之暗面发布 Kimi WebBridge

2026-05-15 16:25 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、微信宣布小程序成长计划正式接入Hy3 preview

微信宣布小程序“成长计划”正式接入Hy3preview模型，通过更强大的AI能力提升开发者在小程序生态内的智能化开发与运营体验，同时降低技术门槛，助力核心功能的优化和升级。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 微信小程序“成长计划”正式接入Hy3preview模型，提升AI能力。

💡 提升开发者在小程序生态内的智能化开发与运营体验。

🚀 降低开发者的技术门槛，助力AI助手、内容自动化生成等功能。

2、月之暗面发布 Kimi WebBridge，让 AI 代替你轻松操作浏览器！

月之暗面推出了一款名为 Kimi WebBridge 的全新浏览器插件，旨在利用人工智能技术，帮助用户实现更加智能化的浏览体验。该插件能够像人类一样操作浏览器，支持登录、点击、滑动、输入等多种操作，从而自动化处理繁琐的任务。Kimi WebBridge 的工作原理相当有趣，它能够利用用户的登录状态、Cookies 和账号信息，执行诸如填写表单、提取信息、跨站点整合内容等一系列操作。

【AiBase提要:】

🌐 Kimi WebBridge 是一个新推出的 AI 浏览器插件，能够像人类一样自动执行各种浏览操作。

🔄 该插件支持信息整理和复杂操作自动化，极大提高工作效率，尤其适合需要执行重复性任务的用户。

🛠️ 用户可以根据具体需求创建专用 CLI 工具，以便更高效地完成特定任务，节省时间和精力。

3、QQ浏览器联手腾讯元宝上线高考AI Skill，推出首个高考咨询师Agent

QQ浏览器与腾讯元宝联合推出高考AI Skill，旨在解决考生志愿填报中的信息差和数据权威性问题，同时推出首个高考咨询师Agent，提升招考信息的处理效率。

image.png

【AiBase提要:】

🎓 高考AI Skill上线，提供地区分数线与一分一段查询功能。

🧠 推出首个高考咨询师Agent“元宝高考通”，解决志愿填报信息差问题。

📊 整合权威数据，提升招考信息处理效率。

4、阿里云发布Qoder1.0:从AI IDE进化为智能体自主开发工作台

阿里云发布Qoder1.0，标志着产品从传统AI IDE向“智能体自主开发工作台”的战略跨越，通过全新的Agent-first工作范式，解放开发者从繁琐工程细节中，并实现全流程任务的自主完成。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Qoder1.0通过引入Quest独立视窗，实现了任务管理、状态追踪与产物审查的集成化。

🌐 新版本首创团队级知识引擎，提升代码保留率并降低Token消耗。

👥 专家团模式允许用户根据业务场景打造专属的规划、编码与测试团队。

5、百度成立“模型委员会”统筹大模型全局，年轻研究员掌舵，推动技术与应用一体化

百度成立模型委员会，由年轻研究员组成，旨在统筹大模型全局，推动技术与应用一体化，提升组织效率和竞争力。

【AiBase提要:】

🧠 百度成立模型委员会，统筹大模型全局，推动技术与应用一体化。

👩‍🔬 年轻研究员掌舵，具备复合经验，确保技术演进与产品需求同频共振。

🚀 通过高效闭环的组织能力，加速实现“一个模型、多端复用、快速迭代”的敏捷开发模式。

6、Codex 登陆 ChatGPT 移动端：开发者“口袋里的编程助手”，免费策略背后的生态野心

文章探讨了OpenAI将Codex集成至ChatGPT移动端的意义，分析了其移动专属体验、免费策略以及与同类产品的竞争对比，强调了其对开发者工作流的范式迁移影响。

image.png

【AiBase提要:】

📱 移动端专属体验：针对手机场景深度适配，交互更轻量、决策更高效、输入更灵活。

💰 免费开放策略：通过零门槛降低使用阻力，快速培养用户依赖，构建壁垒。

🔄 竞争对比：连接稳定性成为突出优势，可靠性是专业用户最看重的底线。

7、告别只会聊天的 AI：百灵大模型开源 Ring-2.6-1T，主打真实复杂任务闭环

百灵大模型正式开源其万亿级旗舰思考模型 Ring-2.6-1T，旨在解决大模型在真实生产环境中执行力不足的问题。该模型通过增强 Agent 执行能力、引入可调节推理机制以及异步强化学习架构，实现了技术上的三大突破，标志着 AI 从单一对话交互向具备自主规划与工具协作能力的执行引擎的质变。

【AiBase提要:】

🧠 Ring-2.6-1T 提升了 Agent 执行能力，在基准测试中达到开源 SOTA 水平。

💡 引入 'Reasoning Effort' 可调节机制，支持 high 与 xhigh 推理强度，平衡成本与性能。

🚀 采用异步强化学习架构结合 '棒冰算法'，提升万亿级模型训练稳定性与资源利用率。

8、xAI 发布 Grok Build 早期测试版：针对复杂编程的“规划型”智能体

xAI 发布了名为 Grok Build 的早期测试版编程智能体，旨在为软件工程和复杂编程任务提供更深度的自动化支持。该工具强调“先规划后执行”的工作流，解决了复杂项目中的逻辑编排难题。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Grok Build 强调“先规划后执行”的工作流，解决复杂项目中的逻辑编排难题。

💻 支持原生终端运行，深度适配开发者的原生环境。

🔄 兼容无头模式，方便开发者将其集成到脚本或自动化的 CI/CD 流程中。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 从工具链到伙伴生态，联发科助力开发者让极致AI体验加速生长

