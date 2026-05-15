首页 > 原创 > 关键词  > 苹果降价最新资讯  > 正文

苹果深夜官宣降价：iPhone17 Pro系列全线下调1000元

2026-05-15 10:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:5月15日零点，毫无预兆，苹果官方大规模降价活动正式上线。iPhone17Pro系列全渠道直降1000元，创下近年同代旗舰上市以来的最大降幅。京东Apple自营店第一时间跟进，除了直降1000元，还能叠加以旧换新补贴，双重优惠最高减2000元，最终入门版到手价只要6999元。

这是iPhone17Pro系列上市以来首次跌破7000元大关，历史最低价。

苹果iPhone 17

标准版iPhone17也同步降价，叠加平台补贴和以旧换新后，最低到手价仅4499元，性价比比发售价提升了一大截。有网友零点刚过就上线测算，拿手里的旧款参与以旧换新，除了旧机估值，还能领到1000元专属补贴，换机成本比预想低得多。

线下苹果授权店的工作人员表示，全渠道已经同步收到降价通知。每年5月都有果粉等这波特惠，从补贴力度看，这几乎是全年最大的一次。他还透露，再过不久就是618，这波降价基本可以确定是今年入手新机的最佳时机。

苹果用一次干脆的降价，不仅清了一波库存，也抢了一波本来打算买安卓的用户。对于消费者来说，这当然是好事——多了一个选择，少花了一点钱。至于安卓厂商怎么接招，那就是下一步的事了。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • iPhone 17 Pro降价2000元引爆热搜：实际叠加以旧换新才能做到

    iPhone 17 Pro降价2000”的话题今天在热搜爆了，引发无数网友关注和吐槽。 实际上这并不是苹果官方直接降价2000元，也没有任何第三方渠道能做到，需要叠加各种补贴，并且参与以旧换新才能实现。 苹果今天确实突然宣布优惠活动，补贴叠加之后是降价1000元。 iPhone 17 Pro原价8999元起，到手价7999元起；iPhone 17 Pro Max原价9999元起，到手价8999元起。 网传的降价2000元，实际是在补

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 苹果深夜官宣降价！iPhone17 pro降价2000进入6000档！618京东苹果手机全品类优惠券红包+国补+降价补贴果粉抄底价入手

    京东618苹果提前降价，多款iPhone机型叠加红包、国补和以旧换新后价格跳水，iPhone15到手价跌破4500元，iPhone17入门版低至4000元出头。用户可通过京东APP搜索【福利333】【福利555】【福利777】领通用红包，搜索【苹果222】【苹果省500】领专项券，搜索【国补606】领国补，叠加后最高可省1000-2000元。库存紧张，建议尽早下单。

    ​苹果 ​iPhone ​降价

  • iPhone17或成史上最长寿苹果手机：iPhone 18标准版预计明年发布

    近日，有数码领域博主透露，iPhone17标准版生产周期出现大幅延长情况。与此同时，苹果已完成大规模产能扩展动作，种种迹象表明，这款热门机型极有可能投身今年下半年备受瞩目的双11购物狂欢大促。 这一扩产举动引发网友诸多猜测，不少人认为根源在于苹果今年的发布策略出现重大转变。以往iPhone一直遵循一年一更新的固定节奏，然而今年这一模式被打破。按照计划，9�

    ​iPhone17 ​苹果扩产 ​双11大促

  • iPhone用户闭眼入！小米耳夹耳机完美适配苹果 通话录音更好用

    小米发布首款耳夹式耳机，专为iPhone用户优化，提供轻便不入耳体验。该耳机支持跨品牌生态，连接iPhone后可正常使用超级小爱、智能翻译等功能，并具备独立通话录音及AI一键生成文字摘要。小米强调不搞生态壁垒，安卓和苹果用户均可享受完整智能体验，是目前对iPhone适配度最高的耳夹式产品。

    ​小米 ​耳夹耳机 ​iPhone

  • 彻底告别黑边！苹果2028款iPhone曝光：四面全曲OLED屏+透明电极

    苹果正在与韩国面板制造商洽谈，合作开发一项彻底改变iPhone外观的屏幕技术，计划为2028年款iPhone引入真正的四面全曲OLED显示屏，并采用全新的透明电极技术。 这项技术的核心在于，苹果要求供应商将传统不透明的OLED阴极层，替换为基于氧化铟锌的新型透明阴极材料。这种材料能提升发光层的透明度，减少面板四个曲面边缘的视觉失真和亮度不均。 在智能手机使用的顶部�

    ​苹果 ​全曲面OLED ​透明电极

  • iPhone不care AI

    ​苹果公司又双叒赚麻了。 北京时间5月1日凌晨，苹果发布2026财年第二季度（自然年2026年第一季度）业绩。 报告期内，苹果总营收达1112亿美元，同比增长16.6%，超出市场预期;净利润296亿美元，同比增长19.4%。 iPhone和服务分别是苹果的营收和利润支柱，其业绩大体决定了整个公司的表现。 上季度，iPhone销售额达570亿美元，同比增长22%，依然是公司的半壁江山。1112亿美元的�

    ​苹果业绩 ​iPhone增长 ​服务收入

  • 史上最长寿标准版！iPhone 17生产周期延长：苹果刀法彻底变了

    iPhone 17标准版的生产周期已大幅延长。苹果近期已经完成了大规模产能扩展，预计这款热门机型将参与今年下半年的双11大促。 不少网友猜测，iPhone 17大规模扩产的主因是今年苹果发布策略的巨变。以往iPhone一年一更的固定模式在今年迎来重大调整，iPhone 18标准版将遗憾缺席9月的秋季发布会。 据悉，苹果9月将仅推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及备受期待的iPhone Ultra折叠屏，

    ​iPhone ​17 ​苹果扩产

  • 爱马仕橙成绝唱！iPhone 18 Pro四色敲定：樱桃红惊艳亮相

    有博主在社交平台上晒出了iPhone 18 Pro的镜头盖板部件，由此直接实锤了该机的全部四款配色方案。 据悉，iPhone 18 Pro将带来蓝色、黑色、银色和深红色四款配色，其中深红色是本次新机的主打配色，英文命名为Dark Cherry，国行版本大概率会译为樱桃红，它将取代上一代充满活力的星宇橙配色。 根据曝光的渲染图，iPhone 18 Pro的红色

    ​iPhone ​18 ​Pro

  • 史无前例！iPhone 18缺席苹果9月科技春晚

    苹果秋季发布会历来是科技界盛事，但今年将打破惯例：iPhone18标准版确定延期，9月仅推出Pro、Pro Max及折叠屏Ultra，而标准版、e版和Air2则延至明年3月。这一错峰发布策略旨在填补市场空窗期、避开内存涨价周期，并维持全年热度。硬件上，iPhone18搭载基于2nm工艺的A20芯片，性能将实现跨越式提升，有望重塑高端手机竞争格局。

    ​iPhone18 ​苹果发布会 ​延期发布

  • 苹果杀疯了！iPhone 18 Pro定价激进：8999元加量不加价

    析师Jeff Pu在最新一份报告中称，苹果将对iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max采取激进的定价策略，256GB起步版本价格保持不变。 这意味着iPhone 18 Pro起步价是8999元，iPhone 18 Pro Max起步价是9999元。在全行业普遍面临涨价压力的背景下，苹果的这一稳定定价策略显得极具市场杀伤力。

    ​iPhone ​18 ​Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM