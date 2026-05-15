苹果深夜官宣降价：iPhone17 Pro系列全线下调1000元

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:5月15日零点，毫无预兆，苹果官方大规模降价活动正式上线。iPhone17Pro系列全渠道直降1000元，创下近年同代旗舰上市以来的最大降幅。京东Apple自营店第一时间跟进，除了直降1000元，还能叠加以旧换新补贴，双重优惠最高减2000元，最终入门版到手价只要6999元。

这是iPhone17Pro系列上市以来首次跌破7000元大关，历史最低价。

标准版iPhone17也同步降价，叠加平台补贴和以旧换新后，最低到手价仅4499元，性价比比发售价提升了一大截。有网友零点刚过就上线测算，拿手里的旧款参与以旧换新，除了旧机估值，还能领到1000元专属补贴，换机成本比预想低得多。

线下苹果授权店的工作人员表示，全渠道已经同步收到降价通知。每年5月都有果粉等这波特惠，从补贴力度看，这几乎是全年最大的一次。他还透露，再过不久就是618，这波降价基本可以确定是今年入手新机的最佳时机。

苹果用一次干脆的降价，不仅清了一波库存，也抢了一波本来打算买安卓的用户。对于消费者来说，这当然是好事——多了一个选择，少花了一点钱。至于安卓厂商怎么接招，那就是下一步的事了。

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