    未来手机AI体验的核心不再是单个App功能强弱，而是系统层面的“智慧”深度。联发科与终端伙伴推出的AgentOS和“手机智能体”，通过芯片提供的主动感知与场景理解能力，实现从订票到跨设备协同的复杂操作。这标志着行业正围绕AI智能体化的新基建全面加速，从终端入口、系统底座到开发者工具链和云AI设施，构建全栈生态布局，推动智能体体验规模化落地。

    ​AI智能体 ​手机AI体验 ​芯片感知

  • 腾讯混元最新数据：Hy3 preview上线两周Token调用量激增 超上版本10倍

    今日，腾讯混元官方发文称，自Hy3 preview上线以来，其Token调用量持续增加，目前总量已经是上一代版本模型Hy2的10倍之多。 尤其是代码和智能体类场景的Token调用量增明显，在腾讯的WorkBuddy/Codebuddy以及Qclaw类应用中，增长幅度超过16.5倍。 此外，来自OpenRouter的公开数据显示，Hy3 preview在过去一周以3.66万亿Token的调用量拿到周榜总榜以及市场占有率双第一”，并且在编程和工具�

    ​腾讯混元 ​AI模型 ​Token调用

  • AI 中转站完全解密:开发者必知的2026年生存指南

    本文全面解析了AI API中转站生态，指出国内开发者调用GPT-4、Claude等国际模型时面临海外手机号、外币信用卡和网络限制三大门槛，从而催生了中转站。文章详细介绍了中转站的定义、工作原理（统一API格式、流式输出、负载均衡）、主流渠道类型（官方直连、官转、云厂商、逆向）及其核心价值（解决支付、优化网络、统一多模型接入、成本控制、企业级功能）。同时，提供

  • 微信4月9大功能更新来了：贴图能发原图 微信支付接入AI能力

    微信公开课”公众号发文总结了微信4月带来的9项功能更新，涵盖微信支付、微信AI小程序、企业微信、微信贴图、视频号、微信小店等多个方面。 其中，微信支付正式升级AI原生接入能力，推出一整套面向AI的支付接入Skill，包括Skill技能包、AI友好文档、AI友好API三大工具。 开发者只需唤起AI、加载Skill并说出需求，即可快速完成微信支付接入，大幅降低开发门槛。 微信AI小�

    ​微信支付 ​AI原生接入 ​微信AI小程序

  • OPPO、小米等集体喊话开发者！7月1日前完成Android 17适配 否则应用有下架风险

    日前，金标联盟成员小米、OPPO、vivo、荣耀发布Android 17适配公告，呼吁开发者在2026年7月1日前完成Android17适配。 其中，OPPO在公告中明确提到，若开发者未能在7月1日前完成适配，OPPO将根据产品对用户体验的影响程度，采取相应措施保障用户使用体验。 相关措施包括但不限于搜索标签提示”分机型屏蔽”应用下

    ​Android ​17 ​金标联盟

  • 天玑AI开发套件3.0亮相：4大优势领先行业

    在2026天玑开发者大会上，联发科推出全新的天玑AI开发套件3.0，给AI开发者打造了一套专属超级工具箱，核心目标就是让手机端搭载的AI智能体跑得更快，普通用户日常使用起来也更顺手流畅。 官方介绍，天玑AI开发者套件3.0的特性可以概括为更高效、更开放、更智能，拥有四项行业领先的核心优势。

    ​联发科天玑 ​AI开发套件 ​模型部署

  • 微信访客功能被大家误解了！腾讯张军：功能已焊死 不会开发

    腾讯公司公关总监张军针对近期引发全网热议的微信状态访客相关功能做出公开回应，这次小范围测试的浏览人数展示功能，完全不追溯到具体个体，此前传播的访客记录相关说法属于完全的误读。 他坦言这次引发大规模误解，腾讯方面本身负有主要责任。过往这么多年，大量用户反复给出的反馈都已经明确表明，微信不要上线已读功能和访客功能。

    ​微信状态 ​访客功能 ​已读功能

  • 腾讯张军回应微信访客记录：功能已焊死 不会开发、提供

    日前围绕"微信状态访客记录"引发的热议，终于迎来了官方的正式回应。腾讯公司公关总监张军今日公开发文，对此事作出了明确表态。 张军坦言，此次引发误解的根源在于微信正进行的一项小范围测试，该功能仅展示状态的浏览人数，并不针对具体个人。但他同时承认，用户产生误解是腾讯方面的责任。

  • 订单来了云PMS全面免费开放AI能力：酒旅SaaS行业首个「零门槛AI普惠」战略落地

    国内领先的酒店民宿PMS系统“订单来了”于2026年5月9日宣布，取消全部AI产品年费，采用算力值充值模式，免费开放所有AI能力，覆盖基础版、专业版和商务版全量版本，最高赠送10,000算力值。此举旨在降低中小商家的AI使用门槛，通过算力值机制实现按需付费，消除固定成本压力。该决策基于公司25万家客户积累的行业数据，自研AI能力矩阵，覆盖智能定价、智能评价、OTA自动对账等全经营链条。这或重塑中国住宿业的AI渗透格局，推动PMS从数字化记录工具向AI驱动操作系统转型。

    ​PMS管理系统 ​AI产品 ​酒店民宿

  • 国内厂商将「拼豆游戏」做到榜首，但赚钱的还是海外开发者？

    最近美国市场什么混休题材最火?“传送带+射击”还是“分颜料水”?其实在出海新品「Jewel Coloring」（AppMagic 显示发行账号注册地为中国香港）面前都要让一让，这款产品把国内火爆的一种线下益智玩法——“拼豆(贴钻石画)”搬上移动端后迅速走红，在4月5日-6日登顶美国 iOS 手游下载总榜。

    ​拼豆游戏 ​益智手游 ​美国市场

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM