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AI日报：微信读书接入AI Skill；三大运营商上线Token套餐；Qwen3.7预览版全球首发亮相

2026-05-19 15:42 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、微信读书接入 AI Skill，一句话帮你理清阅读人生

文章介绍了微信读书新推出的 AI Skill 功能，通过授权账号让智能助手帮助用户管理书架、分析阅读习惯、推荐书籍等，提升了阅读效率和体验。

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【AiBase提要:】

📚 查阅书架：一键查看所有藏书，避免找不到书的困扰。

📊 阅读统计：自动分析阅读时长、天数和偏好，让习惯可视化。

✨ 推荐好书：基于真实偏好推送符合个人兴趣的书单。

详情链接:https://weread.qq.com/r/weread-skills

2、AI算力话费包月！三大运营商全员入局上线Token套餐

三大通信运营商在AI大模型时代推出Token套餐，将AI算力以类似手机流量包的形式提供给用户，打破了以往只有互联网大厂专属模型计费的壁垒。

【AiBase提要:】

💰 AI算力话费包月！三大运营商全员入局上线Token套餐

📱 Token套餐支持话费直付和跨平台通用

🌐 三大运营商加速向算力转型

3、阿里通义千问重磅升级：新旗舰Qwen3. 7 预览版全球首发亮相

阿里云旗下通义千问大模型迎来关键迭代，新推出的Qwen3.7-Max-Preview和Qwen3.7-Plus-Preview在逻辑推理和视觉领域表现卓越，展现了其在全球技术领域的领先地位。

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【AiBase提要:】

🧠 新模型Qwen3.7-Max-Preview和Qwen3.7-Plus-Preview已上线，专注于高难度逻辑推理与深度计算。

📊 在文本处理领域，Qwen3.7 Max Preview排名全球第13位，助力通义千问进入全球前六。

🖼️ Qwen3.7 Plus Preview在视觉领域排名全球第16位，实验室总排名跃升至全球第五。

4、不卷参数卷落地！搜狐明确「理性应用」AI 战略，中型科技公司如何在巨头夹缝中走出差异化路径？

搜狐选择不参与大模型的军备竞赛，而是专注于将大模型应用于实际业务中，以提升效率和保持内容中立性。这种策略体现了中型科技公司在资源有限的情况下，通过精准卡位实现差异化发展的思路。

【AiBase提要:】

✅ 提效降本：用头部厂商的成熟大模型，赋能内容生产、审核、分发等核心环节，让流程更轻、人效更高。

✅ 内容中立：在算法推荐与智能生成中坚守客观立场，避免过度迎合流量，守住媒体平台的公信力底线。

✅ 深耕垂直场景：把通用能力转化为业务价值，如新闻资讯的语义理解、视频内容的智能剪辑、用户互动的个性化响应。

5、Alexa+ 上线按需播客功能 想听啥自己点！

Alexa+ 上线按需播客功能，用户可通过简单指令快速生成专属播客，AI 自动处理内容生成和调整，同时与权威新闻机构合作以提升内容质量。

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【AiBase提要:】

🎙️ Alexa+ 新功能支持按需生成播客节目，用户只需简单指令即可创建专属播客。

🤖 AI 会自动研究主题、搜集信息并生成内容大纲，用户可随时调整时长和内容侧重。

📰 亚马逊与多家权威新闻机构合作，确保生成内容的准确性和可信度。

6、加量不加价！Anthropic旗下Claude两款主力AI工具迎来重磅升级

Anthropic对旗下AI工具Claude Design和Claude Code进行了性能升级，提升了用户的创作效率和开发体验。

【AiBase提要:】

🧠Claude Design的Token使用上限翻倍，解决了创作者处理复杂设计项目的痛点。

💻Claude Code默认切换为更先进的Opus 4.7模型，响应速度提升至之前的2.5倍。

💰Opus 4.7在快速模式下的定价与此前版本保持一致，提供超长上下文窗口支持。

7、机器人交互不再「裸奔」！智元WITA率先完成合规备案

智元旗下WITA大模型完成备案，成为全国首款合规落地的具身智能交互大模型。WITA的核心使命是让人形机器人真正「会聊天、懂情绪、有性格」，并已率先落地导览导购、服务零售等商用场景。此外，智元还发布了「358宏图计划」，目标2027年营收突破100亿，2030年冲击1000亿。

【AiBase提要:】

🤖 WITA大模型完成备案，成为全国首款合规落地的具身智能交互大模型。

💬 WITA Omni1.0将实现端到端全模态交互，提升机器人交互体验。

📈 智元发布「358宏图计划」，目标2027年营收突破100亿。

8、Cursor发布Composer2.5编码模型:以极低成本并肩GPT-5.5与Opus4.7

Cursor发布了Composer2.5编码模型，其性能可与GPT-5.5和Opus4.7媲美，同时成本显著降低，展现出极高的性价比和商业竞争力。

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【AiBase提要:】

🧠 Composer2.5基于Moonshot的Kimi K2.5检查点构建，训练任务规模是前代的25倍。

💰 Composer2.5成本不到1美元，远低于竞争对手的11美元，商业竞争力突出。

🚀 Cursor正与SpaceX及xAI合作，推进更大规模后续模型的从零训练。

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