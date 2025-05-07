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抖音副总裁回应柴怼怼被禁言30天：非常主张企业诉讼维权

2025-05-07 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:近日，因公开指责胖东来通过玉石销售牟取暴利的网红“柴怼怼”被抖音平台处以30天禁言处罚，部分网友认为该处罚力度过轻。对此，抖音集团副总裁李亮公开回应称，平台于5月2日晚11点收到相关投诉后，次日即启动调查程序，并依据既有规则作出处罚决定。

李亮解释，侵权行为处理与内容审核存在逻辑差异:针对人身攻击等显性侵权，平台具备主动管控机制;但涉及观点、事实类争议时，因缺乏客观判定依据，需依赖投诉方提供证据材料。他强调，部分侵权事实仅能由事件关联方或第三方提供有效信息，平台无法单方面完成事实认定。

抖音 (1)

针对网友对处罚力度的质疑，李亮指出，抖音已通过简化诽谤类侵权投诉流程、实现“一次投诉长期管控”等措施降低企业维权成本。但他同时坦言，尽管平台持续优化处理效率，企业通过法律途径诉讼仍是当前最有效的维权方式。

李亮以抖音自身遭遇为例说明:针对网络长期流传的不实信息，平台除主动辟谣外，已对部分造谣自媒体账号提起诉讼。他举例称，近期某自媒体转发文章时附注“不保证内容真实性”等免责声明，但因内容涉及企业负面细节描述，平台仍选择联合被侵权方通过法律途径解决。此外，李亮透露其本人亦曾因用户假冒直播内容、发布诽谤言论而起诉相关主体，目前案件已进入司法程序。

他进一步补充，抖音的商业生态依赖广告、电商等服务，平台公信力对品牌方、商家及用户至关重要。制造谣言以获取流量的行为不仅损害企业利益，更破坏内容生态质量，平台将持续配合司法机关打击此类侵权行为，维护健康网络环境。

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