AI日报：国内首个多模态AI程序员上岗；字节启动Top Seed计划招募AI人才；DeepSeek R1T Chimera上线OpenRouter

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1、国内首个多模态AI程序员正式上岗 文心快码Coding智能体Zulu正式发布

在2025年4月25日的百度Create AI开发者大会上，百度推出了文心快码3.5版本及其多模态AI程序员文心快码Comate Zulu智能体，标志着AI编程工具的新纪元。Zulu智能体通过高效的多模态交互，能够自动生成代码并支持多种开发环境，极大提升了开发效率。

【AiBase提要:】 🚀 文心快码Comate Zulu智能体支持多模态高效交互，能一键生成完整代码，适配主流IDE。 💡 Zulu智能体可自动分析工程需求，快速生成代码，显著提升开发效率，资深工程师的重构时间缩短至1分钟。 📈 超过80%的开发者认为AI代码生成工具提升了开发效率，编程进入了“智能驾驶”时代。

2、字节跳动启动 “Top Seed” 计划，面向2026届博士生招募 AI 人才

字节跳动近日正式启动2026届“Top Seed”大模型顶尖人才校招计划，旨在招募约30位优秀博士生，专注于前沿的人工智能领域，包括大语言模型、机器学习算法、多模态生成与理解等研究方向。与以往不同的是，本届计划强调不限专业背景，更关注应聘者的研究潜力与热情。

【AiBase提要:】 🌟 本届“Top Seed”计划将招募约30位优秀博士生，专注于前沿人工智能领域的研究。 🔍 强调不限专业背景，更关注应聘者的研究潜力与热情，寻找在大模型领域排名前5%的人才。 🚀 提供一流的科研环境和充足的研究自由度，鼓励年轻研究者打破常规，探索前沿技术。

3、免费!DeepSeek R1T Chimera 正式上线 OpenRouter 平台

DeepSeek R1T Chimera 模型的上线标志着开源 AI 技术在推理能力与效率之间实现了新的平衡。该模型结合了 DeepSeek R1的强大推理能力和 V3-0324的高效性能，成为一款具有685B参数的开源模型。通过 OpenRouter 平台，开发者可以轻松接入这一模型，享受免费 API 访问，推动开源 AI 的普及与应用。

【AiBase提要:】 ⚡ DeepSeek R1T Chimera 结合了 DeepSeek R1的推理能力和 V3-0324的高效性能，展现出显著的输出效率提升。 💻 该模型在基准测试中智能水平与 R1相当，但输出令牌量减少约40%，生成结果更紧凑有序。 🌐 OpenRouter 平台提供免费 API 访问，开发者可快速启动 AI 项目，降低技术门槛。

4、阿里 AI 工程师余亮荣获 “全国劳动模范” 称号

在“庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会”上，阿里巴巴的余亮被授予“全国劳动模范”称号，成为首位获此荣誉的阿里 AI 工程师。他在大数据和智慧城市领域的贡献得到了广泛认可，尤其是在城市大脑项目中，通过创新的交通算法显著提升了城市交通管理的效率。

【AiBase提要:】 🌟 余亮荣获 “全国劳动模范” 称号，是阿里 AI 工程师 首次 获得此殊荣。 🚀 他专注于大数据和智慧城市领域，通过城市大脑项目提升交通管理效率。 💡 余亮参与多个行业的 AI 大模型研发，推动了专业知识与技术的结合。

5、开源界核弹!Step1X-Edit 登陆 Hugging Face，用自然语言“画”出新世界，性能直逼 GPT-4o!

Step1X-Edit的发布标志着开源图像编辑领域的一次重大突破。它结合了多模态大语言模型与扩散变换器，用户可通过自然语言指令实现高精度图像编辑，极大提升了创作效率。该框架遵循Apache2.0许可证，完全开放源代码，鼓励社区协作与技术透明化。

【AiBase提要:】 🌟 Step1X-Edit结合Qwen-VL与DiT，用户可通过自然语言指令进行高精度图像编辑，打破了传统编辑工具的限制。 📊 新推出的GEdit-Bench基准测试为评估图像编辑效果提供了全面的标准，确保真实场景下的性能表现。 💻 该框架遵循Apache2.0许可证，完全开放源代码，允许开发者快速部署和二次开发，推动了开源社区的技术创新。 详情链接:https://huggingface.co/stepfun-ai/Step1X-Edit

6、谷歌被曝每月巨资贿赂三星，助推 Gemini 应用预装

近日，谷歌因与三星的合作协议引发了反垄断审判的新波澜。谷歌每月向三星支付巨额资金，以促使其在 Galaxy S25系列智能手机中预装 Gemini 人工智能应用。这一行为在谷歌被指控违反反垄断法后引发了广泛关注。美国司法部对此表示强烈反对，并要求禁止此类默认协议，甚至提议对谷歌进行更严厉的处罚。

【AiBase提要:】 💼 谷歌与三星的合作协议是在谷歌被判定存在非法垄断行为后开始的，Gemini将成为Galaxy S25的默认AI助手。 ⚖️ 美国司法部反对谷歌与设备制造商之间的默认协议，认为这将加剧谷歌的市场主导地位。 📉 如果谷歌未能妥善应对此次反垄断审判，可能会对其未来的发展构成严重威胁。

7、ChatDLM:全球首个扩散语言模型即将开源，引领AI技术新突破

ChatDLM即将开源，为全球开发者和研究者提供全新的AI工具，推动生成式AI技术的发展。其高效的推理速度和超长的上下文处理能力，使其在复杂文本生成和分析任务中具有显著优势。结合块扩散与专家混合架构，ChatDLM的创新设计可能成为通用人工智能的关键技术路径，广泛应用于法律、学术研究等领域。

【AiBase提要:】 ⚡ 超高推理速度:在A100GPU上，推理速度高达2，800tokens/秒，成为全球最快的语言模型之一。 📚 超长上下文窗口:支持高达131，072tokens的上下文处理，适合长文档处理和对话历史追踪。 🔧 开源计划:ChatDLM即将开源，降低使用门槛，可能加速基于扩散语言模型的应用创新。

8、字节跳动推出 QuaDMix:大型语言模型预训练数据质量与多样性的统一框架

字节跳动最近推出的QuaDMix框架，旨在提升大型语言模型的预训练效率与泛化能力。传统的数据筛选方法往往忽视了数据质量与多样性之间的复杂关系，而QuaDMix通过特征提取、质量聚合和质量-多样性感知采样的三阶段流程，成功实现了这两者的联合优化。实验结果显示，该框架在多个基准测试中表现优异，平均得分达到39.5%。

【AiBase提要:】 🌟 QuaDMix是字节跳动推出的新框架，旨在同时优化大型语言模型预训练中的数据质量和多样性。 📈 该框架通过特征提取、质量聚合和质量-多样性感知采样的三阶段流程来实现数据选择。 🔍 实验结果显示，QuaDMix在多个基准测试中表现优异，平均得分达到了39.5%，超越了多种传统方法。

09、Adobe 重磅升级 Firefly AI 平台，打造图像、视频、音频全能创作引擎

Adobe 最近对其 Firefly AI 平台进行了重大升级，将其从独立的图像生成器转变为一个综合性的数字内容创作系统。新版本支持生成图像、视频、音频和矢量图形，推出了 Firefly Image Model4和 Firefly Video Model，提供更高的创作灵活性和质量。

【AiBase提要:】 ✨ Firefly AI 平台升级，支持图像、视频、音频等多种数字内容创作。 🎥 新增视频生成模型，最长支持五秒的视频剪辑，提升了视觉效果和细节。 📱 即将推出移动应用程序，实现随时随地的创作与项目同步。

10、Kimi与财新传媒达成了内容合作协议，提供更专业、可信的财经内容

Kimi与财新传媒的合作标志着在财经信息领域的重要进展。此举将为用户提供更专业和可信的财经内容，提升信息获取的效率和准确性。用户在Kimi上询问财经问题时，将整合财新传媒的专业报道，确保答案的高质量和准确性。此外，Kimi还推出了蓝V徽章功能，帮助用户识别高质量的信息来源，进一步增强了信息获取的便利性和可靠性。

【AiBase提要:】 📈 Kimi与财新传媒达成合作，用户可获得更专业、可信的财经信息。 🔍 Kimi上线蓝V徽章，帮助用户识别高质量信息来源。 🤝 Kimi将持续加强与优质信源的合作，提升用户信息获取体验。

11、巨人网络《太空杀》引入腾讯AI技术，生成超700万AI玩家

巨人网络旗下的《太空杀》游戏近期接入了腾讯的混元大模型，极大丰富了玩家的游戏体验。自4月28日推出以来，已生成超过700万个AI玩家，提升了游戏的趣味性和挑战性。游戏还将引入腾讯云的语音合成技术，进一步增强创作者的表达方式。

【AiBase提要:】 🤖 引入腾讯混元大模型后，《太空杀》生成超过700万个AI玩家，提升了游戏的智能化水平。 🎤 游戏将结合腾讯云的TTS语音合成技术，增强UGC剧本工具的创造力，提升短视频内容质量。 🚀 巨人网络的创新举措不仅增强了游戏的可玩性，也为未来AI技术在游戏行业的应用开辟了新的可能性。

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