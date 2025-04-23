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荣耀GT Pro发布：3199元起 首发骁龙8领先版

2025-04-23 15:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:今日下午，荣耀品牌正式推出了荣耀GT Pro，以极具竞争力的价格策略与前沿技术配置，为市场带来一股强劲的新风。该系列手机定价亲民，12GB RAM搭配256GB ROM版本仅需3199元，而更高配置的12GB+512GB、16GB+512GB及16GB+1TB版本则分别定价为3499元、3799元与4299元，所有价格均已纳入国家补贴政策，让消费者享受实实在在的优惠。

荣耀GT Pro的发布，标志着智能手机领域的一次重大技术飞跃。作为全球首款搭载高通骁龙8至尊领先版平台的机型，其CPU主频突破性地达到了4.47GHz，GPU频率也提升至1.2GHz，性能表现堪称卓越，为用户带来前所未有的流畅体验。不仅如此，该机还配备了LPDDR5X Ultra内存与UFS4.1闪存，三者结合，构建了行业内顶尖的性能组合，确保了手机在各种应用场景下的高效运行。

全球首发骁龙 8 至尊领先版 荣耀GT Pro发布： 3199 元起

全球首发骁龙 8 至尊领先版 荣耀GT Pro发布： 3199 元起

在影像系统方面，荣耀GT Pro同样不甘示弱，前置500万像素摄像头搭配后置三摄系统，包括5000万像素主摄、5000万像素超广角镜头以及5000万像素直立长焦镜头，无论是日常拍摄还是专业摄影，都能轻松应对，捕捉每一个精彩瞬间。

续航方面，荣耀GT Pro内置了一块7200mAh的第三代青海湖电池，不仅在行业内率先实现了10%硅含量电池的应用，还首发了SoC电压调节芯片，针对重度游戏等高负载场景进行了深度优化，智能管理功耗，确保手机在长时间使用下依然保持出色的续航表现。

此外，荣耀GT Pro还搭载了全新升级的AI渲显分离2.0技术，有效提升帧率稳定性，即使在重载游戏场景下也能保持流畅无卡顿，配合首创的三级火箭散热架构，确保性能与散热的双重提升，为游戏爱好者带来更加畅快的体验。

在细节设计上，荣耀GT Pro同样不遗余力，支持IP68/IP69防尘防水，配备NFC功能，拥有双1216扬声器系统，支持3D超声波指纹识别，提供冰晶白、幻影黑、燃速金三款时尚配色，满足不同用户的个性化需求。

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