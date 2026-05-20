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AI日报：谷歌发布最強模型Gemini 3.5 Flash；阿里云“千问云”上线；苹果AI辅助功能升级

2026-05-20 16:33 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、速度狂飙 4 倍！谷歌深夜发布最強模型Gemini 3.5 Flash

谷歌推出全新大模型Gemini 3.5 Flash，其性能和效率均显著提升，并且面向全球用户免费开放，进一步降低了顶尖AI技术的应用门槛。

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【AiBase提要:】

🧠 新模型Gemini 3.5 Flash在智能体和编码基准测试中表现优异，超越前代旗舰模型Gemini 3.1 Pro。

⚡ 输出速度达到每秒280个词元，是GPT-5.5和Claude Opus4.7的4倍。

💰 综合使用成本不到其他前沿模型的一半，实现高效与低成本兼得。

2、通义千问再进化!阿里云“千问云”上线:让AI Agent学会“自主”上云

阿里云发布面向Agentic时代的新型AI服务平台“千问云”，标志着云计算范式从以算力为中心转向以智能体为中心，全面重构大模型时代的服务链路。平台聚合了150余个模型系列，包括旗舰级模型Qwen3.7-Max，同时推出创新的“Token Plan”订阅模式，降低使用成本，加速AI应用向复杂任务自动化跨越。

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【AiBase提要:】

🧠 千问云实现模型服务的全量“Skill化”与“CLI化”，简化AI Agent集成流程。

🚀 阿里云推出基于自研AI芯片“真武M890”的磐久服务器，提升性能并降低时延。

💰 创新“Token Plan”订阅模式，降低高频AI编程与智能体工具的使用成本。

3、告别低头族！谷歌与时尚大牌联手，两款硬核AI智能眼镜惊艳亮相

谷歌与三星联合推出两款颠覆性的智能眼镜，通过深度集成Gemini AI大模型，解放用户双手，提供更便捷的交互体验。产品设计兼顾时尚与经典，满足不同用户的审美需求。

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【AiBase提要:】

✨ 智能眼镜作为手机延伸，深度集成Gemini AI大模型，解放用户双手。

🧭 提供语音导航、个性化推荐及自提订单功能，提升日常使用便利性。

🖼️ 设计风格多样，Gentle Monster款时尚张扬，Warby Parker款极简经典。

4、苹果发布 AI 辅助功能升级:Apple Intelligence 赋能无障碍生态，Vision Pro 实现眼控轮椅

苹果公司推出由 Apple Intelligence 驱动的全新 AI 辅助功能，并通过 Apple Vision Pro 实现了革命性的眼控轮椅功能，标志着其在无障碍技术领域的重大突破。

【AiBase提要:】

🍎 Apple Intelligence 驱动的全新 AI 辅助功能，提升无障碍体验。

🧠 Apple Vision Pro 实现眼控轮椅功能，革命性突破。

🌐 苹果将 AI 应用重心转向系统级生态赋能，展现社会价值。

5、谷歌推出 Gemini Omni 模型，开启多模态交互新时代！

谷歌推出 Gemini Omni 模型，标志着其在人工智能领域的一次重大突破。该模型基于多模态技术设计，旨在提升用户与机器之间的互动效率，同时在速度和准确性上有了显著提升，预示着未来人机交互将变得更加智能和便捷。

【AiBase提要:】

🧠 Gemini Omni 是谷歌最新推出的多模态 AI 模型，旨在实现更自然的跨模态交互体验。

🎤 该模型能够同时理解文本、音频、图像和视频，提升用户与 AI 之间的互动效率。

⚡️ Gemini Omni 在实时性和准确性方面有显著提升，将为各行业的应用带来新的可能性。

6、通义实验室发布Qwen3.7-Max，以“正交解耦”技术斩获多项评测国内第一

通义实验室发布的Qwen3.7-Max大模型在多项评测中斩获国内第一，展现了强大的长程策略连贯性和In-Context泛化力。其创新的正交解耦设计解决了AI模型对特定开发框架“过拟合”的问题，实现了真正的通用智能体策略与跨框架泛化能力。同时，该模型支持多智能体编排及具身智能操控扩展，并全面对齐OpenAI与Anthropic API协议，标志着AI Agent从理论可行迈向工程现实。

【AiBase提要:】

🧠 Qwen3.7-Max在极限压力测试中展现出极强的长程策略连贯性与In-Context泛化力。

🔧 通过“任务-运行框架-验证器”正交解耦设计，实现真正的通用智能体策略与跨框架泛化能力。

🌐 支持多智能体编排及具身智能操控扩展，并全面对齐OpenAI与Anthropic API协议。

7、谷歌版“大龙虾”Gemini Spark发布：由3.5 Flash驱动并支持24/7 后台运行

谷歌发布Gemini Spark，一款基于Gemini3.5Flash模型的全时在线AI代理平台，旨在重新定义智能助手标准。该平台具备强大的后台自动化任务处理能力，并通过MCP协议实现与第三方应用的无缝连接。同时，其安全性设计确保用户在执行高风险操作前获得明确许可。

【AiBase提要:】

🤖 Gemini Spark由Gemini3.5Flash模型驱动，具备全天候自动化任务处理能力。

🌐 通过MCP协议实现与第三方应用的无缝互联，展现强大生态整合能力。

🔒 安全性方面遵循“受控运行”原则，确保高风险操作前获得用户许可。

8、全面接入Gemini！YouTube推出“Ask YouTube”对话式搜索

YouTube在2026年谷歌I/O开发者大会上展示了其深度集成的AI进化蓝图，通过将Gemini大模型植入搜索、创作与安全防护三大环节，试图在维持平台生态活力的同时最大化AI的赋能效应。

【AiBase提要:】

🧠 Ask YouTube: 从关键词检索到深度互动的搜索功能升级。

🎥 Gemini Omni: 重塑Shorts二创生态，辅助用户创作而非自动生成视频。

🛡️ 肖像相似度检测: 全员覆盖的AI安全网，降低Deepfake威胁。

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