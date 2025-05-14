AI日报：腾讯AI智能编程插件CodeBuddy；字节推Seed1.5-VL多模态模型；Manus母公司否认15亿美元融资传闻

这是《窄播Weekly》的第52期，本期我们关注的商业动态是:当大厂的AI竞争策略开始倾斜向应用场景，多模态能力和代理执行成为两个焦点。大模型落地C端场景的核心，就是让大模型的能力越来越接近人。沿着这个主旋律，可以划分出两个进化方向:一个是持续降低用户与大模型进行有效沟通的难度;另一个则是让大模型具备执行更复杂任务的能力。前者的实现，需要给到大模型多