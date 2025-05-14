AI日报：腾讯AI智能编程插件CodeBuddy；字节推Seed1.5-VL多模态模型；Manus母公司否认15亿美元融资传闻

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1、中国版Cursor!腾讯推出 AI 编程助手 CodeBuddy
腾讯推出CodeBuddy3.0插件，与微信小程序开发工具深度整合，支持代码补全、智能提示等功能，提升开发效率。
【AiBase提要:】
🌐 CodeBuddy3.0助力微信小程序开发，提升开发灵活性。
🛠️ 支持多种开发工具，整合双模型，提供智能代码补全与生成。
📱 插件化设计，无需更换开发环境，兼容游戏开发等多种功能。
产品链接:https://copilot.tencent.com/
2、仅20B参数!字节推出Seed1.5-VL多模态模型，实现38项SOTA
字节跳动发布Seed1.5-VL多模态模型，仅20B参数，性能达行业领先水平，支持视频理解等任务，推理成本低。
【AiBase提要:】
📈 Seed1.5-VL参数少但性能强，在38项任务上达SOTA水平。
💰 推理成本低，输入每千tokens仅0.003元，输出0.009元。
🔗 在火山引擎开放API，开发者可快速调用构建AI视觉助手等。
产品链接:https://github.com/ByteDance-Seed/Seed1.5-VL
3、免费开放!通义千问Qwen上线「深入研究」Deep Research功能
Qwen团队推出“Deep Research”智能助理系统，可梳理复杂问题，生成研究报告，提升科研效率，免费开放体验。
【AiBase提要:】
🔍 “Deep Research”可规划复杂研究任务，整合网络信息。
📝 生成详尽报告，结论有记录和引用，提升效率。
🎉 基于Qwen模型，适用于科研人员和普通用户。
4、Manus 母公司蝴蝶效应发布声明，否认15亿美元融资传闻
蝴蝶效应公司否认关于其以15亿美元估值融资1亿美元的传闻，称消息 “严重失实”，并专注于产品研发。
【AiBase 提要:】
🌟 蝴蝶效应否认融资传闻，强调专注产品研发。
⚖️ 声明中表示将通过官方渠道发布融资信息。
📜 将保留法律追究权利以维护公司声誉。
5、Devv2.0正式开启 Private Beta:AI 驱动的开发者工具迎来全新升级
Devv2.0进入Private Beta阶段，从AI搜索引擎转型为开发者生产力工具，覆盖开发周期更多环节。
【AiBase提要:】
🚀 Devv2.0从搜索到生成部署全面转型，提升开发效率。
🤖 利用生成式AI模型生成代码，支持无缝部署体验。
👥 Private Beta阶段邀请社区反馈，优化产品。
6、苹果推出革命性 AI 模型 Matrix3D:轻松将3张照片转化为3D 场景
苹果推出Matrix3D模型，从少量2D照片生成3D场景，简化建模流程，推动AI技术发展。
【AiBase提要:】
📸 Matrix3D从3张照片生成高质量3D重建，简化操作。
💡 整合多个处理步骤，提高效率，减少人为错误。
🌐 为沉浸式技术应用带来潜力，推动元宇宙发展。
产品链接:https://machinelearning.apple.com/research/large-photogrammetry-model
7、 Anthropic 全新 AI 模型 Claude Neptune 即将亮相，竞逐市场巨头
内容总结:Anthropic新模型Claude Neptune进入内部安全测试，将与GPT-5等竞争，注重用户安全和隐私。
【AiBase提要:】
🛡️ Claude Neptune进行内部安全测试，重点防范越狱攻击。
📅 预计5月底或6月初发布，加强多模态和智能体功能。
🌟 设计注重用户安全和隐私，提升AI系统稳定性。
8、清华大学与面壁智能发布端侧GUI Agent:AgentCPM-GUI
清华大学与面壁智能推出AgentCPM-GUI，基于MiniCPM-V模型，支持中英文操作，覆盖30多个主流中文APP。
【AiBase提要:】
📱 AgentCPM-GUI以手机屏幕图像为输入，精准操作APP界面元素。
🧠 通过RFT技术增强规划推理能力，提升任务执行成功率。
🌟 轻量级高性能模型，推动端侧AI普及应用。
9、逆天改命!Flow-GRPO 让图像生成模型秒变 “大神”
Flow-GRPO通过“ODE到SDE转换”和“降噪减少策略”提升图像生成模型性能，在多项任务中表现优异。
【AiBase提要:】
🎨 Flow-GRPO让图像生成模型从“青铜”到“王者”，提升生成质量。
🔍 在组合图像生成等任务上，显著提高模型准确率。
🚀 未来有望拓展至视频生成领域，面临新挑战。
产品链接:https://github.com/yifan123/flow_grpo
10、谷歌搜索即将推出 “AI Mode” 或取代经典 “手气不错” 按钮
谷歌正在测试新的 “AI Mode” 按钮，计划取代 “手气不错” 按钮，以提供更智能的搜索体验。目前该功能仍处于实验阶段，仅对部分用户开放。
【AiBase 提要:】
🌟 谷歌测试 “AI Mode” 按钮，可能替代 “手气不错” 功能。
🤖 新功能旨在提升搜索智能化和个性化体验。
🧪 目前处于实验阶段，限部分用户参与测试。
11、阶跃星辰开源3D 大模型 Step1X-3D
Step1X-3D 是一个参数量达4.8B 的3D 大模型，能生成高保真、可控的3D 内容，为创作提供强大技术支持。
【AiBase 提要:】
1️⃣ 数据驱动与算法协同优化，解决数据稀缺与质量问题。
2️⃣ 采用两阶段架构，确保生成的几何结构可靠、真实。
3️⃣ 提升可控性与易用性，支持多种属性直观调控。
GitHub: https://github.com/stepfun-ai/Step1X-3D
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