vivo S60系列官宣5月29日发布

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:vivo宣布旗下S60系列将于5月29日晚19点30分登场，演员田曦薇将担任该系列的代言人。

从官方公布的信息来看，vivo S60系列这次在设计上选择了一套全新的银白色配色方案，设计的灵感来源于夏日海面上跳动的点点星光。当用户轻轻转动机身时，后盖上的光点会随着光影角度的变化而流动，试图营造出一种灵动且富有动态感的视觉效果。

影像能力依然是S60系列此次迭代的重中之重。官方明确表示，新机升级了全新的Live实况图功能，并自信地称其为行业内拥有最佳Live效果的手机之一。具体来看，它支持4K Live视频的直接输出，并从端到端的效率优化、内存占用优化以及智能帧率调温散热这三个技术层面，试图解决以往高规格实况图拍摄时的效率、发热与存储压力。此外，新机还将首发一套星光Live功能，在4K Live的基础上，能够自动识别画面中的高光点，从而进一步提升照片和视频的氛围感。

在硬实力上，S60系列搭载了云台级防抖主摄和一枚IMX882大底潜望式长焦镜头，并将自家X系列同款的动态美颜算法下放，力图整合拍得稳、拍得远和拍得美的综合影像体验。

关乎日常使用的解锁体验也迎来了升级。该系列将成为同档位中唯一全系标配3D超声波指纹2.0的机型，相比传统光学指纹，这项技术在湿手或暗光等复杂场景下的识别体验会更加稳定可靠。

核心体验的续航部分同样没有落下。新机全系标配了一块7200毫安时的超薄蓝海电池，支持90瓦超快闪充和全局直驱供电。此外，IP68与IP69级别的防尘防水、立体声双扬声器、红外遥控以及X轴线性马达等配置也一应俱全，整体产品力在纸面上显得相当扎实。

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