AI日报：腾讯发布设计智能体Ardot；千问5月20日将发布重大模型；OpenAI推出ChatGPT个人理财工具

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1、腾讯发布设计智能体Ardot，一句话生成设计稿并一键转代码

腾讯云推出的AI设计智能体平台Ardot，能够通过一句话生成可编辑设计稿，并且支持团队组件库和主流设计工具的兼容性，同时实现设计一键转代码，提升了设计与研发之间的协作效率。

【AiBase提要:】 🧠 一句话生成可编辑设计稿功能，提升设计效率。 🛠️ 支持团队组件库和主流设计工具兼容性，满足企业级需求。 💻 实现设计一键转代码，支持多端协同和实时标注。

2、通义千问预告“重量级”大模型将于5月20日阿里云峰会亮相

通义千问大模型在5月18日宣布，其“重量级新朋友”将在5月20日的阿里云峰会上正式亮相。该模型在全能性、模型能力、深度与广度上实现全面升级，标志着国内头部AI大模型在算力迭代与应用落地层面的又一次关键演进。

【AiBase提要:】 ✨ 通义千问大模型即将在阿里云峰会上亮相，展示其全面升级的能力。 🚀 国产大模型迎来新一轮更新与能力跃升浪潮，市场竞争日趋激烈。 🌐 阿里云通过底层模型的关键突破，巩固其在企业级云服务与AI生态中的核心话语权。

3、AI大模型在基层执法落地，豆包助力警务破案跑出“加速度”

文章展示了大语言模型在基层警务中的实际应用，通过AI工具豆包，警方成功破获一起柴油盗窃案，体现了AI技术在公共安全领域的潜力和优势。

【AiBase提要:】 🔍 大语言模型在基层警务中展现出实战价值。 🚗 豆包AI工具帮助警方快速锁定嫌疑车辆。 📊 AI技术正在推动基层执法流程的智能化升级。

4、Google I/O 大会即将来袭：Gemini 4.0 能否改变游戏规则？

Google I/O 大会即将迎来重大更新，包括Gemini4.0、Aluminium OS 和 AR 眼镜等创新产品，展示了 Google 在 AI 技术和生态系统整合方面的重大进步。

【AiBase提要:】 🧠 Gemini4.0将提升逻辑推理能力，挑战 OpenAI 的 GPT-5.5! 💻 Aluminium OS 为 AI 计算提供强大平台，欲与 PC 市场巨头抗衡。 👓 Google 的 AR 眼镜即将量产，力求让增强现实成为日常生活的一部分!

5、索尼澄清Xperia1XIII“AI相机助手”功能:仅提供拍摄建议而非直接编辑图片

索尼澄清Xperia1XIII的AI相机助手功能，强调其仅提供拍摄优化建议而非直接编辑图片，同时指出宣传与实际体验存在差异，行业正在探索生成式AI与传统摄影的深度融合。

【AiBase提要:】 📷 AI相机助手并非图像编辑工具，而是基于端侧视觉感知提供拍摄优化建议。 ⚠️ 宣传与实际体验存在差异，功能描述与演示内容不完全匹配。 💡 行业正探索生成式AI与传统摄影的融合，提升用户拍摄体验。

6、OpenAI推出ChatGPT个人理财工具：引入GPT-5.5并支持连接万家银行账户

OpenAI推出ChatGPT个人理财工具，结合GPT-5.5模型和Plaid服务，实现精准的财务分析和长期规划，标志着生成式AI在金融领域的深度应用。

【AiBase提要:】 💰 通过@Finances指令，用户可连接银行账户进行支出分析和财务规划。 🌐 OpenAI与Plaid合作，接入超12,000家金融机构，提升金融服务能力。 🧠 GPT-5.5模型驱动，保障金融场景下的逻辑可信度和专业分析。

7、中国大模型周调用量连续三周超越美国

中国大模型在AI领域展现出强大的技术实力，周调用量连续三周超越美国，腾讯的Hy3 preview更是以2.66万亿Token的周调用量成为全球领先的大模型之一。

【AiBase提要:】 🚀 中国大模型周调用量连续三周超越美国，展现技术实力。 Tencent的Hy3 preview周调用量达2.66万亿Token，环比增长210%。 中国大模型的持续增长反映技术进步和市场需求。

8、红果短剧回应“取消 AI 仿真人剧本保底”传闻：说法不实，部分剧本仍保留保底

红果短剧针对市场传闻进行了澄清，强调部分剧本依然保留保底政策。同时，平台引入了后验热度激励和动态等级调整机制，以适应AI技术带来的内容生产生态变化。

【AiBase提要:】 🎮 红果短剧回应市场传闻，称取消AI仿真人剧本保底的说法不实。 📊 新政策要求新选剧本仅提供纯分成合作，但满足后验热度激励指标仍可获得单项激励。 🔄 平台引入后验热度激励与动态等级调整机制，推动行业向绩效驱动型方向演进。

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